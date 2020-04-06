Aurus Pivot XAU
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 2.26
- Активации: 5
AURUS PIVOT XAU PRO — профессиональный торговый советник для XAUUSD, основанный на работе с ключевыми рыночными зонами и подтверждённым ценовым поведением.
Робот анализирует структуру рынка, оценивает силу уровней и открывает сделки только при совпадении нескольких факторов.
Советник не стремится постоянно находиться в рынке и избегает торговли в неблагоприятных условиях, фокусируясь на точных входах и контроле риска.
Основные возможности
-
Торговля по ключевым зонам поддержки и сопротивления
-
Фильтрация сигналов на основе Price Action
-
Многофакторная система оценки входа
-
Запрет торговли против доминирующего направления
-
Адаптивное управление рисками
-
Контроль дневных убытков
-
Работа без агрессивных методов увеличения объёма
-
Визуальное отображение рабочих зон и направления торговли
Ключевые преимущества
-
Минимальное количество сделок — только при подтверждённых условиях
-
Чёткая логика принятия решений без «угадывания»
-
Подходит для волатильного рынка золота
-
Простая установка и понятные настройки
-
Стабильная работа в автоматическом режиме
Рекомендуемые условия
-
Платформа: MetaTrader 5
-
Инструмент: XAUUSD
-
Тип счета: Hedging / Netting
-
Минимальный депозит: от $500
-
VPS: рекомендуется
Важно
Советник не гарантирует прибыль и предназначен для трейдеров, понимающих риски торговли на финансовых рынках. Перед использованием рекомендуется тестирование на демо-счёте.