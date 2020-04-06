EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15

Полностью автоматический советник, инструмент GBPUSD. Таймфрейм м15. Терминал MT5 ChatGPT O1 глубоко проанализировал все загруженные мною котировки GBPUSD с высоких таймфреймов, с целью поиска безопасной стратегии; выявил паранормальную активность этого инструмента. Советник отслеживает такие нетипичные активности GBPUSD и мгновенно среагирует попыткой войти в противоположную сторону. Каждый ордер защищен стоп-лоссом.

Один ордер может разбиваться максимум на три ордера.

Для каждого ордера свой тейк-профит и стоп-лосс. Минимальный Депозит = 100 USD на каждые 0.01 лота. Рекомендованный риск на одну сделку = 2%. По рекомендации ChatGPT O1 Торговля по GBPUSD происходит только по самым надёжным сигналам, поэтому количество сделок мало. Внимание: Это НЕ сетка с Мартингейлом: на самом деле ордер с одним стоп-лоссом разбивается на три части, каждый последующий ордер из этих трех имеет более укороченный стоп-лосс. А Риск-Менеджмент ордер с укороченным стоп-лоссом будет рассчитывать с бОльшим объёмом лотности.

Сделки совершаются редко. Но советник является отличным дополнением к большому Портфелю советников. Во внешние настройки я вынес для каждого ордера главные параметры: тейк-профиты, стоп-лоссы и магические номера. Советник полностью готов к торговле, но желающие могут попробовать разные параметры тейк-профитов и стоп-лоссов (изменяя их соотношения). Рекомендация к риску: Рекомендуется 2% на каждую сделку. Осторожно: Профитность в прошлом не гарантирует профитность в будущем!

Автор продает данный программный продукт ТОЛЬКО с данного Маркета mql5.com. Все мои советники я регулярно пересматриваю, исправляю ошибки и улучшаю.

Все советники с таким же названием на других торговых площадках являются мошенническими!



