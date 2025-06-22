HINN MagicEntry Extra

HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций!
Выставляет ордера через выбор уровня на графике!

Основные функции:
- Рыночные, лимитные и отложенные ордера
Автоматический подсчет лоттажа 
Автоматический учет спреда и комиссий
Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций
- Перевод в безубыток и трейлинг стоп-лосса
- Интуитивно понятный, адаптивный, настраиваемый интерфейс
- Визуализация сессий и сильных алгоритмических уровней
- Любые активы и типы счетов

Присоединяйтесь к каналу ALGOFLOW чтобы быть в курсе обновлений и получить доступ к чату с разработчиками

Оплата и распространение MagicEntry только через МТ-маркет, только способами предоставляемыми МТ-маркетом на странице продукта. Используйте сторонние сервисы предоставляющие виртуальные VISA/MASTERCARD если оплата с Вашего пластика не проходит. Просим принять во внимание, что разработчики MagicEntry никак не влияют на политику приема платежей площадкой МТ.

Отзывы 14
sasho_bg3
25
sasho_bg3 2025.12.20 03:45 
 

Отличная программа. Я очень доволен покупкой. Очень быстрое открытие и закрытие позиций, автоматический расчёт объёма для входа. Настоятельно рекомендую всем, кто торгует на MT5.

Yerish Dima
23
Yerish Dima 2025.12.15 18:59 
 

как решить проблему- Почему я не могу открыть позицию. пару дней назад все работало. проблему решил) спасибо все супер )))

DiMa150281
19
DiMa150281 2025.12.01 09:32 
 

Отличный советник. Очень экономит время при входе в позицию. Трейлингом, фиксацией частями не пользуюсь, но для тех, кто использует это в своей торговой стратегии приятное дополнение. Всем рекомендую!

AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Утилиты
AI Trade Analyzer — интеллектуальный инструмент рыночного анализа, реализованный в формате индикатора. Программа визуализирует сигналы на графике и помогает трейдеру оценивать рыночную ситуацию на основе технических индикаторов и новостного фона. Поддерживаемые модели: Совместимо с новейшими версиями ChatGPT — GPT-5.1 , GPT-4o , GPT-4o-mini , O1 и GPT-3.5-turbo . Модель GPT-5.1 обеспечивает максимально точный анализ, расширенное понимание контекста и сложных торговых ситуаций. GPT-4o — сбаланси
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Утилиты
Easy Trade – Умное, простое и мощное управление сделками Easy Trade — это универсальное решение для управления сделками в MetaTrader для тех, кто хочет держать риск под контролем и обеспечить максимально плавное исполнение ордеров. Созданный с нуля на основе обратной связи от трейдеров, Easy Trade позволяет легко открывать, отслеживать и управлять сделками по множеству символов — без лишней сложности. Независимо от того, скальпируете ли вы вручную или управляете несколькими позициями, Easy Tra
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Утилиты
Риск-менеджер позволяет контролировать свою торговую активность и защищать от убытков. Настройки теперь организованы в логические группы, что упрощает конфигурацию различных параметров риска. При превышении любого лимита риск-менеджер может принудительно закрыть открытые позиции, остановить работу других советников и даже полностью закрыть терминал, чтобы предотвратить эмоциональную торговлю, не соответствующую вашей торговой стратегии. Настройки Risk Manager Защита Счета Check min equity limit
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.8 (5)
Утилиты
*** Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уро
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Утилиты
Многофункциональный торговый помощник для MT5 Более 66 профессиональных функций для умной, быстрой и точной торговли — всё в одном инструменте. Этот продвинутый торговый ассистент объединяет управление рисками, автоматизацию ордеров, технический анализ и контроль портфеля в одном мощном и интуитивно понятном интерфейсе. Он помогает трейдерам сократить рутину, минимизировать ошибки и принимать более уверенные решения. Почему трейдеры выбирают этот инструмент Открывайте, управляйте и закрывайте сд
Layer Master Grid Trader MT5
Peter Andrew Thomas
5 (3)
Утилиты
Layer Master: профессиональный инструмент для торговли по сетке для MT5 50% DISCOUNT FOR LIMITED TIME ONLY - BE QUICK!!! Преобразуйте свою торговлю по сетке с помощью Layer Master — самого интуитивно понятного и мощного набора инструментов для управления ордерами, разработанного специально для профессиональных трейдеров. MT4   Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/79133 Торговля по сетке Master с точностью Layer Master производит революцию в размещении и управлении сделками по
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Утилиты
Crypto Charting for MT5 – Интеграция криптовалютных графиков в MetaTrader 5 Обзор Crypto Charting for MT5 предоставляет графики OHLC в реальном времени для криптовалют через WebSocket. Поддерживается автоматическое обновление истории с различных бирж прямо в MetaTrader 5. Функции Графики в реальном времени через WebSocket Автоматическое обновление исторических данных Запланированные обновления при перебоях с интернетом Поддержка всех таймфреймов MT5 OHLCV данные (Открытие, Максимум, Минимум, За
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Ответ на отзыв