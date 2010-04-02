TW Trend Hunter MT4

TW Trend Hunter MT4 – O EA Ultra Scalper para Ouro e Trading com Base em Tendências

TW Trend Hunter MT4 não é apenas mais um robô de negociação — é um sistema inteligente e testado em campo, projetado para prosperar em mercados de alta velocidade, aproveitando sinais de tendência claros e uma gestão de capital disciplinada.

Principais recursos:

  1. Apenas uma posição ativa por vez
  2. Detecção inteligente de tendências de curto e longo prazo
  3. Agendamento personalizável com base em suas sessões de negociação preferidas
  4. Estratégia de negociação baseada em tendências
  5. Gestão completa de capital com SL e TP
  6. Stop loss oculto e controlado
  7. Desempenho comprovado: taxa de acerto de ~85%, crescimento de capital de 20%
  8. Controle preciso de drawdown
  9. Instalação fácil com atualizações gratuitas e suporte completo


    Seja você iniciante ou profissional, o TW Trend Hunter MT4 oferece uma vantagem confiável no scalping de ouro e no trading baseado em tendências.


    Configurações recomendadas para melhor desempenho:

    • Corretora: qualquer corretora com spreads baixos
    • Tipo de conta: ECN ou ECN_Pro
    • Saldo mínimo: $2000
    • Alavancagem recomendada: pelo menos 1:500
    • Preferencialmente com XAUUSD e pares de moedas principais
    • VPS é necessário para operação 24/7


      Para instruções completas sobre a instalação e operação deste Expert Advisor, consulte nosso artigo e vídeos tutoriais.

