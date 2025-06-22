HINN MagicEntry Extra
- Утилиты
- ALGOFLOW OÜ
- Версия: 2.59
- Обновлено: 14 декабря 2025
- Активации: 20
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций!
Выставляет ордера через выбор уровня на графике!
Основные функции:
- Рыночные, лимитные и отложенные ордера
- Автоматический подсчет лоттажа
- Автоматический учет спреда и комиссий
- Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций
- Перевод в безубыток и трейлинг стоп-лосса
- Интуитивно понятный, адаптивный, настраиваемый интерфейс
- Визуализация сессий и сильных алгоритмических уровней
- Любые активы и типы счетов
Присоединяйтесь к каналу ALGOFLOW чтобы быть в курсе обновлений и получить доступ к чату с разработчиками
Оплата и распространение MagicEntry только через МТ-маркет, только способами предоставляемыми МТ-маркетом на странице продукта. Используйте сторонние сервисы предоставляющие виртуальные VISA/MASTERCARD если оплата с Вашего пластика не проходит. Просим принять во внимание, что разработчики MagicEntry никак не влияют на политику приема платежей площадкой МТ.
Отличная программа. Я очень доволен покупкой. Очень быстрое открытие и закрытие позиций, автоматический расчёт объёма для входа. Настоятельно рекомендую всем, кто торгует на MT5.