TW Trend Hunter MT4
- Experts
- Altan Karakaya
- Versione: 3.2
- Aggiornato: 23 settembre 2025
- Attivazioni: 15
TW Trend Hunter MT4 – L’Ultra Scalper EA per il Trading su Oro e Basato sul Trend
TW Trend Hunter MT4 non è solo un altro bot di trading — è un sistema intelligente e collaudato, progettato per prosperare nei mercati in rapido movimento sfruttando segnali di trend puliti e una gestione del denaro disciplinata.
Caratteristiche principali:
- Solo una posizione attiva alla volta
- Rilevamento intelligente dei trend a breve e lungo termine
- Pianificazione personalizzabile in base alle tue sessioni di trading preferite
- Strategia di trading basata sul trend
- Gestione completa del capitale con SL e TP
- Stop loss nascosto e controllato
- Performance comprovata: ~85% di operazioni vincenti, crescita del capitale del 20%
- Controllo preciso del drawdown
- Installazione facile con aggiornamenti gratuiti e supporto completo
Che tu sia un principiante o un professionista, TW Trend Hunter MT4 ti offre un vantaggio affidabile nel trading scalping sull'oro e basato sul trend.
Impostazioni consigliate per migliori performance:
- Broker: Qualsiasi broker con spread bassi
- Tipo di conto: ECN o ECN_Pro
- Saldo minimo: $2000
- Leva consigliata: almeno 1:500
- Preferibilmente con XAUUSD e principali coppie di valute
- VPS richiesto per il funzionamento 24/7
Per istruzioni complete sull'installazione e il funzionamento di questo Expert Advisor, consulta il nostro articolo e video tutorial completo.