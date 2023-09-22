Smart Universal Expert Adviser

3.67

智能通用专家顾问是一款专为帮助您进行交易体验而设计的专家顾问，通过与提供买入和卖出缓冲区的任何自定义指标无缝集成，为您提供无与伦比的适应性，使您能够充分发挥自定义指标的潜力，并以精确和可控的方式执行交易。

在线课程，用户手册和演示。

我们已将趋势突破捕捉器作为内置指标添加到了智能通用专家顾问中，趋势突破捕捉器是一种不会重绘、不会回绘和不会滞后的指标，现在可以作为智能通用专家顾问内的主要指标。

智能通用专家顾问是一款多功能交易工具，旨在与提供买入和卖出信号的任何自定义指标一起工作。它作为一种自动化交易解决方案，可以根据自定义指标生成的信号执行交易。专家顾问配备了各种功能来管理和控制交易环境，包括手动模拟设置止损和获利水平、实施追踪止损以及激活保护利润的保本功能。所有这些技术都可以在设置面板中进行控制。

此外，智能通用专家顾问还整合了一系列过滤器，以保护交易资本并优化交易策略。这些过滤器包括控制最大点差和滑点、避免在新闻事件期间交易、限制同时进行的交易数量以及管理每日交易频率、最大手数、交易时间过滤器等。此外，它还包括一个最大回撤过滤器，在达到预定的回撤水平时停止交易甚至退出所有交易，以防止过度损失。

通过与自定义指标的无缝集成和提供广泛的风险管理工具，智能通用专家顾问旨在增强交易者的效率和绩效，同时确保资本保护。请注意，尽管专家顾问可能是一个有价值的工具，但交易始终存在风险，因此使用时要负责任，并采取适当的风险管理措施。

这是一个高度可定制的专家顾问，允许用户定义其交易策略、风险管理和交易执行偏好，同时整合各种技术指标和交易条件。这种灵活性使得交易员能够根据不同的市场条件和其特定的交易目标调整EA，而不是被困在一个没有定制性的专家顾问中。

特点：

  • 与自定义指标的集成
  • 风险管理工具
  • 交易管理功能
  • 基于指标的交易
  • 自动化交易系统
  • 通用专家顾问
  • 支持所有时间框架和市场
  • 多账户使用
  • 实时分析
  • 多重风险管理过滤器
  • 交易时间过滤器
  • 损失恢复
  • 回撤恢复
  • 多样化的进出策略
  • 回测和优化
  • 头寸规模策略


评分 3
Ross Rodgers
158
Ross Rodgers 2024.05.28 14:07 
 

This is the ultimate Universal EA -- many options for any strategy you have in mind, while also having a very clean and well-organized input panel. I have tried one other universal EA from another vendor and investigated a 3rd Universal EA... both of those vendors did not respond to any of my questions about their EA before or after sale. Issam's commitment to continuing improvement of an already polished tool is obvious, and he responded quickly and helpfully to my questions before and after sale, as well as implementing my suggestion in latest version.

Csanya
55
Csanya 2023.12.26 01:38 
 

Excellent Complimentary Expert System from a developer that is committed to adding value to his customers and community. I am impressed with with this system and will like to thank Issam Kassas for demonstrating genuine character and integrity. Looking forward to exploring other product offerings to achieve my goal to be a consistent successful trader.CS

