Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок.

Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночных и отложенных ордеров, модификаций сделок, частичных закрытий и операций закрытия встречными позициями. Он совместим как с демо, так и с реальными счетами, торговыми или инвестиционными логинами, и обеспечивает восстановление через систему постоянной памяти сделок, даже если EA, терминал или VPS перезапускается. Несколько мастеров и слейвов могут управляться одновременно с уникальными ID, а различия между брокерами обрабатываются автоматически через настройки префикса/суффикса или пользовательское сопоставление символов.

Особые возможности:
Легко настроить — всего за 30 секунд (смотрите видео).
Быстро, стабильно и точно — низкая латентность копирования в Турбо режиме (смотрите скриншот).
Высокая безопасность — не использует потенциально опасные DLL или WebRequest.
Постоянная память сделок для предотвращения потерянных, отсутствующих или неточных сделок.
Копирование с ручной торговли или EA, через все типы счетов.
Авто префикс/суффикс для символов для быстрой настройки; копирование между MT4 и MT5.
Очень гибкое копирование нескольких мастеров и слейвов с простой настройкой.
Продвинутые методы: Частичное закрытие для MT4/5, Обратные сделки и Закрытие встречными позициями.
Пустые Магические номера и Комментарии скопированных сделок для вариаций отображения.
Управление рисками и защита счета для брокерских и проп-фирм счетов.
Трейлинг стоп, Тейк профит и Стоп лосс опции для управления рисками и прибылью.
Обширное управление размерами лотов с более чем 10 опциями.
Лучшая цена на основе счета и/или отдельных сделок для захвата выгодных входов.
Автоматический повтор при временных проблемах брокера/подключения с быстрой логикой исполнения.
И множество других продвинутых функций.

Управление стоп-лоссом и тейк-профитом
Стоп-лосс и тейк-профит могут следовать за мастером, оставаться неустановленными, определяться в пунктах или динамически рассчитываться с использованием факторов ATR или ADR. TP также может быть установлен как множитель относительно SL. Все настройки соблюдают ограничения StopLevel и FreezeLevel, наложенные брокером, для уменьшения отклонений исполнения.

Фильтрация и контроль сделок
Сделки могут фильтроваться по символам, магическим номерам и комментариям, с доступными списками включения и исключения. Эти списки могут обрабатывать частичные совпадения (например, "USD" для всех долларовых пар) или полные определения для детального контроля. Копировщик также поддерживает обратное копирование (покупка становится продажей и наоборот) и позволяет трейдерам игнорировать выходы мастера при независимом управлении закрытиями на стороне слейва. Отложенные ордера могут копироваться или игнорироваться, в то время как частичные закрытия и операции закрытия встречными позициями обнаруживаются и точно воспроизводятся на всех платформах.

Скорость копирования, ценовые фильтры и сессии
Исполнение может намеренно задерживаться с использованием рандомизированного времени для лучшего соответствия требованиям проп-фирм. Трейдеры также могут включить логику лучшей цены, фильтруя входы по расстоянию в пунктах, долларовой стоимости, проценту ATR или проценту ADR, с окнами допуска и автоматической корректировкой дельты SL/TP. Временное управление сделками поддерживается через два независимых фильтра сессий, где торговля может ограничиваться по дням недели и определенным часам дня для соответствия торговым расписаниям, новостным событиям или ограничениям проп-фирм.

Начальная синхронизация и разделение объема
При запуске трейдеры могут выбрать, копировать ли существующие сделки немедленно, только прибыльные, только убыточные или никакие. Объем сделок может корректироваться через фиксированные режимы, множители и режимы на основе счета (эквити, баланс, свободная маржа, эквити × кредитное плечо), а также может разделяться на меньшие позиции. Разделение может выполняться по размеру лота или по количеству сделок, с контролем переполнения или остатка, обеспечивая совместимость со строгими ограничениями размера лота брокера.

Защита от просадки и эквити
Функции защиты от дневной просадки, общей просадки и эквити помогают защитить торговые счета, особенно в среде проп-фирм. Лимиты могут устанавливаться в процентах или фиксированных долларовых значениях, и при нарушении копировщик может автоматически заблокировать торговлю до следующего дня или до сброса условий. Защита может применяться к балансу, эквити или начальным ссылкам счета, в зависимости от правил проп-фирмы.

