EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
- Эксперты
- Sergey Demin
- Версия: 1.20
- Активации: 15
Полностью автоматический советник, инструмент GBPUSD. Таймфрейм м15. Терминал MT5
ChatGPT O1 глубоко проанализировал все загруженные мною котировки GBPUSD с высоких таймфреймов, с целью поиска безопасной стратегии;
выявил паранормальную активность этого инструмента. Советник отслеживает такие нетипичные активности GBPUSD и мгновенно среагирует попыткой войти в противоположную сторону.
- Каждый ордер защищен стоп-лоссом.
- Один ордер может разбиваться максимум на три ордера.
- Для каждого ордера свой тейк-профит и стоп-лосс.
Минимальный Депозит = 100 USD на каждые 0.01 лота.
Рекомендованный риск на одну сделку = 2%.
- По рекомендации ChatGPT O1 Торговля по GBPUSD происходит только по самым надёжным сигналам, поэтому количество сделок мало.
Внимание:
- Это НЕ сетка с Мартингейлом: на самом деле ордер с одним стоп-лоссом разбивается на три части, каждый последующий ордер из этих трех имеет более укороченный стоп-лосс. А Риск-Менеджмент ордер с укороченным стоп-лоссом будет рассчитывать с бОльшим объёмом лотности.
- Сделки совершаются редко. Но советник является отличным дополнением к большому Портфелю советников.
Во внешние настройки я вынес для каждого ордера главные параметры: тейк-профиты, стоп-лоссы и магические номера.
Советник полностью готов к торговле, но желающие могут попробовать разные параметры тейк-профитов и стоп-лоссов (изменяя их соотношения).
Рекомендация к риску:
Рекомендуется 2% на каждую сделку.
Осторожно:
Профитность в прошлом не гарантирует профитность в будущем!
Автор продает данный программный продукт ТОЛЬКО с данного Маркета mql5.com. Все мои советники я регулярно пересматриваю, исправляю ошибки и улучшаю.
Все советники с таким же названием на других торговых площадках являются мошенническими!