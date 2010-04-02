TW Trend Hunter MT4 – 골드 및 트렌드 기반 거래를 위한 울트라 스캘퍼 EA





TW Trend Hunter MT4는 단순한 거래 봇이 아닙니다. 깨끗한 추세 신호와 규율 있는 자금 관리를 활용하여 빠르게 움직이는 시장에서 성과를 내도록 설계된 스마트하고 검증된 시스템입니다.





주요 특징:

한 번에 하나의 포지션만 활성화 단기 및 장기 추세의 스마트 감지 선호하는 거래 세션에 따른 사용자 지정 가능한 스케줄 트렌드 기반 거래 전략 손절 및 이익 실현을 포함한 완전한 자금 관리 숨겨지고 제어 가능한 스톱로스 입증된 성능: 약 85% 승률, 20% 자산 증가 정밀한 손실 제어 쉬운 설치, 무료 업데이트 및 전면 지원 제공



초보자든 전문가든, TW Trend Hunter MT4는 골드 스캘핑 및 트렌드 기반 거래에서 신뢰할 수 있는 우위를 제공합니다.



성능 향상을 위한 권장 설정:

스프레드가 낮은 브로커

계좌 유형: ECN 또는 ECN_Pro

최소 잔액: $2000

권장 레버리지: 최소 1:500

XAUUSD 및 주요 통화쌍 사용 권장

및 주요 통화쌍 사용 권장 24시간 작동을 위한 VPS 필수



이 전문가 어드바이저의 설치 및 운영에 대한 전체 지침은 튜토리얼 기사 및 비디오를 참조하십시오.



https://www.mql5.com/en/blogs/post/763412

