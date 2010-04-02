TW Trend Hunter MT4
- エキスパート
- Altan Karakaya
- バージョン: 3.2
- アップデート済み: 23 9月 2025
- アクティベーション: 20
TW Trend Hunter MT4 – ゴールドとトレンドベース取引のためのウルトラスキャルパーEA
TW Trend Hunter MT4は単なるトレーディングボットではありません。クリーンなトレンドシグナルと規律ある資金管理を活用し、急速に動く市場で成功するよう設計されたスマートで実証済みのシステムです。
主な特徴：
- 同時に保持するポジションは1つのみ
- 短期および長期トレンドのスマートな検出
- お好みの取引セッションに基づいたカスタマイズ可能なスケジューリング
- トレンドに基づいた取引戦略
- SLとTPによる完全な資金管理
- 隠されたコントロール可能なストップロス
- 実証されたパフォーマンス：勝率約85%、資金20%増加
- 正確なドローダウンコントロール
- 簡単なインストール、無料アップデート、完全サポート付き
初心者でもプロでも、TW Trend Hunter MT4はゴールドスキャルピングとトレンドベース取引において信頼できるアドバンテージを提供します。
パフォーマンス向上のための推奨設定：
- ブローカー：スプレッドが狭い任意のブローカー
- 口座タイプ：ECNまたはECN_Pro
- 最低残高：$2000
- 推奨レバレッジ：最低でも1:500
- XAUUSDおよび主要通貨ペア推奨
- 24時間稼働のためにVPSが必要
このエキスパートアドバイザーのインストールと操作に関する完全な手順は、チュートリアル記事と動画をご覧ください。