Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок.

Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночных и отложенных ордеров, модификаций сделок, частичных закрытий и операций закрытия встречными позициями. Он совместим как с демо, так и с реальными счетами, торговыми или инвестиционными логинами, и обеспечивает восстановление через систему постоянной памяти сделок, даже если EA, терминал или VPS перезапускается. Несколько мастеров и слейвов могут управляться одновременно с уникальными ID, а различия между брокерами обрабатываются автоматически через настройки префикса/суффикса или пользовательское сопоставление символов.

Особые возможности:

Легко настроить — всего за 30 секунд (смотрите видео).

Быстро, стабильно и точно — низкая латентность копирования в Турбо режиме (смотрите скриншот).

Высокая безопасность — не использует потенциально опасные DLL или WebRequest.

Постоянная память сделок для предотвращения потерянных, отсутствующих или неточных сделок.

Копирование с ручной торговли или EA, через все типы счетов.

Авто префикс/суффикс для символов для быстрой настройки; копирование между MT4 и MT5.

Очень гибкое копирование нескольких мастеров и слейвов с простой настройкой.

Продвинутые методы: Частичное закрытие для MT4/5, Обратные сделки и Закрытие встречными позициями.

Пустые Магические номера и Комментарии скопированных сделок для вариаций отображения.

Управление рисками и защита счета для брокерских и проп-фирм счетов.

Трейлинг стоп, Тейк профит и Стоп лосс опции для управления рисками и прибылью.

Обширное управление размерами лотов с более чем 10 опциями.

Лучшая цена на основе счета и/или отдельных сделок для захвата выгодных входов.

Автоматический повтор при временных проблемах брокера/подключения с быстрой логикой исполнения.

И множество других продвинутых функций.

Управление стоп-лоссом и тейк-профитом

Стоп-лосс и тейк-профит могут следовать за мастером, оставаться неустановленными, определяться в пунктах или динамически рассчитываться с использованием факторов ATR или ADR. TP также может быть установлен как множитель относительно SL. Все настройки соблюдают ограничения StopLevel и FreezeLevel, наложенные брокером, для уменьшения отклонений исполнения.

Фильтрация и контроль сделок

Сделки могут фильтроваться по символам, магическим номерам и комментариям, с доступными списками включения и исключения. Эти списки могут обрабатывать частичные совпадения (например, "USD" для всех долларовых пар) или полные определения для детального контроля. Копировщик также поддерживает обратное копирование (покупка становится продажей и наоборот) и позволяет трейдерам игнорировать выходы мастера при независимом управлении закрытиями на стороне слейва. Отложенные ордера могут копироваться или игнорироваться, в то время как частичные закрытия и операции закрытия встречными позициями обнаруживаются и точно воспроизводятся на всех платформах.

Скорость копирования, ценовые фильтры и сессии

Исполнение может намеренно задерживаться с использованием рандомизированного времени для лучшего соответствия требованиям проп-фирм. Трейдеры также могут включить логику лучшей цены, фильтруя входы по расстоянию в пунктах, долларовой стоимости, проценту ATR или проценту ADR, с окнами допуска и автоматической корректировкой дельты SL/TP. Временное управление сделками поддерживается через два независимых фильтра сессий, где торговля может ограничиваться по дням недели и определенным часам дня для соответствия торговым расписаниям, новостным событиям или ограничениям проп-фирм.

Начальная синхронизация и разделение объема

При запуске трейдеры могут выбрать, копировать ли существующие сделки немедленно, только прибыльные, только убыточные или никакие. Объем сделок может корректироваться через фиксированные режимы, множители и режимы на основе счета (эквити, баланс, свободная маржа, эквити × кредитное плечо), а также может разделяться на меньшие позиции. Разделение может выполняться по размеру лота или по количеству сделок, с контролем переполнения или остатка, обеспечивая совместимость со строгими ограничениями размера лота брокера.

Защита от просадки и эквити

Функции защиты от дневной просадки, общей просадки и эквити помогают защитить торговые счета, особенно в среде проп-фирм. Лимиты могут устанавливаться в процентах или фиксированных долларовых значениях, и при нарушении копировщик может автоматически заблокировать торговлю до следующего дня или до сброса условий. Защита может применяться к балансу, эквити или начальным ссылкам счета, в зависимости от правил проп-фирмы.

Продвинутые инструменты управления рисками

Копировщик включает движок трейлинг-стопа с несколькими методами: фиксированные пункты, ATR или ADR. Трейлинг может определяться как фактор SL, с настраиваемыми шагами трейлинга, уровнями безубыточности и активацией только на управляемых сделках. Дополнительно, система корзинного закрытия управляет группами сделок коллективно, с глобальным стоп-лоссом, тейк-профитом, трейлинг-стопом, безубыточностью и учетом комиссий/свопов. Управление корзиной поддерживает стратегии, которые полагаются на выходы на уровне портфеля. Размеры лотов также могут контролироваться с помощью мин/макс фильтров, в то время как фильтры количества сделок позволяют устанавливать минимальное или максимальное количество активных сделок на символ или по всем сделкам для поддержания рискового воздействия в пределах лимитов.

Магические номера, комментарии и логика повторов

Скопированные сделки могут нести пустой магический номер (пустой), наследовать магический номер мастера или использовать вручную указанный ввод. Такая же гибкость применяется к комментариям сделок: они могут быть пустыми, скопированными с мастера или установленными как пользовательская строка. Уникальная особенность Copy Cat Copier — способность оставлять магический номер и комментарий сделки слейва пустыми, даже если они есть у мастера.

Обновления:

Возможности и функции Copy Cat More MT5 (Копи-Кот MT5) постоянно обновляются, и вы будете получать их без дополнительной платы после однократной покупки.



