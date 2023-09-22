Smart Universal Expert Adviser

Le Smart Universal Expert Advisor est un expert advisor conçu pour vous aider dans votre expérience de trading en s'intégrant parfaitement à tout indicateur personnalisé fournissant des tampons d'achat et de vente. Avec son adaptabilité inégalée, cet expert vous permet de tirer pleinement parti de vos indicateurs personnalisés et d'exécuter des transactions avec précision et contrôle.
Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration.
Nous avons ajouté le Trend Breakout Catcher en tant qu'indicateur intégré. Le Trend Breakout Catcher est un indicateur non repainting, non back painting et non lagging, qui peut maintenant servir de principal indicateur au sein du smart universal expert advisor.

Le Smart Universal Expert Advisor est un outil de trading polyvalent conçu pour fonctionner avec tout indicateur personnalisé fournissant des signaux d'achat et de vente. Il sert de solution de trading automatisée capable d'exécuter des transactions en fonction des signaux générés par l'indicateur personnalisé. L'expert advisor est équipé de diverses fonctionnalités pour gérer et contrôler l'environnement de trading, notamment une simulation manuelle comme la définition de niveaux de stop loss et take profit, la mise en place de trailing stops et l'activation de fonctions de breakeven pour protéger les profits. Toutes ces techniques peuvent être contrôlées dans le panneau de configuration.

De plus, le Smart Universal Expert Advisor intègre une gamme de filtres pour protéger le capital de trading et optimiser les stratégies de trading. Ces filtres incluent le contrôle de l'écart maximal et du glissement, l'évitement des transactions pendant les événements d'actualité, la limitation du nombre de transactions prises simultanément, et la gestion de la fréquence quotidienne des transactions, du lot maximum, du filtre de temps de trading, entre autres. De plus, il comprend un filtre de drawdown maximum qui arrête les transactions ou même toutes les transactions lorsqu'un niveau de drawdown prédéfini est atteint pour éviter des pertes excessives.

En offrant une intégration transparente avec les indicateurs personnalisés et en fournissant des outils complets de gestion des risques, l'Expert Advisor Universel vise à améliorer l'efficacité et les performances des traders tout en garantissant la protection du capital. Veuillez noter que bien que l'expert advisor puisse être un outil précieux, le trading comporte toujours des risques, il est donc essentiel de l'utiliser de manière responsable et avec des pratiques appropriées de gestion des risques.

Il s'agit d'un Expert Advisor hautement personnalisable, permettant aux utilisateurs de définir leur stratégie de trading, leur gestion des risques et leurs préférences d'exécution de transactions tout en intégrant divers indicateurs techniques et conditions de trading. Cette flexibilité permet aux traders d'adapter l'EA à différentes conditions de marché et à leurs objectifs spécifiques de trading, plutôt que de rester bloqués avec un expert advisor sans personnalisation.

Caractéristiques :

- Intégration avec des indicateurs personnalisés
- Outils de gestion des risques
- Fonctionnalités de gestion des transactions
- Trading basé sur des indicateurs
- Système de trading automatisé
- Expert Advisor Universel
- Support pour tous les délais et marchés
- Utilisation de plusieurs comptes
- Analyse en temps réel
- Plusieurs filtres de gestion des risques
- Filtres de temps de trading
- Récupération des pertes
- Récupération du drawdown
- Stratégies d'entrée et de sortie diversifiées
- Backtesting et optimisation
- Stratégies de dimensionnement des positions




Avis 3
Ross Rodgers
158
Ross Rodgers 2024.05.28 14:07 
 

This is the ultimate Universal EA -- many options for any strategy you have in mind, while also having a very clean and well-organized input panel. I have tried one other universal EA from another vendor and investigated a 3rd Universal EA... both of those vendors did not respond to any of my questions about their EA before or after sale. Issam's commitment to continuing improvement of an already polished tool is obvious, and he responded quickly and helpfully to my questions before and after sale, as well as implementing my suggestion in latest version.

Csanya
55
Csanya 2023.12.26 01:38 
 

Excellent Complimentary Expert System from a developer that is committed to adding value to his customers and community. I am impressed with with this system and will like to thank Issam Kassas for demonstrating genuine character and integrity. Looking forward to exploring other product offerings to achieve my goal to be a consistent successful trader.CS

Ross Rodgers
158
Ross Rodgers 2024.05.28 14:07 
 

This is the ultimate Universal EA -- many options for any strategy you have in mind, while also having a very clean and well-organized input panel. I have tried one other universal EA from another vendor and investigated a 3rd Universal EA... both of those vendors did not respond to any of my questions about their EA before or after sale. Issam's commitment to continuing improvement of an already polished tool is obvious, and he responded quickly and helpfully to my questions before and after sale, as well as implementing my suggestion in latest version.

Osman Osman
78
Osman Osman 2024.01.25 04:30 
 

THE TP AND SL is wrong man!!! i was back testing and back testing for days till realized the EA logic for TP and SL is absolutely TRASH

Issam Kassas
511775
Réponse du développeur Issam Kassas 2024.03.02 15:18
Its NOT Wrong If you know the concept behind it! There is a filter implemented in the back end that protect from premature SL triggering! and it works typically this way! what ever SL you put it will start counting pips from the Low of the last candle if you are buying and from the high of the last candle if you are selling! this is want professional trader are doing! and its great option! as for the TP it will be in multiple of the SL! if you put 2 in the SL then you TP will be double the SL! 90% of the users misunderstand this EA! This EA is created for people who dont know how to code and who want to create their own personal EA! Using their own Indicator and their own Strategies! Yes I do Offer 3 Indicators that you can connect to the EA! The point of that is to educate the user and open their eyes of the possibilities! Again I repeat this EA will allow the user to create their own custom strategy with out any coding knowledge THIS IS THE GOAL OF THIS EA!
Inside of the EA you will find different Tools and Functions and Techniques that you can mix and match and test:
- Manual simulation: where you can use SL and TP as well as Trailing Stop and Breakeven, and much more..
- Famous EA Tactics and Techniques like Loss recovery, martingale and grid system.
- Lot of filters that can avoid news and trade on specific days full control over the time to trade in general..
- Lot of filters to control the Max spread, slippage and many variables that brokers use which can be fully controlled hustle free..
- And much more that I dont have time to mention here.
The point here is that this tool is universal and can be used for life! but only if you know how to use it and you are open to test new ideas and connect new indicators! BUT as I said 90% of users dont understand this EA and they are looking for a ready made EA with out effort to be put in the line! this EA is not made for that! If you are looking for a long term investment that will stay with you in the long run and which will teach you how to trade and how to use EAs This EA is for you! On top of that I have gone extra mile and created an online course to teach you how to use it from start to finish!
Csanya
55
Csanya 2023.12.26 01:38 
 

Excellent Complimentary Expert System from a developer that is committed to adding value to his customers and community. I am impressed with with this system and will like to thank Issam Kassas for demonstrating genuine character and integrity. Looking forward to exploring other product offerings to achieve my goal to be a consistent successful trader.CS

