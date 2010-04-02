TW Trend Hunter MT4
- Experts
- Altan Karakaya
- Versão: 3.2
- Atualizado: 23 setembro 2025
- Ativações: 20
TW Trend Hunter MT4 – O EA Ultra Scalper para Ouro e Trading com Base em Tendências
TW Trend Hunter MT4 não é apenas mais um robô de negociação — é um sistema inteligente e testado em campo, projetado para prosperar em mercados de alta velocidade, aproveitando sinais de tendência claros e uma gestão de capital disciplinada.
Principais recursos:
- Apenas uma posição ativa por vez
- Detecção inteligente de tendências de curto e longo prazo
- Agendamento personalizável com base em suas sessões de negociação preferidas
- Estratégia de negociação baseada em tendências
- Gestão completa de capital com SL e TP
- Stop loss oculto e controlado
- Desempenho comprovado: taxa de acerto de ~85%, crescimento de capital de 20%
- Controle preciso de drawdown
- Instalação fácil com atualizações gratuitas e suporte completo
Seja você iniciante ou profissional, o TW Trend Hunter MT4 oferece uma vantagem confiável no scalping de ouro e no trading baseado em tendências.
Configurações recomendadas para melhor desempenho:
- Corretora: qualquer corretora com spreads baixos
- Tipo de conta: ECN ou ECN_Pro
- Saldo mínimo: $2000
- Alavancagem recomendada: pelo menos 1:500
- Preferencialmente com XAUUSD e pares de moedas principais
- VPS é necessário para operação 24/7
Para instruções completas sobre a instalação e operação deste Expert Advisor, consulte nosso artigo e vídeos tutoriais.