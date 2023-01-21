Apex Trader MT4

5

ЗАПУСК АКЦИИ:

  • Доступно только 5 копии по 199$
  • Окончательная цена: 999$
  • НОВИНКА: купите сейчас и получите 1 EA бесплатно!  (за 2 торговых счета)

Живые результаты:  

https://www.mql5.com/ru/signals/1836525

high risk account


Представляем новейшее дополнение к нашей линейке торговых роботов для форекс —   Apex Trader  .

Разработанный с учетом многолетнего опыта создания советников, Apex Trader является мощным инструментом торговли на рынке форекс.

 

Как разработчик, я посвятил много времени и ресурсов изучению и созданию этого робота.

Я использую множество различных стратегий, включая возврат к среднему и следование за трендом, чтобы гарантировать, что Apex Trader сможет адаптироваться к любым рыночным условиям.

В результате появился робот, способный справиться даже с самыми сложными рыночными условиями.


Apex Trader специализируется на торговле валютными парами AUDCAD, AUDNZD и NZDCAD, используя систему интеллектуальной сетки с переменными уровнями тейк-профита.

Робот также имеет меры безопасности для предотвращения взрыва счета, что обычно представляет собой риск для сеточных систем, что делает его подходящим выбором для трейдеров всех уровней.

 

Система интеллектуальной сетки позволяет Apex Trader открывать несколько позиций, увеличивая шансы на получение прибыли от тренда.

Он также использует интеллектуальное управление уровнями тейк-профита, которое адаптируется к рыночным условиям.

Это гарантирует, что потенциальная прибыль будет зафиксирована, а риск потери денег сведен к минимуму. 

Это также означает, что когда сетка становится больше и увеличивается риск, существует гораздо более высокая потенциальная прибыль, когда сетка успешно закрывается.

Таким образом, в отличие от обычных сеточных систем, где риск очень высок по сравнению с потенциальной прибылью, с Apex Trader,  когда риск увеличивается, потенциальное вознаграждение также значительно увеличивается.  

Это дает гораздо более высокие шансы на долгосрочную устойчивость сетевой системы.


Как запустить советник для реальной торговли или тестирования:

для тестирования просто запустите AUDCAD, AUDNZD или NZDCAD M15 и запустите советник с одним из 5 доступных пресетов,  доступных здесь  .  Но отключите OneChartSetup для тестирования на истории.

Для торговли в реальном времени рекомендуется использовать OneChartSetup и запускать просто 1 график EURUSD M15 для автоматического исполнения всех оптимизированных пар с 1 графика.

Этот советник оптимизирован для периода 2020-2023 гг., но тестирование вне выборки подтверждено и для периода 2016-2020 гг.

Пожалуйста, прочтите руководство

high risk account


Важная информация о настройке риска:

  • Аккаунты ниже 2000$ -> используйте "ультраконсервативную сетку", LotsizeStep=2000 или больше
  • Баланс счета от 2000$ до 5000$ -> используйте набор "консервативная сетка", LotsizeStep = 3000 или больше
  • Баланс счета от 5000$ до 15000$ -> использовать набор "повышенная сетка", LotsizeStep = 4000 или больше 
  • Баланс счета больше 15000$ -> использовать набор "оптимальная сетка", LotsizeStep = 15000 или больше
  • Экстремальная настройка (счета 5K или больше): вы любите азартные игры больше, чем торговать, и стремитесь к экстремальным результатам -> используйте набор «Оптимальная сетка», с LotsizeStep = 5000
  • Всегда лучше провести ретроспективное тестирование настройки, прежде чем применять ее на реальной учетной записи.


Отзывы 5
Agus Darma Kusuma
1483
Agus Darma Kusuma 2024.07.03 16:00 
 

the Apex EA by Wim is a robust and reliable trading tool for Forex traders. Its ease of use, performance, and excellent support make it a valuable addition to any trader's toolkit. However, potential users should

Zhengyan Jia
527
Zhengyan Jia 2024.01.14 03:57 
 

Great

Carl Tilley
1047
Carl Tilley 2023.07.01 12:19 
 

Great EA in trading the 3 pairs that tend to have a high percentage of returning to the mean price. Works well, with good safe DD on the backtests if you set it up correctly. And as always great customer service from Wim.

