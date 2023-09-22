Smart Universal Expert Adviser

我们已将趋势突破捕捉器作为内置指标添加到了智能通用专家顾问中，趋势突破捕捉器是一种不会重绘、不会回绘和不会滞后的指标，现在可以作为智能通用专家顾问内的主要指标。





智能通用专家顾问是一款多功能交易工具，旨在与提供买入和卖出信号的任何自定义指标一起工作。它作为一种自动化交易解决方案，可以根据自定义指标生成的信号执行交易。专家顾问配备了各种功能来管理和控制交易环境，包括手动模拟设置止损和获利水平、实施追踪止损以及激活保护利润的保本功能。所有这些技术都可以在设置面板中进行控制。





此外，智能通用专家顾问还整合了一系列过滤器，以保护交易资本并优化交易策略。这些过滤器包括控制最大点差和滑点、避免在新闻事件期间交易、限制同时进行的交易数量以及管理每日交易频率、最大手数、交易时间过滤器等。此外，它还包括一个最大回撤过滤器，在达到预定的回撤水平时停止交易甚至退出所有交易，以防止过度损失。





通过与自定义指标的无缝集成和提供广泛的风险管理工具，智能通用专家顾问旨在增强交易者的效率和绩效，同时确保资本保护。请注意，尽管专家顾问可能是一个有价值的工具，但交易始终存在风险，因此使用时要负责任，并采取适当的风险管理措施。





这是一个高度可定制的专家顾问，允许用户定义其交易策略、风险管理和交易执行偏好，同时整合各种技术指标和交易条件。这种灵活性使得交易员能够根据不同的市场条件和其特定的交易目标调整EA，而不是被困在一个没有定制性的专家顾问中。





特点：





与自定义指标的集成

风险管理工具

交易管理功能

基于指标的交易

自动化交易系统

通用专家顾问

支持所有时间框架和市场

多账户使用

实时分析

多重风险管理过滤器

交易时间过滤器

损失恢复

回撤恢复

多样化的进出策略

回测和优化

头寸规模策略



