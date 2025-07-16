TW Trend Hunter MT4

TW Trend Hunter MT4 – L’Ultra Scalper EA per il Trading su Oro e Basato sul Trend

TW Trend Hunter MT4 non è solo un altro bot di trading — è un sistema intelligente e collaudato, progettato per prosperare nei mercati in rapido movimento sfruttando segnali di trend puliti e una gestione del denaro disciplinata.

Caratteristiche principali:

  1. Solo una posizione attiva alla volta
  2. Rilevamento intelligente dei trend a breve e lungo termine
  3. Pianificazione personalizzabile in base alle tue sessioni di trading preferite
  4. Strategia di trading basata sul trend
  5. Gestione completa del capitale con SL e TP
  6. Stop loss nascosto e controllato
  7. Performance comprovata: ~85% di operazioni vincenti, crescita del capitale del 20%
  8. Controllo preciso del drawdown
  9. Installazione facile con aggiornamenti gratuiti e supporto completo


    Che tu sia un principiante o un professionista, TW Trend Hunter MT4 ti offre un vantaggio affidabile nel trading scalping sull'oro e basato sul trend.


    Impostazioni consigliate per migliori performance:

    • Broker: Qualsiasi broker con spread bassi
    • Tipo di conto: ECN o ECN_Pro
    • Saldo minimo: $2000
    • Leva consigliata: almeno 1:500
    • Preferibilmente con XAUUSD e principali coppie di valute
    • VPS richiesto per il funzionamento 24/7


      Per istruzioni complete sull'installazione e il funzionamento di questo Expert Advisor, consulta il nostro articolo e video tutorial completo.

      https://www.mql5.com/en/blogs/post/763412

