TW Trend Hunter MT4 – ゴールドとトレンドベース取引のためのウルトラスキャルパーEA





TW Trend Hunter MT4は単なるトレーディングボットではありません。クリーンなトレンドシグナルと規律ある資金管理を活用し、急速に動く市場で成功するよう設計されたスマートで実証済みのシステムです。





主な特徴：

同時に保持するポジションは1つのみ 短期および長期トレンドのスマートな検出 お好みの取引セッションに基づいたカスタマイズ可能なスケジューリング トレンドに基づいた取引戦略 SLとTPによる完全な資金管理 隠されたコントロール可能なストップロス 実証されたパフォーマンス：勝率約85%、資金20%増加 正確なドローダウンコントロール 簡単なインストール、無料アップデート、完全サポート付き



初心者でもプロでも、TW Trend Hunter MT4はゴールドスキャルピングとトレンドベース取引において信頼できるアドバンテージを提供します。



パフォーマンス向上のための推奨設定：

ブローカー：スプレッドが狭い任意のブローカー

口座タイプ：ECNまたはECN_Pro

最低残高：$2000

推奨レバレッジ：最低でも1:500

XAUUSD および主要通貨ペア推奨

および主要通貨ペア推奨 24時間稼働のためにVPSが必要



このエキスパートアドバイザーのインストールと操作に関する完全な手順は、チュートリアル記事と動画をご覧ください。



https://www.mql5.com/en/blogs/post/763412

