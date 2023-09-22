Smart Universal Expert Adviser

O Consultor Especialista Universal Inteligente é um consultor especializado projetado para ajudá-lo em sua experiência de negociação, integrando-se perfeitamente a qualquer indicador personalizado que forneça buffers de compra e venda. Com sua adaptabilidade incomparável, este consultor permite que você aproveite todo o potencial de seus indicadores personalizados e execute negociações com precisão e controle. Curso online, manual do utilizador e demonstração.

Adicionamos o Capturador de Rompimento de Tendência como um indicador embutido. O Capturador de Rompimento de Tendência é um indicador que não repinta, não retrocede e não atrasa, e agora pode servir como seu indicador principal dentro do consultor especialista universal inteligente.





O Consultor Especialista Universal Inteligente é uma ferramenta de negociação versátil projetada para trabalhar com qualquer indicador personalizado que forneça sinais de compra e venda. Ele atua como uma solução de negociação automatizada que pode executar negociações com base nos sinais gerados pelo indicador personalizado. O consultor especialista está equipado com várias funcionalidades para gerenciar e controlar o ambiente de negociação, incluindo simulação manual como configuração de níveis de stop loss e take profit, implementação de stops móveis e ativação de funções de breakeven para proteger os lucros. Todas essas técnicas podem ser controladas dentro do painel de configurações.





Além disso, o Consultor Especialista Universal Inteligente incorpora uma variedade de filtros para proteger o capital de negociação e otimizar as estratégias de negociação. Esses filtros incluem controle do spread máximo e slippage, evitando negociações durante eventos de notícias, limitando o número de negociações realizadas simultaneamente e gerenciando a frequência diária de negociações, tamanho máximo do lote, filtro de tempo de negociação, entre outros. Além disso, inclui um filtro de máximo rebaixamento que interrompe as negociações ou até mesmo fecha todas as negociações quando um nível de rebaixamento pré-definido é alcançado para evitar perdas excessivas.





Ao oferecer uma integração perfeita com indicadores personalizados e fornecer extensas ferramentas de gerenciamento de riscos, o Consultor Especialista Universal tem como objetivo melhorar a eficiência e o desempenho dos traders, ao mesmo tempo em que garante a proteção do capital. Por favor, note que embora o consultor especialista possa ser uma ferramenta valiosa, a negociação sempre envolve riscos, e é essencial usá-lo de forma responsável e com práticas adequadas de gerenciamento de riscos.





Este é um Consultor Especialista altamente personalizável, que permite aos usuários definir sua estratégia de negociação, gerenciamento de riscos e preferências de execução de negociações, ao mesmo tempo em que incorpora vários indicadores técnicos e condições de negociação. Essa flexibilidade permite que os traders adaptem o EA a diferentes condições de mercado e a seus objetivos de negociação específicos, em vez de ficarem presos a um consultor especialista que não pode ser personalizado.





Recursos:





- Integração com Indicadores Personalizados

- Ferramentas de Gerenciamento de Riscos

- Funcionalidades de Gerenciamento de Negociações

- Negociação Baseada em Indicadores

- Sistema de Negociação Automatizada

- Consultor Especialista Universal

- Suporte para Todos os Prazos e Mercados

- Uso de Múltiplas Contas

- Análise em Tempo Real

- Múltiplos Filtros de Gerenciamento de Riscos

- Filtros de Tempo de Negociação

- Recuperação de Perdas

- Recuperação de Rebaixamento

- Estratégias Diversificadas de Entrada e Saída

- Testes e Otimização

- Estratégias de Dimensionamento de Posição







