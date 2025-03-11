Bollinger Bands Trader Pro est un Expert Advisor (EA) puissant, conçu pour le trading en grille (Grid) professionnel basé sur l’indicateur des Bandes de Bollinger (Bollinger Bands).

Il combine des paramètres de risque ajustables de manière flexible, une gestion intelligente des positions, des fonctions avancées de Trailing Stop, le basculement au seuil de rentabilité (BreakEven), ainsi que des limites de trading quotidiennes et des statistiques de performance. L’EA détecte automatiquement les points d’entrée sur le marché en s’appuyant sur les Bandes de Bollinger, crée un réseau d’ordres (Grid) pour contrôler le risque et peut clôturer les positions lorsqu’un signal contraire apparaît.

Principaux atouts de Bollinger Bands Trader Pro

Stratégie de trading en grille (Grid) complète Possibilité d’ajouter des trades dans la direction de la tendance (ou à contre-tendance) selon l’intervalle (Grid Step) défini.

Réglage flexible du nombre maximal d’ordres (MaxGridOrders).

Option de réduction du lot à chaque nouveau niveau de grille (GridReduceRisk). Logique de signaux Bollinger Bands améliorée Différents types de détection de signaux : contact avec les bandes (BB_TOUCH), croisement (BB_CROSSOVER), rupture après consolidation (BB_BREAKOUT) ou compression (BB_SQUEEZE).

Mode de confirmation (UseConfirmation) pour filtrer les faux signaux. Paramètres avancés de gestion de position Activation et configuration du Trailing Stop (TrailingStop, TrailingStart, TrailingDistance, TrailingStep).

Possibilité de passer la position à BreakEven (BreakEven, BreakEvenStart, BreakEvenOffset).

Paramétrage du Stop Loss et du Take Profit classiques. Système de gestion du risque flexible Deux méthodes de calcul du lot : fixe (LOTMODE_FIXED) ou pourcentage du solde (LOTMODE_PERCENT).

Trois niveaux de risque : faible (1 %), moyen (2 %) et élevé (5 %).

Limitation de la baisse quotidienne (Drawdown) via la restriction du nombre d’ordres autorisés par jour (MaxOrdersPerDay). Visualisation avancée sur le graphique Un tableau de bord (Panel) affichant les statistiques de profit actualisées au jour, à la semaine, au mois et sur toute la période.

Affichage des positions et de l’historique des trades (ShowTradeHistory) directement sur le graphique, avec le profit en pips.

Interface conviviale avec la possibilité de personnaliser les couleurs et la taille des objets (PanelBackColor, PanelTextColor, BuyTradeColor, SellTradeColor, etc.). Polyvalence Prise en charge à la fois des comptes Netting (une seule position par instrument) et Hedging (positions illimitées).

Choix de la direction de trading (TradeDirection) : uniquement les achats (Buy), uniquement les ventes (Sell) ou les deux (Both).

Fonctionne sur tout type d’instrument : Paires de devises majeures (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.). Or (XAUUSD). Pétrole (Brent, WTI). Cryptomonnaies (Bitcoin, Ethereum, etc.).



Instruments et unités de temps recommandés

Unités de temps recommandées : M15, M30, H1 (par défaut H1, mais réglable selon les besoins).

: M15, M30, H1 (par défaut H1, mais réglable selon les besoins). Principales paires de devises : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, etc.

: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, etc. Métaux : Or (XAUUSD), Argent (XAGUSD).

: Or (XAUUSD), Argent (XAGUSD). Pétrole : UKBrent (Brent), USCrude (WTI).

: UKBrent (Brent), USCrude (WTI). Cryptomonnaies : BTCUSD (Bitcoin), ETHUSD (Ethereum) et autres instruments liquides.

L’EA peut fonctionner avec ses paramètres par défaut sur la plupart des symboles. Cependant, pour chaque paire de devises ou actif (matière première/crypto) spécifique, il est recommandé d’optimiser les paramètres (principalement la période des Bandes de Bollinger, l’écart-type, l’intervalle de grille, etc.).

Description détaillée des principaux réglages

Vous trouverez ci-dessous la liste des groupes de paramètres clés et leur utilité :

1. Lot & Risk Settings (Réglages du lot et du risque)

LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)

Méthode de calcul de la taille du lot : fixe ou pourcentage du solde.

Méthode de calcul de la taille du lot : fixe ou pourcentage du solde. FixedLotSize

Taille du lot en mode fixe.

Taille du lot en mode fixe. RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)

Niveau de risque en mode pourcentage (1 %, 2 % ou 5 % du solde).

2. Bollinger Bands Settings (Réglages des Bandes de Bollinger)

BB_Timeframe

Unité de temps sur laquelle les Bandes de Bollinger sont calculées (par défaut H1).

Unité de temps sur laquelle les Bandes de Bollinger sont calculées (par défaut H1). BBSignalType (BB_TOUCH / BB_CROSSOVER / BB_BREAKOUT / BB_SQUEEZE)

Type de signal généré par les Bandes de Bollinger.

Type de signal généré par les Bandes de Bollinger. BB_Period

Période de l’indicateur (par défaut 20).

Période de l’indicateur (par défaut 20). BB_Deviation

Écart-type (par défaut 2.0).

