Goldbot One MT5

Как настроить советник для реальной торговли:

Установите «Метод расчета размера лота» на «Использовать максимальный риск на стратегию».

необходимо добавить URL-адрес "https : // www . worldtimeserver.com/" (удалите пробелы!!) в список "разрешенных URL-адресов" в терминале MT4/MT5 (инструменты -> параметры -> советники)









Обзор параметров:

- ShowInfoPanel -> отобразить информационную панель на графике

- Настройка размера информационной панели -> в случае отображения 4K установите значение «2»

- обновление информационной панели во время тестирования -> отключено для более быстрого бэктестинга

- Разрешить сделки на покупку / Разрешить сделки на продажу -> здесь вы можете включить/отключить сделки на покупку и продажу

- Запустить стратегию 1..8 -> включить/отключить разные стратегии (все они являются прорывом дневной поддержки и сопротивления, но с разными настройками входа и выхода)

- Максимально допустимый спред: максимальный допустимый спред для отложенных ордеров

- Пятничный стоп-час -> если вы не хотите, чтобы торги приостанавливались на выходных, установите значение от 0 до 23. (25 означает «отключено»)

- SetSL_TP_After_Entry -> включить только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с SL и TP

- Использовать виртуальное истечение срока действия -> включать только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с датой истечения срока действия

- Рандомизация -> это немного рандомизирует входы, выходы и значения TrailingSL, так что у нескольких пользователей одного брокера будут немного разные сделки. Также подходит для проп-фирм. Хорошее значение - "50"

- BaseMagicNumber -> базовое магическое число, которое будет использоваться для всех стратегий

- Комментарий к сделкам -> комментарий, который будет использоваться для сделок

- EnableNFP_Filter -> включить или выключить фильтр NFP

- AutoGMT -> позвольте EA рассчитать правильное смещение GMT ​​для вашего брокера, чтобы время NFP было правильным

- GMT_OFFSET_Winter -> для ручной настройки смещения GMT в зимнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!)

- GMT_OFFSET_Summer -> для установки смещения GMT вручную в летнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!)

- NFP_CloseOpenTrades -> заставить советника закрыть все открытые сделки при запуске NFP (за X минут до NFP)

- NFP_ClosePendingOrders -> заставить советника удалить все отложенные ордера при запуске NFP (за X минут до NFP)

- NFP_MinutesBefore -> сколько минут до события NFP, чтобы закрыть сделки и отложенные ордера

- NFP_MinutesAfter -> сколько минут после события NFP, прежде чем советник снова возобновит торговлю

- Уникальные настройки Propfirm -> здесь вы можете настроить различные параметры входа и выхода, чтобы советник торговал иначе, чем другие пользователи

- Метод расчета размера лота -> здесь вы определяете, как следует рассчитывать размер лота: фиксированный размер лота (используйте StartLots), с использованием максимального риска на стратегию или с использованием LotsizeStep

- Startlots -> установить значение для фиксированного размера лота, когда выбрана эта опция. Этот параметр будет использоваться как "минимальный размер лота" при использовании любого из двух других вариантов расчета размера лота

- LotsizeStep -> привязывает размер лота к балансу или эквити. Так LotsizeStep=1000 будет означать: 0,01 лота на 1000 баланса. Так что баланс 3000 будет работать на 0,03 лота

- Максимальный риск на стратегию -> Максимальный убыток (в %), когда стратегия достигает своей максимальной исторической просадки. Таким образом, значение "2" будет означать максимальный убыток в 2%, если будет достигнута максимальная историческая просадка этой стратегии.

- Установить максимальную дневную просадку -> Здесь вы можете установить максимально допустимую дневную просадку (в %). Если она будет достигнута, советник закроет все сделки и отложенные ордера и будет ждать следующего дня. Это полезно для проп-фирм

- Использовать средства вместо баланса -> использовать средства счета для расчета всех значений размера лота

- OnlyUp -> это предотвратит уменьшение размера лота после убытков (более агрессивный, но более быстрый способ восстановления после убытков)

- Проверьте наличие свободной маржи перед установкой сделок -> Используйте, когда у советника возникают проблемы с установкой сделок у вашего брокера из-за низкой маржи, хотя маржи достаточно

- AdjustLotsizeToVariableValues ​​-> это отрегулирует размер лота в соответствии с измененными уровнями SL/TP (в случае, если сама цена на золото сильно изменится)







