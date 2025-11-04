Smart Stop Scanner MT5

5

Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов

Общее описание
Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений.


Как определяется стоп-лосс
Вместо индикаторов, волатильностных полос или произвольных формул сканер использует ценовой подход: пробои, более высокие максимумы и более низкие минимумы. Таким образом определяются реалистичные и структурно значимые зоны стоп-лоссов — точно так, как это делают профессиональные трейдеры.


Основные возможности

• Многоактивная точность
Бесшовная работа с Forex, Золотом, Индексами, Металлами, Крипто и экзотическими инструментами с полной адаптацией к тик-размеру и количеству знаков.

• Мгновенный структурный контекст
В реальном времени фиксируются новые, пробитые и активные уровни стоп-лоссов, включая направление, время формирования и дистанцию до цены.

• SL %ADR – адаптивная оценка качества стопа
Каждый стоп сравнивается с историческими структурными стоп-событиями инструмента. Адаптивная цветовая шкала показывает, является ли стоп очень узким, узким, средним, широким или экстремально широким — на основе реальной волатильности, а не фиксированных порогов.

• Dist % – реальное расстояние до стоп-лосса
Показывает, насколько близко цена находится к стопу в процентах от ADR — универсальная метрика для всех рынков. Адаптивная цветовая шкала моментально показывает, находится ли стоп в опасной зоне, зоне риска, комфортной, безопасной или очень безопасной зоне.

• Formed Time (время формирования SL)
Показывает точную свечу, на которой появился стоп-лосс, что помогает понимать свежесть и надёжность уровня.

• Интеллектуальные всплывающие подсказки
Краткие объяснения SL %ADR, Dist % и категорий риска — мгновенная интерпретация без перегрузки панели.

• Надёжная система уведомлений
Сигналы приходят только при значимых событиях: новый стоп, пробитый стоп, критическая дистанция. Без шума и дублей — идеально для дисциплинированных трейдеров.


Почему это важно

Каждый трейдер использует стоп-лоссы, но почти никто не имеет системного способа их оценки. Smart Stop Scanner решает эту задачу, превращая уровни в понятный контекст:

Где появляются структурные стоп-уровни

Насколько качественен стоп (SL %ADR)

Насколько близко цена к пробою (Dist %)

Когда уровень был сформирован

Действителен ли он или уже пробит

Вместо догадок — чистая, объективная картина стоп-структуры на всех рынках.


Экосистема Smart Stop

Smart Stop Scanner — часть полного набора инструментов Smart Stop:

Smart Stop Indicator – логика стоп-уровней прямо на графике
Smart Stop Scanner – мониторинг стоп-лоссов по всем символам
Smart Stop Manager – автоматическое исполнение стоп-лоссов


Полный FAQ серии Smart Stop:
Smart Stop – Full FAQ


Параметры пользователя

  • Максимум инструментов — размер панели
  • Таймфрейм анализа — общий ТФ для логики SL
  • Фильтр символов — мониторинг только нужных инструментов
  • Фильтрация панели — какие инструменты выводить
  • Цветовые схемы — Valid/New/Broken/Alert
  • Настройки уведомлений — новый/пробитый/риск + popup/email/push/sound
  • ADR период — усреднение волатильности
  • Порог Dist % — уровень, который вызывает предупреждение
  • Режим Debug — расширенный лог

Ресурсы

Все руководства, примеры и обучающие материалы доступны здесь:
Stein Investments – Центральная база знаний

Видео-обзоры и демонстрации в реальном времени:
Stein Investments – YouTube


Отзывы 3
Mzwakhe Dela
312
Mzwakhe Dela 2025.11.29 09:50 
 

I’ve been using the Smart Stop Scanner since its release on the 4th of November 2025, and I’m genuinely impressed with how much clarity and efficiency it brings to my trading workflow. As a price action trader who confirms bias on the 1-hour and 4-hour charts but executes on the 5-minute chart, the Scanner has become invaluable. It consolidates stop-loss monitoring across multiple instruments into one panel, instantly detecting new, broken, and shifting stop levels. The precision alerts and state memory ensure I only get notified about meaningful structural changes, which keeps me focused on genuine opportunities rather than being distracted by noise. Importantly, I’ve found that new stop level notifications can be looked at in conjunction with other tools such as FXPower NG, which helps confirm trend direction while also revealing strength or weakness and divergence between currencies — adding another layer of confidence to my decision-making. The SL Percentage (ADR-based stop-loss distance) has been particularly impactful, giving me immediate insight into whether my setups are tight and efficient or riding strong momentum. Low SL% values highlight high R:R opportunities that fit perfectly with my intraday entries, while high SL% values help me lock in profits during peak momentum phases. Combined with its universal market compatibility and seamless integration with the Smart Stop Indicator and Manager, the Scanner feels like a multi-market radar that aligns perfectly with my market structure approach. It has elevated my confidence in execution, made my trading more systematic and disciplined, and when paired with FXPower NG, it provides a powerful synergy for confirming both structure and currency strength dynamics.

Legacy6
662
Legacy6 2025.11.19 21:47 
 

Once again, the team at Stein Investments has created another tool that is beneficial for traders to use. The Smart Stop Scanner is fantastic at using market structure to find reliable stop loss levels, based on that market structure. I have had the tool for a few days and already made profitable trades using it. The ease of use and understanding of the tools make for a quick learning curve. The team has already made multiple updates to the scanner which provide even more value. If you struggle with placing stop losses at reasonable areas based on the movement of the market, I highly suggest you give the scanner a try.