      https://www.mql5.com/en/blogs/post/763412

      TW Swing Trading
      Altan Karakaya
      Experts
      TW Swing Trading EA: Robô de Forex Seguidor de Tendência para Lucros Consistentes TW Swing Trading EA é um robô de trading de swing totalmente automatizado, projetado especificamente para XAUUSD nos períodos de tempo M30 e H1 . Ele utiliza filtros de tendência avançados, lógica de stop-loss adaptativa e proteção de capital integrada para maximizar a precisão e minimizar o drawdown, oferecendo desempenho consistente em condições de mercado voláteis. Por que escolher TW Swing Trading EA? Um tra
      TW Sniper EA MT5
      Altan Karakaya
      Experts
      TW Sniper EA – Robô de Scalping de Ouro com Estratégia de Seguimento de Tendência para XAUUSD TW Sniper EA MT5 é um Expert Advisor de Forex profissional para negociação de ouro (XAUUSD), desenvolvido com uma estratégia avançada de scalping baseada em tendência para oferecer desempenho consistente mesmo em condições de mercado altamente voláteis. Este robô de scalping de ouro foca em operações precisas durante as sessões de Londres e Nova York, garantindo crescimento estável enquanto aplica rigo
      TW Support Resistance Level MT5
      Altan Karakaya
      Indicadores
      support resistance levels indicator mt5: Esta ferramenta é um indicador de múltiplos períodos que identifica e traça linhas de suporte e resistência, assim como níveis de Fibonacci, em um gráfico com a mesma precisão que o olho humano. Os níveis de suporte e resistência TW para forex possuem um algoritmo complexo que escaneia o gráfico para identificar níveis anteriores de estabilização de preços e rebounds, registrando o número de toques. Você está cansado de desenhar manualmente os níveis d
      TW Trend Hunter MT5
      Altan Karakaya
      Experts
      TW Trend Hunter MT5 – Expert Advisor de Scalping de Alta Precisão para Ouro e Estratégias de Tendência    TW Trend Hunter MT5 não é um robô de trading comum — é um Expert Advisor sofisticado e testado em campo, projetado para se destacar em mercados voláteis aproveitando sinais claros de tendência e uma gestão rigorosa de riscos. Características em destaque: Executa apenas uma operação por vez para melhor controle de risco Reconhecimento inteligente de tendências em níveis de curto e longo p
      TW Scalper Robot MT5
      Altan Karakaya
      Experts
      TW Scalper Robot MT5 : Um robô profissional de scalping para ouro (XAUUSD): Procurando uma forma inteligente e confiável de maximizar os lucros no mercado do ouro? TW Scalper Robot MT5 é um poderoso expert advisor projetado especificamente para scalping em ouro. Combinando três indicadores avançados e algoritmos de negociação precisos, ajuda você a capturar as tendências do mercado como um verdadeiro profissional. Com estratégias de gestão de risco integradas, cada operação é executada com conf
      TW Calendar MT5
      Altan Karakaya
      Indicadores
      Este assistente de notícias foi projetado para obter os eventos econômicos necessários aos traders das principais fontes editoriais, que publicam notícias em tempo real com base no Market Watch do terminal com filtros diversos e fáceis. Os traders de Forex utilizam indicadores macroeconómicos para tomar decisões informadas sobre a compra e venda de moedas. Por exemplo, se um trader acredita que a economia dos EUA irá crescer mais rapidamente do que a economia japonesa, poderá comprar o dólar a
      FREE
      TW Volume Signal Pro MT5
      Altan Karakaya
      Indicadores
      TW Volume Signal Pro MT5 , aproveitando tecnologias avançadas de IA e algoritmos inteligentes proprietários, permite que você opere no mercado de ouro com mais confiança e oferece uma experiência de negociação única e incomparável. Você está procurando sinais de negociação altamente precisos e excepcionais no mercado de ouro? Com o TW Volume Signal Pro MT5, você pode se tornar um trader profissional e alcançar grande sucesso no mercado de ouro. Experimente gratuitamente! Principais recursos d
      TW Trend Sniper MT4
      Altan Karakaya
      5 (5)
      Indicadores
      TW Trend Sniper: A melhor estratégia de tendências O indicador TW Trend Sniper, utilizando uma combinação inteligente de técnicas avançadas de análise técnica, ajuda você a identificar com precisão as tendências do mercado e receber sinais oportunos para negociações lucrativas. A fórmula proprietária do Trade Wizards, juntamente com a análise Price Action, níveis de Fibonacci e outras ferramentas de análise técnica, fornece sinais de negociação precisos e confiáveis. Este indicador é o resulta
      TW Sniper EA MT4
      Altan Karakaya
      Experts
      TW Sniper EA – Expert Advisor de Scalping de Ouro para Trading de Tendência XAUUSD TW Sniper EA MT4 é um avançado Expert Advisor de Forex para negociação de ouro, construído com lógica precisa baseada em tendências para entregar desempenho estável mesmo em condições de mercado altamente voláteis. Este poderoso robô de scalping de ouro foca em operar XAUUSD durante sessões-chave, garantindo crescimento consistente enquanto mantém rigoroso controle de risco e gestão profissional de capital. Com s
