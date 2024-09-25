Aura Neuron MT5
Цена $1000 Осталось 1/10, следующая цена $1250, окончательная цена будет $2000
Aura Neuron разработан для долгосрочной надежной работы на основе алгоритмов нейронной сети. Его инновационный дизайн гарантирует отсутствие рискованных стратегий вроде мартингала или сеточной торговли, что делает его безопасным вариантом для автоматизированной торговли.
Информация:
- Рабочие торговые пары: XAUUSD, GOLD
- Временные рамки: H1
- Минимальный депозит: 100$
- Минимальное кредитное плечо 1:20
- Работает с любым брокером, хотя рекомендуется использовать ECN-брокера.
Функции:
- Нет мартингала
- Нет сетевой торговли
- Нет усреднения
- Никаких опасных методов управления деньгами
- Жесткий стоп-лосс и тейк-профит для каждой сделки
- Стабильные результаты с 1999 года с 99,9% качественными котировками
- Не чувствителен к условиям брокера
- Простота установки и использования
- FTMO и Prop-фирма готовы
- Соответствует правилам FIFO (необходимо отключить хеджирование в настройках советника)
Что было сделано, чтобы избежать чрезмерной оптимизации
- Оптимизация Walk-Forward: разделите исторические данные на сегменты, оптимизируйте одну часть и тестируйте следующую, чтобы избежать переобучения.
- Проверки надежности: тестируйте вариации параметров и применяйте случайный шум, чтобы гарантировать согласованность стратегии в различных сценариях.
- Минимальный фактор прибыли/показатели производительности: установите пороговые значения для ключевых показателей производительности, чтобы избежать выбора чрезмерно оптимизированных параметров.
- Стабильность параметров: убедитесь, что оптимизированные параметры остаются стабильными в различных рыночных условиях.
- Контроль смещения при отслеживании данных: рандомизируйте периоды тестирования и используйте несколько наборов данных, чтобы избежать избирательного отбора благоприятных результатов.
- Тестирование на разных рынках: протестируйте стратегию на различных инструментах, чтобы убедиться в ее надежности в различных рыночных условиях.
- Ограничение на циклы оптимизации: ограничьте количество циклов оптимизации, чтобы предотвратить чрезмерную подгонку кривой.
- Добавьте случайный шум в данные: добавьте случайный шум в исторические данные во время оптимизации, чтобы избежать запоминания конкретных ценовых движений.
- Избегайте жестко закодированных данных: используйте динамические переменные вместо статических исторических данных, чтобы обеспечить гибкость торговли в режиме реального времени.
- Оптимизация с помощью генетических алгоритмов: используйте генетические алгоритмы для определения приоритетов перспективных наборов параметров без тестирования каждой комбинации, что снижает риск чрезмерной оптимизации.
Предупреждение о рисках : Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Aura Neuron все еще может нести риск потерь, как и любая торговая система.
I’ve been using Aura Neuron for a little over two weeks now, and I have to say I’m really pleased with it so far. I bought it with some doubts at first, but the experience has been very positive. I ran into a configuration issue in the beginning, and the creator helped me right away—very patient, clear, and genuinely willing to assist. The support has been timely and friendly, which makes a big difference when you’re getting started with a new EA. Overall, I’m very satisfied with the performance and the level of service behind the product