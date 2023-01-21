Apex Trader MT4

ЗАПУСК АКЦИИ: Доступно только 5 копии по 199$

Живые результаты:

https://www.mql5.com/ru/signals/1836525





Представляем новейшее дополнение к нашей линейке торговых роботов для форекс — Apex Trader .

Разработанный с учетом многолетнего опыта создания советников, Apex Trader является мощным инструментом торговли на рынке форекс.

Как разработчик, я посвятил много времени и ресурсов изучению и созданию этого робота.

Я использую множество различных стратегий, включая возврат к среднему и следование за трендом, чтобы гарантировать, что Apex Trader сможет адаптироваться к любым рыночным условиям.

В результате появился робот, способный справиться даже с самыми сложными рыночными условиями.





Apex Trader специализируется на торговле валютными парами AUDCAD, AUDNZD и NZDCAD, используя систему интеллектуальной сетки с переменными уровнями тейк-профита.

Робот также имеет меры безопасности для предотвращения взрыва счета, что обычно представляет собой риск для сеточных систем, что делает его подходящим выбором для трейдеров всех уровней.

Система интеллектуальной сетки позволяет Apex Trader открывать несколько позиций, увеличивая шансы на получение прибыли от тренда.

Он также использует интеллектуальное управление уровнями тейк-профита, которое адаптируется к рыночным условиям.

Это гарантирует, что потенциальная прибыль будет зафиксирована, а риск потери денег сведен к минимуму.

Это также означает, что когда сетка становится больше и увеличивается риск, существует гораздо более высокая потенциальная прибыль, когда сетка успешно закрывается.

Таким образом, в отличие от обычных сеточных систем, где риск очень высок по сравнению с потенциальной прибылью, с Apex Trader, когда риск увеличивается, потенциальное вознаграждение также значительно увеличивается.

Это дает гораздо более высокие шансы на долгосрочную устойчивость сетевой системы.





Как запустить советник для реальной торговли или тестирования:

для тестирования просто запустите AUDCAD, AUDNZD или NZDCAD M15 и запустите советник с одним из 5 доступных пресетов, доступных здесь . Но отключите OneChartSetup для тестирования на истории.

Для торговли в реальном времени рекомендуется использовать OneChartSetup и запускать просто 1 график EURUSD M15 для автоматического исполнения всех оптимизированных пар с 1 графика.

Этот советник оптимизирован для периода 2020-2023 гг., но тестирование вне выборки подтверждено и для периода 2016-2020 гг.

Пожалуйста, прочтите руководство





Важная информация о настройке риска:

Аккаунты ниже 2000$ -> используйте "ультраконсервативную сетку", LotsizeStep=2000 или больше



Баланс счета от 2000$ до 5000$ -> используйте набор "консервативная сетка", LotsizeStep = 3000 или больше

Баланс счета от 5000$ до 15000$ -> использовать набор "повышенная сетка", LotsizeStep = 4000 или больше

Баланс счета больше 15000$ -> использовать набор "оптимальная сетка", LotsizeStep = 15000 или больше

Экстремальная настройка (счета 5K или больше): вы любите азартные игры больше, чем торговать, и стремитесь к экстремальным результатам -> используйте набор «Оптимальная сетка», с LotsizeStep = 5000

Всегда лучше провести ретроспективное тестирование настройки, прежде чем применять ее на реальной учетной записи.



