Smart Universal Expert Adviser



Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. Le Smart Universal Expert Advisor est un expert advisor conçu pour vous aider dans votre expérience de trading en s'intégrant parfaitement à tout indicateur personnalisé fournissant des tampons d'achat et de vente. Avec son adaptabilité inégalée, cet expert vous permet de tirer pleinement parti de vos indicateurs personnalisés et d'exécuter des transactions avec précision et contrôle.

Nous avons ajouté le Trend Breakout Catcher en tant qu'indicateur intégré. Le Trend Breakout Catcher est un indicateur non repainting, non back painting et non lagging, qui peut maintenant servir de principal indicateur au sein du smart universal expert advisor.





Le Smart Universal Expert Advisor est un outil de trading polyvalent conçu pour fonctionner avec tout indicateur personnalisé fournissant des signaux d'achat et de vente. Il sert de solution de trading automatisée capable d'exécuter des transactions en fonction des signaux générés par l'indicateur personnalisé. L'expert advisor est équipé de diverses fonctionnalités pour gérer et contrôler l'environnement de trading, notamment une simulation manuelle comme la définition de niveaux de stop loss et take profit, la mise en place de trailing stops et l'activation de fonctions de breakeven pour protéger les profits. Toutes ces techniques peuvent être contrôlées dans le panneau de configuration.





De plus, le Smart Universal Expert Advisor intègre une gamme de filtres pour protéger le capital de trading et optimiser les stratégies de trading. Ces filtres incluent le contrôle de l'écart maximal et du glissement, l'évitement des transactions pendant les événements d'actualité, la limitation du nombre de transactions prises simultanément, et la gestion de la fréquence quotidienne des transactions, du lot maximum, du filtre de temps de trading, entre autres. De plus, il comprend un filtre de drawdown maximum qui arrête les transactions ou même toutes les transactions lorsqu'un niveau de drawdown prédéfini est atteint pour éviter des pertes excessives.





En offrant une intégration transparente avec les indicateurs personnalisés et en fournissant des outils complets de gestion des risques, l'Expert Advisor Universel vise à améliorer l'efficacité et les performances des traders tout en garantissant la protection du capital. Veuillez noter que bien que l'expert advisor puisse être un outil précieux, le trading comporte toujours des risques, il est donc essentiel de l'utiliser de manière responsable et avec des pratiques appropriées de gestion des risques.





Il s'agit d'un Expert Advisor hautement personnalisable, permettant aux utilisateurs de définir leur stratégie de trading, leur gestion des risques et leurs préférences d'exécution de transactions tout en intégrant divers indicateurs techniques et conditions de trading. Cette flexibilité permet aux traders d'adapter l'EA à différentes conditions de marché et à leurs objectifs spécifiques de trading, plutôt que de rester bloqués avec un expert advisor sans personnalisation.





Caractéristiques :





- Intégration avec des indicateurs personnalisés

- Outils de gestion des risques

- Fonctionnalités de gestion des transactions

- Trading basé sur des indicateurs

- Système de trading automatisé

- Expert Advisor Universel

- Support pour tous les délais et marchés

- Utilisation de plusieurs comptes

- Analyse en temps réel

- Plusieurs filtres de gestion des risques

- Filtres de temps de trading

- Récupération des pertes

- Récupération du drawdown

- Stratégies d'entrée et de sortie diversifiées

- Backtesting et optimisation

- Stratégies de dimensionnement des positions