Écart-type (par défaut 2.0). BB_Price

Type de prix utilisé (CLOSE, OPEN, HIGH, LOW, etc.).

Type de prix utilisé (CLOSE, OPEN, HIGH, LOW, etc.). UseSqueezeAlert

Activation/Désactivation du mode « compression » des Bandes de Bollinger.

Activation/Désactivation du mode « compression » des Bandes de Bollinger. UseConfirmation

Option de confirmation pour valider la fiabilité du signal.

3. Grid Trading Settings (Réglages du trading en grille)

UseGrid

Activation/Désactivation de la stratégie Grid.

Activation/Désactivation de la stratégie Grid. GridStep

Intervalle (en pips) entre chaque ordre dans la grille.

Intervalle (en pips) entre chaque ordre dans la grille. MaxGridOrders

Nombre maximal d’ordres dans une même grille.

Nombre maximal d’ordres dans une même grille. GridReduceRisk

Réduction de la taille du lot à chaque nouvel ordre placé dans la grille.

4. Trading Direction (Direction de trading)

TradeDirection (DIRECTION_BOTH / DIRECTION_BUY / DIRECTION_SELL)

Choix de la direction de trading (les deux sens, uniquement achat ou uniquement vente).

5. Stop Loss & Take Profit Settings (Réglages du Stop Loss et du Take Profit)

StopLoss

Distance du Stop Loss en pips (0 = pas de Stop Loss).

Distance du Stop Loss en pips (0 = pas de Stop Loss). TakeProfit

Distance du Take Profit en pips (0 = pas de Take Profit).

6. Trailing Stop & BreakEven Settings (Réglages du Trailing Stop et du BreakEven)

TrailingStop

Activation/Désactivation du Trailing Stop.

Activation/Désactivation du Trailing Stop. TrailingStart

À partir de combien de pips de gain le Trailing Stop doit-il commencer.

À partir de combien de pips de gain le Trailing Stop doit-il commencer. TrailingDistance

Distance du Trailing Stop en pips.

Distance du Trailing Stop en pips. TrailingStep

Pas d’ajustement du Stop dans le Trailing.

Pas d’ajustement du Stop dans le Trailing. BreakEven

Activation du mode BreakEven (seuil de rentabilité).

Activation du mode BreakEven (seuil de rentabilité). BreakEvenStart

Bénéfice à partir duquel le trade passe à BreakEven.

Bénéfice à partir duquel le trade passe à BreakEven. BreakEvenOffset

Marge (en pips) ajoutée lors du passage à BreakEven.

7. Trading Rules (Règles de trading)

MaxSpread

Écart (spread) maximal autorisé en pips. Si le spread actuel dépasse cette valeur, aucun trade n’est ouvert.

Écart (spread) maximal autorisé en pips. Si le spread actuel dépasse cette valeur, aucun trade n’est ouvert. MinutesBetweenTrades

Intervalle minimal (en minutes) entre deux trades.

Intervalle minimal (en minutes) entre deux trades. MagicNumber

Numéro unique (MagicNumber) pour distinguer les ordres de l’EA.

Numéro unique (MagicNumber) pour distinguer les ordres de l’EA. TradeComment

Commentaire attaché aux ordres dans l’historique.

Commentaire attaché aux ordres dans l’historique. DailyLimit

Activation/Désactivation de la limite quotidienne de trades.

Activation/Désactivation de la limite quotidienne de trades. MaxOrdersPerDay

Nombre maximum de trades autorisés par jour.

Nombre maximum de trades autorisés par jour. CloseOnOpposite

Clôture des positions opposées lors de l’apparition d’un signal contraire.

8. Display Settings (Réglages d’affichage)

ShowPanel

Affichage (ou non) du panneau principal (dashboard) sur le graphique.

Affichage (ou non) du panneau principal (dashboard) sur le graphique. ShowProfitStats

Affichage (ou non) des statistiques de profit (jour, semaine, mois, total).

Affichage (ou non) des statistiques de profit (jour, semaine, mois, total). ShowTradeHistory

Affichage (ou non) de l’historique des trades sur le graphique.

Affichage (ou non) de l’historique des trades sur le graphique. BuyTradeColor / SellTradeColor

Couleurs associées aux trades d’achat et de vente.

Couleurs associées aux trades d’achat et de vente. TradeFontSize

Taille de la police pour les étiquettes de trade.

Taille de la police pour les étiquettes de trade. PanelBackColor / PanelTextColor / PanelEditColor

Schéma de couleurs du panneau.

Conclusion

Bollinger Bands Trader Pro est un outil polyvalent conçu pour les traders souhaitant automatiser et perfectionner leur stratégie de trading basée sur les Bandes de Bollinger. En combinant la grille (Grid) à un système de gestion des risques flexible et à des fonctionnalités avancées de suivi des trades (Trailing Stop, BreakEven), il se classe parmi les Expert Advisors les plus fiables et efficaces sur le marché.

Avantage : vous bénéficiez non seulement d’une stratégie classique basée sur les Bandes de Bollinger, mais aussi d’une gestion de position intelligente et d’une interface claire.

Important : gardez à l’esprit que les performances passées ne garantissent pas les profits futurs et que le trading sur les marchés financiers comporte des risques. Utilisez un compte démo ou un testeur de stratégie avant de déployer cet EA sur un compte réel.



