TW Trend Hunter MT4 – O EA Ultra Scalper para Ouro e Trading com Base em Tendências





TW Trend Hunter MT4 não é apenas mais um robô de negociação — é um sistema inteligente e testado em campo, projetado para prosperar em mercados de alta velocidade, aproveitando sinais de tendência claros e uma gestão de capital disciplinada.





Principais recursos:

Apenas uma posição ativa por vez Detecção inteligente de tendências de curto e longo prazo Agendamento personalizável com base em suas sessões de negociação preferidas Estratégia de negociação baseada em tendências Gestão completa de capital com SL e TP Stop loss oculto e controlado Desempenho comprovado: taxa de acerto de ~85%, crescimento de capital de 20% Controle preciso de drawdown Instalação fácil com atualizações gratuitas e suporte completo



Seja você iniciante ou profissional, o TW Trend Hunter MT4 oferece uma vantagem confiável no scalping de ouro e no trading baseado em tendências.



Configurações recomendadas para melhor desempenho:

Corretora: qualquer corretora com spreads baixos

Tipo de conta: ECN ou ECN_Pro

Saldo mínimo: $2000

Alavancagem recomendada: pelo menos 1:500

Preferencialmente com XAUUSD e pares de moedas principais

VPS é necessário para operação 24/7



Para instruções completas sobre a instalação e operação deste Expert Advisor, consulte nosso artigo e vídeos tutoriais.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/763412

