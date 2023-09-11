Stability Pro MT4

5

ЗАПУСК ПРОМО:

  • ВСЕГО 349 $ вместо 990$!
  • По акции осталось всего несколько экземпляров!
Обязательно ознакомьтесь с нашим «  Комбо-пакетом Ultimate EA  » в нашем  промо-блоге  !  

JOIN PUBLIC GROUP: Click here

Живые результаты с низким риском

Живые результаты с высоким риском


Добро пожаловать в STABILITY PRO  : одну из самых передовых, стабильных и безопасных сетевых систем на рынке!

Этот советник прошел стресс-тестирование на всей доступной истории валютных пар, которые он использует.

Во время этих стресс-тестов советник был прибыльным каждый месяц с 2007 года по сегодняшний день, как вы можете видеть на скриншотах ниже.

Советник использует усовершенствованный SVG-алгоритм (Smart Variable Grid), который не добавляет сделки по сетке на фиксированном расстоянии, а анализирует движения рынка для определения позиций сетки.

Я приложил много усилий, чтобы получить хорошее соотношение риска/прибыли и сильный коэффициент восстановления для этого советника.  Таким образом, у вас есть несколько способов контролировать риск и просадку, и советник быстро оправится от любых потенциальных потерь.

Чтобы предотвратить сбои в учетной записи, существует несколько способов разместить SL «наихудшего сценария» в каждой сетке.  Начиная от SL, основанного на максимальной исторической просадке, до гораздо более узкого SL, позволяющего предотвратить большие потери.  Это всего лишь SL для «наихудшего сценария», предназначенные для предотвращения значительных просадок капитала или сбоев счета, с которыми сталкивается большинство советников на рынке.

Все режимы работают отлично, но вы можете выбрать тот, который вам наиболее удобен.


Функции:

  • Очень простой в использовании советник.  Никаких установочных файлов или специальных настроек не требуется.
  • Торговля на 3 парах, наиболее подходящих для сеточной торговли: AUDCAD, AUDNZD и NZDCAD.
  • Несколько способов определить риск и ограничить потери
  • Чрезвычайный потенциал роста при правильном использовании
  • Минимальные требования к балансу: 200$, но рекомендуется 500$ и более.
  • Кредитное плечо: рекомендуется 1/100 или выше.  Это возможно в 1:30, но только при настройках более низкого риска.
  • Работает на любом брокере (хеджирование для МТ5), не чувствителен к спреду и проскальзыванию.
  • Автоматически подстраивается под суффикс брокера (например, EURUSD.ecn и т. д.).


Как запустить советник на реальном счете:

  • Сначала добавьте этот URL-адрес в «разрешенные URL-адреса» в настройках советника MT4/MT5 -> https: // www.  worldtimeserver.com/ (удалите все пробелы!)
  • Откройте график EURUSD M5.
  • Прикрепите советник к графику и включите в настройках «onechartsetup».
  • Выберите настройки риска и настройки безопасности (описанные ниже).
  • Начинать!


Бэктестирование:

Рекомендуется проводить бэктесты в МТ5.  (Для хорошего качества исторических данных я рекомендую использовать брокера Альпари на MT5. Для этого вы можете использовать демо-счет. У них одни из самых надежных исторических данных)

Кроме того, MT5 позволяет запускать все пары вместе в одном тесте, поэтому вы можете гораздо лучше видеть результаты портфеля при использовании автоматического размера лота.

  • Запустите тест на EURUSD M5 (при использовании OneChartSetup)
  • для качества можно использовать «1 минуту OHLC», так как советник использует только цены открытия свечей, а не каждый тик
  • Включите OneChartSetup в параметрах.
  • При тестировании отдельных пар (без OneChartSetup) вы можете запустить одну из трех пар, используя таймфрейм M1 и «только цены открытия».
  • Имейте в виду, что советник НЕ поддерживает другие пары, кроме AUDCAD, AUDNZD или NZDCAD.  Настоятельно рекомендуется использовать только эти 3!
  • Установите настройки риска (см. ниже различные риски)


Для MT4:  запускайте все пары индивидуально (без OneChartSetup, поскольку он не работает при тестировании на истории MT4).  Рекомендуется запускать каждый тик или использовать TDS2 для получения наиболее надежных результатов тестирования.

Если у вас возникли проблемы с бэктестингом или ваши результаты не совпадают с моими, напишите мне в личном сообщении, чтобы я смог разобраться с этим за вас!


Обзор параметров:

  • ShowInfoPanel: включает информационную панель на графике, показывающую торговые данные и прибыли/убытки.
  • Настройка информационной панели: настройка размера информационной панели для разных разрешений экрана.
  • обновить информационную панель во время бэктестов: чтобы включить информационную панель в бэктестах (медленнее)
  • комментарий: комментарий к сделкам
  • MagicNumber: магический номер, используемый для всех сделок.
  • OneChartSetup: включить OneChartSetup (запускать все пары с одного графика).
  • OneChartSetup_Pairs: какие пары запускать
  • EnableBuyTrades: разрешить сделки на покупку
  • EnableSellTrades: разрешить сделки на продажу
  • Max Spread Allowed: максимальный спред, разрешенный для первой сделки.
  • используйте Virtual TP: отключите HardTP и выйдите по виртуальному тейк-профиту
  • Расстояние стоп-лосса: размер стоп-лосса для сделок (на самом деле не используется для выхода, поскольку существует максимальный убыток DD)
  • Safety SL: Здесь вы можете установить, при каком DD советник должен приблизиться к сетке с убытком, чтобы предотвратить больший убыток.  «Исторический Макс ДД» основан на периоде 2007-2023 годов.
  • Максимально допустимый DD в валюте (за 0,01 лота): если вы выбрали для Safety SL значение «максимальный DD вручную», вы можете установить значение здесь.  Он основан на 0,01 лота и автоматически подстраивается под текущий размер лота.
  • Максимально допустимый DD в %: здесь вы можете установить максимально допустимый DD в % от баланса счета или капитала.
  • Использовать для расчета только просадку советника: если вы запускаете несколько советников, рекомендуется включить эту опцию.
  • AutoLotMode: здесь вы можете выбрать, как советник будет рассчитывать размер лота.  «Startlots» означает фиксированный размер лота.  другие параметры основаны на размере учетной записи
  • Startlots: установите фиксированный размер лота.
  • Значение риска автоматического размера лота: здесь вы можете установить, насколько агрессивным должен быть установлен размер лота.  Значение «5» — средний риск.  Значение «10» — очень высокий риск.  Значение «1» соответствует наименьшему риску.
  • Выбор баланса для автоматического расчета размера лота: используйте «баланс» или «эквити» для всех расчетов размера лота.
  • OnlyUp: предотвращает уменьшение размера лота после убытка
  • MaxLotsBroker: установите максимально допустимый размер лота вашего брокера (чтобы рассчитать максимальный размер лота для первой сделки)


Отзывы 1
Abdullah Uygar Tuna
416
Abdullah Uygar Tuna 2025.05.10 21:10 
 

I have been using this EA with low risk for more than a month now. Very solid, profitable, low risk so far. I am usually not a huge fan of grid systems but I am using all EAs of the author and wanted to complete the set. Turns out it is one of his best EAs. Very happy. Two thumbs up!

Ответ на отзыв