      TW Session
      Altan Karakaya
      Indicadores
      Este produto foi projetado para exibir os pregões de 15 países com base no fuso horário do servidor da sua corretora e vários modos de exibição com base nas configurações desejadas para evitar o congestionamento do gráfico e a possibilidade de definir uma sessão com o horário desejado pelo usuário. O sol nunca se põe no mercado cambial, mas o seu ritmo dança ao ritmo de sessões de negociação distintas. Compreender estas sessões, as suas sobreposições e as suas atmosferas únicas é crucial para
      FREE
      TW Session MT4
      Altan Karakaya
      5 (1)
      Indicadores
      Este produto foi projetado para exibir os pregões de 15 países com base no fuso horário do servidor da sua corretora e vários modos de exibição com base nas configurações desejadas para evitar o congestionamento do gráfico e a possibilidade de definir uma sessão com o horário desejado pelo usuário. O sol nunca se põe no mercado cambial, mas o seu ritmo dança ao ritmo de sessões de negociação distintas. Compreender estas sessões, as suas sobreposições e as suas atmosferas únicas é crucial para
      FREE
      TW Volume Signal Pro MT4
      Altan Karakaya
      Indicadores
      TW Volume Signal Pro MT4 , aproveitando tecnologias avançadas de IA e algoritmos inteligentes proprietários, permite que você opere no mercado de ouro com mais confiança e oferece uma experiência de negociação única e incomparável. Você está procurando sinais de negociação altamente precisos e excepcionais no mercado de ouro? Com o TW Volume Signal Pro MT4, você pode se tornar um trader profissional e alcançar grande sucesso no mercado de ouro. Experimente gratuitamente! Principais recursos d
      TW Support Resistance Level MT4
      Altan Karakaya
      Indicadores
      support resistance levels indicator mt4: Esta ferramenta é um indicador de múltiplos períodos que identifica e traça linhas de suporte e resistência, assim como níveis de Fibonacci, em um gráfico com a mesma precisão que o olho humano. Os níveis de suporte e resistência TW para forex possuem um algoritmo complexo que escaneia o gráfico para identificar níveis anteriores de estabilização de preços e rebounds, registrando o número de toques. Você está cansado de desenhar manualmente os níveis d
      TW Scalper Shoot MT4
      Altan Karakaya
      Indicadores
      TW Trend Scalper Indicator: O TW Scalper Shoot traz a você uma experiência de trading única, utilizando as mais recentes estratégias de trading e tecnologia de inteligência artificial. Este produto atende às diversas necessidades dos traders scalpers, fornecendo duas categorias distintas de sinais: Teste este produto excepcional hoje e comece sua experiência única rumo a se tornar um scalper de tendências. Categorias de Sinais: 1. Sinais de Longo Prazo e Seguros: Esses sinais são identifica
      TW Scalper Robot MT4
      Altan Karakaya
      Experts
      TW Scalper Robot MT4 : Um Consultor Especializado em Scalping Profissional: Você está procurando uma solução profissional para lucratividade rápida e inteligente no mercado de ouro? O TW Scalper Robot, um bot de scalping especializado, combina 3 indicadores avançados e algoritmos de negociação precisos para ajudá-lo a se tornar um verdadeiro caçador de tendências. Com estratégias avançadas de gerenciamento de risco, este robô executa suas posições com proteção completa. Principais Característi
      TW Wolf Martingale MT4
      Altan Karakaya
      Experts
      TW Wolf Martingale MT4 – EA Avançado de Grid Trading com Gestão Inteligente de Risco TW Wolf Martingale MT4 é um EA avançado de Grid Trading e Expert Advisor Forex, desenvolvido para traders que exigem controle total de risco, execução flexível e gestão profissional de operações em diferentes condições de mercado. Este Smart Grid EA combina uma lógica de grid estruturada com ferramentas avançadas de gestão de risco, permitindo adaptar o sistema a vários símbolos, timeframes e estilos de tradin
      TW Trend Sniper
      Altan Karakaya
      Indicadores
      TW Trend Sniper: A melhor estratégia de tendências O indicador TW Trend Sniper, utilizando uma combinação inteligente de técnicas avançadas de análise técnica, ajuda você a identificar com precisão as tendências do mercado e receber sinais oportunos para negociações lucrativas. A fórmula proprietária do Trade Wizards, juntamente com a análise Price Action, níveis de Fibonacci e outras ferramentas de análise técnica, fornece sinais de negociação precisos e confiáveis. Este indicador é o resulta
      TW Scalper Shoot MT5
      Altan Karakaya
      Indicadores
      TW Trend Scalper Indicator: O TW Scalper Shoot traz a você uma experiência de trading única, utilizando as mais recentes estratégias de trading e tecnologia de inteligência artificial. Este produto atende às diversas necessidades dos traders scalpers, fornecendo duas categorias distintas de sinais: Teste este produto excepcional hoje e comece sua experiência única rumo a se tornar um scalper de tendências. Categorias de Sinais: 1. Sinais de Longo Prazo e Seguros: Esses sinais são identifica
