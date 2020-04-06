AURUS PIVOT XAU PRO — профессиональный торговый советник для XAUUSD, основанный на работе с ключевыми рыночными зонами и подтверждённым ценовым поведением.

Робот анализирует структуру рынка, оценивает силу уровней и открывает сделки только при совпадении нескольких факторов.

Советник не стремится постоянно находиться в рынке и избегает торговли в неблагоприятных условиях, фокусируясь на точных входах и контроле риска.

Основные возможности

Торговля по ключевым зонам поддержки и сопротивления

Фильтрация сигналов на основе Price Action

Многофакторная система оценки входа

Запрет торговли против доминирующего направления

Адаптивное управление рисками

Контроль дневных убытков

Работа без агрессивных методов увеличения объёма

Визуальное отображение рабочих зон и направления торговли

Ключевые преимущества

Минимальное количество сделок — только при подтверждённых условиях

Чёткая логика принятия решений без «угадывания»

Подходит для волатильного рынка золота

Простая установка и понятные настройки

Стабильная работа в автоматическом режиме

Рекомендуемые условия

Платформа: MetaTrader 5

Инструмент: XAUUSD

Тип счета: Hedging / Netting

Минимальный депозит: от $500

VPS: рекомендуется

Важно

Советник не гарантирует прибыль и предназначен для трейдеров, понимающих риски торговли на финансовых рынках. Перед использованием рекомендуется тестирование на демо-счёте.