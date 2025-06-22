HINN MagicEntry Extra

HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций!

Выставляет ордера через выбор уровня на графике!



Основные функции:

- Рыночные, лимитные и отложенные ордера

- Автоматический подсчет лоттажа

- Автоматический учет спреда и комиссий

- Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций

- Перевод в безубыток и трейлинг стоп-лосса

- Интуитивно понятный, адаптивный, настраиваемый интерфейс

- Визуализация сессий и сильных алгоритмических уровней

- Любые активы и типы счетов

Присоединяйтесь к каналу ALGOFLOW чтобы быть в курсе обновлений и получить доступ к чату с разработчиками



Оплата и распространение MagicEntry только через МТ-маркет, только способами предоставляемыми МТ-маркетом на странице продукта. Используйте сторонние сервисы предоставляющие виртуальные VISA/MASTERCARD если оплата с Вашего пластика не проходит. Просим принять во внимание, что разработчики MagicEntry никак не влияют на политику приема платежей площадкой МТ.

