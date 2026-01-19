Prizmal Logic

Данный экспертный советник основан на торговой стратегии с чётко заданными правилами.
Стратегия ориентирована на выявление определённых рыночных условий, а не на постоянное присутствие в рынке.

Система анализирует поведение цены, характеристики волатильности и временные факторы.
Эти элементы используются для определения целесообразности участия в торговле.

Сделки открываются только при одновременном выполнении нескольких заранее определённых критериев.
Если условия не выполняются, советник остаётся неактивным.

В результате торговая активность не является равномерной.
Могут возникать периоды, когда сделки не открываются вовсе.
Это может включать целые торговые дни без позиций.

В то же время, при благоприятных рыночных фазах система может открывать несколько сделок за относительно короткий промежуток времени.
Такое поведение является намеренным и отражает внутреннюю структуру стратегии.

Периоды бездействия указывают на то, что рыночные условия были отфильтрованы.
Рост активности означает соответствие рынка рабочей модели стратегии.

Управление рисками встроено непосредственно в торговую логику.
Каждая сделка открывается с заранее заданными защитными параметрами.
Система избегает методов, основанных на накоплении позиций или неконтролируемом увеличении риска.

Советник предназначен для пользователей, понимающих, что стабильность в автоматической торговле достигается за счёт дисциплинированного отбора условий, а не постоянной активности.
Терпение в периоды низкой активности и принятие переменной частоты сделок являются неотъемлемой частью корректного использования системы.


Ключевые характеристики

  • Не использует высокорисковые методы торговли, такие как мартингейл, сетка или усреднение
  • Допускает до 1 открытых позиций одновременно
  • Каждая сделка защищена фиксированным стоп-лоссом (Stop Loss)
  • Разработан для простой работы с использованием настроек по умолчанию
  • Включает фильтры по времени и новостям для снижения рисков в периоды аномального поведения цены, резких движений и гэпов
  • Поддерживает функцию безубытка (Break-even) для защиты прибыли, когда сделка идет в плюс
  • Поддерживает трейлинг-стоп (Trailing Stop) для фиксации прибыли при движении рынка
  • Полностью автоматический советник (Expert Advisor)

Рекомендации    
Торговая пара: XAUUSD
Таймфрейм: M15
Минимальный депозит: 500 USD
Кредитное плечо: 1:30 или выше  
Режим торговли: Hedging / Netting  
Тип счета: Standard, ECN, Raw, Cent, Micro  
Валюта счета: USD, EUR, GBP, JPY, CAD и др. (Любая основная валюта и большинство других)  
Уровень риска сигнала: 0.015  
     
Уровни риска Ожидаемая просадка  
0.01 15%  
0.02 25%  
0.03 35%  

PrizmaL: Когда трейдинг становится искусством
Разработка торгового робота похожа на написание сложной музыки или книги.
Нельзя просто набросать ноты — нужна гармония.
Именно так создается серия PrizmaL.

Это не просто набор индикаторов, а цельная философия.
Я трачу месяцы на анализ, тестирование и доработку, чтобы вы получили продукт, в котором каждая деталь работает на общую устойчивость системы.

Мой подход — не теоретический, он закален в боях.
Фундамент этой серии был заложен стратегией, ставшей серебряным призером легендарного чемпионата MQL5 Automated Trading Championship 2008, показав более 1500% прибыли всего за три месяца.
Сегодня я использую и развиваю те же принципы победителей, предлагая вам инструменты, созданные с уважением к рынку и вашему капиталу.


Цена и Распространение
Текущая цена: $799

Этот советник использует модель поэтапного повышения цены.
Стоимость будет постепенно расти по мере распространения.

Применяется модель контролируемого распространения.
Количество копий намеренно ограничено, чтобы снизить влияние чрезмерной концентрации стратегии на рынке и сохранить стабильные условия исполнения.

Итоговая целевая цена для этого советника: $2499


Внимание

  • Этот советник распространяется исключительно через веб-сайт MQL5.
  • Любое третье лицо, утверждающее, что представляет меня или предлагает этот EA вне официальной платформы MQL5, не имеет на это прав. Пожалуйста, блокируйте такие контакты и сообщайте о спаме.
  • Покупки, совершенные не через сайт MQL5, могут подразумевать неавторизованные или модифицированные версии.
  • Такие версии могут работать некорректно и не подлежат обновлению или официальной поддержке.

Отказ от ответственности
Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Советник предоставляется «как есть», и пользователь несет ответственность за надлежащее управление рисками.