Продвинутые инструменты управления рисками
Копировщик включает движок трейлинг-стопа с несколькими методами: фиксированные пункты, ATR или ADR. Трейлинг может определяться как фактор SL, с настраиваемыми шагами трейлинга, уровнями безубыточности и активацией только на управляемых сделках. Дополнительно, система корзинного закрытия управляет группами сделок коллективно, с глобальным стоп-лоссом, тейк-профитом, трейлинг-стопом, безубыточностью и учетом комиссий/свопов. Управление корзиной поддерживает стратегии, которые полагаются на выходы на уровне портфеля. Размеры лотов также могут контролироваться с помощью мин/макс фильтров, в то время как фильтры количества сделок позволяют устанавливать минимальное или максимальное количество активных сделок на символ или по всем сделкам для поддержания рискового воздействия в пределах лимитов.

Магические номера, комментарии и логика повторов
Скопированные сделки могут нести пустой магический номер (пустой), наследовать магический номер мастера или использовать вручную указанный ввод. Такая же гибкость применяется к комментариям сделок: они могут быть пустыми, скопированными с мастера или установленными как пользовательская строка. Уникальная особенность Copy Cat Copier — способность оставлять магический номер и комментарий сделки слейва пустыми, даже если они есть у мастера.

Обновления:
Возможности и функции Copy Cat More MT5 (Копи-Кот MT5) постоянно обновляются, и вы будете получать их без дополнительной платы после однократной покупки.

Запросите у меня пробную копию перед покупкой, чтобы проверить совместимость ваших брокеров.

Erlon Diamante Neiva
288
Erlon Diamante Neiva 2025.11.23 21:10 
 

Excelente Copiador, não tenho problema algum na replicação das ordens. Replico para diversas contas financiadas, umas com sufixo outra não, não tem falhas alguma na execução. Recomendo!!!

Indra Pratama
201
Indra Pratama 2025.11.15 16:33 
 

I've been using CopyCat from the free version, until now and I've decided to buy the paid version because of the features it have. It has been running well in my accounts. The developer is also very active in responding to the chats and problems. Highly recommended.

kkandru12
474
kkandru12 2025.10.01 19:00 
 

It's simply excellent. Don't miss it, A must have utility and kudos to Author. I passed HFT PropFirms with ease.

----------------------------

Below is one minor issue to take care of : I use AMP Futures Demo Broker and at times on connection loss, I see below messages, may be normal, just bringing them to your notice. Thx. -------------------------------- PO 0 02:23:43.581

Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [WARNING] 2083 52S-myOrderModify: #Ticket 277083685 — OrderModify attempt #4 failed. Type: Sell, SL: 24768.00 → 24693.25, TP: 24482.00 → 24482.00, Bid=24661.25. Error #4756 ([4756] Trade request sending failed) OR 0

02:23:44.745 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [WARNING] 2083 52S-myOrderModify: #Ticket 277083685 — OrderModify attempt #4 failed. Type: Sell, SL: 24768.00 → 24693.25, TP: 24482.00 → 24482.00, Bid=24661.25. Error #4756 ([4756] Trade request sending failed) NJ 0

02:23:50.814 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) Alert: [ERROR] 1762 52S-IsAccountTradeAllowedU: Trading is prohibited in this account. LD 0 02:23:50.814 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [ERROR] 1762 52S-IsAccountTradeAllowedU: Trading is prohibited in this account. QI 0

02:23:53.144 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [WARNING] 2083 52S-myOrderModify: #Ticket 277083685 — OrderModify attempt #4 failed. Type: Sell, SL: 24768.00 → 24693.25, TP: 24482.00 → 24482.00, Bid=24660.25. Error #4756 ([4756] Trade request sending failed)

UPDATED :

------------------------------------------

Thank you. Can you please do me a help?

Please simulate copy trades from ICMkts/VtMkts for XAUUSD to GCEZ25 ( AMP Futures for Gold ) for Fixed Lot of 1.

I'm doing the same and since I'm not able to find good Copier settings. Below are some logs and copied trades are ignored. Not all of them, but some of them .

-------------------------

2025.10.02 20:33:47.084 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [INFO] 3017 52S-getLotSizeWOSL: Lot Calculation [Group B - LotFixed] for GCEZ25: Adjusted=1.00, MasterLot=0.10, SlaveEquity=11205.76, MasterEquity=1022.55

2025.10.02 20:33:47.084 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [WARNING] 2202 52S-checkBeforeOrder: SL too close for BUY-type. Price=3848.2 SL=3861.7

