Aura Neuron MT5

Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных методов управления капиталом, таких как мартингал, сетка или скальпинг, что делает ее подходящей для любых брокерских условий. Aura Neuron работает на основе нейронной сети многослойного персептрона (MLP), используя ее для прогнозирования рыночных тенденций и движений. MLP — это тип искусственной нейронной сети прямого распространения (ИНС), часто называемой «ванильными» нейронными сетями, особенно когда она состоит из одного скрытого слоя. MLP включает в себя три основных слоя: входной слой, скрытый слой и выходной слой. Каждый нейрон, за исключением входных узлов, использует нелинейную функцию активации. Сеть обучается с использованием контролируемой методики обучения, называемой обратным распространением. Многослойность и нелинейная активация MLP отличают ее от линейного персептрона, позволяя ей распознавать закономерности в данных, которые не являются линейно разделимыми. Благодаря своему сложному интеллекту NN, Aura Neuron имеет возможность определять закономерности и адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, таким как изменения обменных курсов или поведение трейдеров. Ее способность обрабатывать сложные данные позволяет ей делать более точные прогнозы, улучшая производительность с течением времени.

Ознакомьтесь с результатами в реальном времени здесь: ICMarkets Low Risk https://www.mql5.com/en/signals/2259480 10k account https://www.mql5.com/en/signals/2345753 More signals in Profile >>>>>> Check my profile



Установка (Как настроить)

Aura Neuron разработан для долгосрочной надежной работы на основе алгоритмов нейронной сети. Его инновационный дизайн гарантирует отсутствие рискованных стратегий вроде мартингала или сеточной торговли, что делает его безопасным вариантом для автоматизированной торговли. Информация:



Рабочие торговые пары : XAUUSD, GOLD

XAUUSD, GOLD Временные рамки: H1

Минимальный депозит: 100$

Минимальное кредитное плечо 1:20

Работает с любым брокером, хотя рекомендуется использовать ECN-брокера.