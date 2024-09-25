Aura Neuron MT5

4.83
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных методов управления капиталом, таких как мартингал, сетка или скальпинг, что делает ее подходящей для любых брокерских условий. Aura Neuron работает на основе нейронной сети многослойного персептрона (MLP), используя ее для прогнозирования рыночных тенденций и движений. MLP — это тип искусственной нейронной сети прямого распространения (ИНС), часто называемой «ванильными» нейронными сетями, особенно когда она состоит из одного скрытого слоя. MLP включает в себя три основных слоя: входной слой, скрытый слой и выходной слой. Каждый нейрон, за исключением входных узлов, использует нелинейную функцию активации. Сеть обучается с использованием контролируемой методики обучения, называемой обратным распространением. Многослойность и нелинейная активация MLP отличают ее от линейного персептрона, позволяя ей распознавать закономерности в данных, которые не являются линейно разделимыми. Благодаря своему сложному интеллекту NN, Aura Neuron имеет возможность определять закономерности и адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, таким как изменения обменных курсов или поведение трейдеров. Ее способность обрабатывать сложные данные позволяет ей делать более точные прогнозы, улучшая производительность с течением времени.  

Цена $1000 Осталось 1/10, следующая цена $1250, окончательная цена будет $2000

Ознакомьтесь с результатами в реальном времени здесь:

ICMarkets Low Risk https://www.mql5.com/en/signals/2259480 

10k account https://www.mql5.com/en/signals/2345753

Установка (Как настроить)

Aura Neuron   разработан для долгосрочной надежной работы на основе алгоритмов нейронной сети.   Его инновационный дизайн гарантирует отсутствие рискованных стратегий вроде мартингала или сеточной торговли, что делает его безопасным вариантом для автоматизированной торговли. 

Информация:

  • Рабочие торговые пары: XAUUSD, GOLD 
  • Временные рамки: H1
  • Минимальный депозит: 100$
  • Минимальное кредитное плечо 1:20 
  • Работает с любым брокером, хотя рекомендуется использовать ECN-брокера.

Функции:

  • Нет мартингала
  • Нет сетевой торговли
  • Нет усреднения
  • Никаких опасных методов управления деньгами
  • Жесткий стоп-лосс и тейк-профит для каждой сделки
  • Стабильные результаты с 1999 года с 99,9% качественными котировками
  • Не чувствителен к условиям брокера
  • Простота установки и использования
  • FTMO и Prop-фирма готовы
  • Соответствует правилам FIFO (необходимо отключить хеджирование в настройках советника)

Что было сделано, чтобы избежать чрезмерной оптимизации

  • Оптимизация Walk-Forward: разделите исторические данные на сегменты, оптимизируйте одну часть и тестируйте следующую, чтобы избежать переобучения.
  • Проверки надежности: тестируйте вариации параметров и применяйте случайный шум, чтобы гарантировать согласованность стратегии в различных сценариях.
  • Минимальный фактор прибыли/показатели производительности: установите пороговые значения для ключевых показателей производительности, чтобы избежать выбора чрезмерно оптимизированных параметров.
  • Стабильность параметров: убедитесь, что оптимизированные параметры остаются стабильными в различных рыночных условиях.
  • Контроль смещения при отслеживании данных: рандомизируйте периоды тестирования и используйте несколько наборов данных, чтобы избежать избирательного отбора благоприятных результатов.
  • Тестирование на разных рынках: протестируйте стратегию на различных инструментах, чтобы убедиться в ее надежности в различных рыночных условиях.
  • Ограничение на циклы оптимизации: ограничьте количество циклов оптимизации, чтобы предотвратить чрезмерную подгонку кривой.
  • Добавьте случайный шум в данные: добавьте случайный шум в исторические данные во время оптимизации, чтобы избежать запоминания конкретных ценовых движений.
  • Избегайте жестко закодированных данных: используйте динамические переменные вместо статических исторических данных, чтобы обеспечить гибкость торговли в режиме реального времени.
  • Оптимизация с помощью генетических алгоритмов: используйте генетические алгоритмы для определения приоритетов перспективных наборов параметров без тестирования каждой комбинации, что снижает риск чрезмерной оптимизации.

Установка (Как настроить)

Предупреждение о рисках  :  Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Aura Neuron все еще может нести риск потерь, как и любая торговая система.

Отзывы 64
red77lion
101
red77lion 2025.12.10 19:08 
 

I’ve been using Aura Neuron for a little over two weeks now, and I have to say I’m really pleased with it so far. I bought it with some doubts at first, but the experience has been very positive. I ran into a configuration issue in the beginning, and the creator helped me right away—very patient, clear, and genuinely willing to assist. The support has been timely and friendly, which makes a big difference when you’re getting started with a new EA. Overall, I’m very satisfied with the performance and the level of service behind the product

FF37_FL_Exam
29
FF37_FL_Exam 2025.12.10 03:47 
 

I have bought this EA two weeks ago. There is 10 profit trade with zero loss. It is a great EA for XAUUSD. The user support is also wonderful and helpful. Stanislav always provide useful information for the EA setting and advise. I have back tested this EA for several CFD broker data from 2024-2025 and all of them have profit factor > 2.

Nicolás Droguett
53
Nicolás Droguett 2025.11.28 06:20 
 

I have been using Aura Neuron and I am very satisfied with its performance. The EA is well-designed, with a focus on consistent, low-risk growth rather than chasing high, unstable profits. It handles trades efficiently, and I appreciate the transparency and control it offers through its settings. The signal logic is solid, and when used with proper risk management, it generates steady returns month after month. I also value the ongoing support and updates from the developer, which show a real commitment to improving the product. For anyone looking for a reliable, long-term EA to grow their account safely, Aura Neuron is an excellent choice.