推荐产品
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
专家
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
MACD COMBINED 2MA GOOD EA
Cuong Pham
专家
The EA created based on this strategy: This EMA crossover trading strategy is made with MACD. For MACD, you can avoid false signals from this EMA crossover. With this strategy, you can get more accurate signals. So this is more profitable . Strategy required FAST EMA SLOW EMA MACD with default setting How Signals come Buy Signal: When FAST EMA cross SLOW EMA from lower to upper, then you have to wait for MACD confirmation. After crossover, when you see MACD above 0.0 level, then you can take buy
Moving Average Crossover EA
Genesis Hafalla
5 (1)
专家
How it works? This EA trades with Fast MA and  Slow MA  crossovers. Moving Average will base its value on the current time frame. Only allows one open trade at a time. Two strategy to choose,  crossover and trend following. Optimize risk management settings for lot size and martingale. Strategy: Crossover Opens a Buy position if the  Slow MA  crosses below  Fast MA. Opens a Sell position if the  Slow MA  crosses above  Fast MA. Trend Following Opens a Buy position if the  Slow MA  is below  Fast
Heads or Tails MT4
Marta Gonzalez
专家
There are times in life when your future is decided by   heads or tails. This system detects these moments and allows you to choose if you want to play it   heads or tails. Depending on what you choose, the system will start the algorithm in the direction that you have decided. Choose whether you want heads or tails. This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 10 00 . You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as result of smart
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
专家
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
BASTET19c
Sorakrit Lueangtipayajun
专家
This EA is based on a Bollinger Bands reversal strategy. It automatically detects price reversals at the upper or lower Bollinger Band and opens trades in the direction of the expected bounce. The system dynamically calculates optimal take-profit (TP) levels based on recent market volatility and structure, ensuring efficient profit capture without manual intervention. Live Results (6 months): +285% profit, 18% max drawdown Myfxbook proved please Copy and paste URL's: ( myfxbook.com/members/
BuckWise
Joel Protusada
专家
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Stochastic Trade X
Yu Xin Pu
专家
Stochastic Trade X is an EA based on Stochastic Oscillator. Stochastic parameters such as %K period, %D period, Slowing,  SellValue, BuyValue, and Shift can be adjusted. Stochastic Trade   X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Stochastic Trade   X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
专家
Night Rocker EA is a night scalper that has a system for evaluating market volatility and trades during a period when prices are flat. In addition, there is a built-in filter of spread and slippage.   Each open order has a stop loss and take profit. Also, the market volatility assessment system closes orders when market conditions change in a negative direction for the trader.   The Expert Advisor works on USDJPY, GBPUSD, EURCHF, GBPCAD pairs. Period M15.   The internal control system for workin
Moving Average Crossovers
Volodymyr Hrybachov
专家
MOVING AVERAGE CROSSOVERS 是一個智能交易系統，用於在移動平均線的交叉點進行交易。參數具有直觀的名稱，每個#MOVING AVERAGE 均可單獨配置。這種策略非常古老且易於使用，同時在外匯市場上非常流行。當市場處於趨勢、大起大落時，它會給出非常好的結果。波動最大的貨幣對適合工作：GBPUSD、USDCAD、EURUSD、USDJPY、USDCHF、AUDUSD、NZDUSD。具有將交易提升到新水平的功能。 建議： 在使用真錢之前，在美分交易賬戶上以最小的風險測試顧問； 最波動的貨幣對適合工作：GBPUSD、USDCAD、EURUSD、USDJPY、USDCHF、AUDUSD、NZDUSD。 最低存款 - 每 0.01 手 200 美元； 好處： 有倉位盈虧平衡功能； 從 1 點開始的虛擬追踪止損； 虛擬止損和止盈可以設置為點數或餘額的百分比； 即使在弱 PC 上也能快速優化參數； 用於打開新訂單的先進系統。 選項： OPENING_POSITIONS - 選擇要開倉的位置； FASTER_MA - 快速移動週期； FASTER_MA_METHOD -
Avatar EA1 Trend Following
Thiti Bunsin
专家
Automated trading tools [Expert Advisor] using the   Trend Following Strategy   combined with   vertical Griding entry points   on the EURUSD currency pair. The trend following strategy is a simple but powerful strategy that has been widely adapted to create expert advisors for trading, espectially in Forex market. In this Expert Advisor [EA], Trend following strategies are combined with vertical grid entry methods to ensure that trades move in the right direction and close with a profit at the
EMA Scalper 4
Prafull Manohar Nikam
专家
V ery simple EA uses the famous trend scalping i.e. EMA Crossover scalping to open trades with martingale lot system. It includes 03 EMA i.e. Exponential Moving Averages to decide which direction to trade. It also checks distance of a fast moving average from the trend moving average. After all these conditions get fulfilled it opens a position. Single position at a time with hard stop loss and take profit. Features: 1. Martingale 2. Uses trend indicators 3. Automatic Trading 4. Hard Stop Loss
Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
专家
It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. I work with this EA, and the reversal/pullback version since 2014.  This is a demo   version of the full   Breakout Monster EA . It works on Real and Demo accounts. Demo version restrictions: Money Management is disabled. Lot size is restricted to 0.01 lots only (Or the minimum allowed by broker). Numerical, SL and TP set to 100 pips. They cannot be modified in
FREE
GridMasterFx
Sergey Kruglov
专家
GridMasterFx is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market conditi
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
专家
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
专家
Gold SWmax EA  - 是 Meta Trader 4 的最佳專家顧問之一。該顧問的獨特演算法會分析資產價格的變動，同時考慮技術和數學分析的因素，確定有利可圖的入場和出場點，並使用先進的資金管理和手數乘數。 Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading this EA in the real account >>>  CLICK HERE My Telegram channel >>>   https://t.me/GoldVenamax   建議： 經紀商 - RoboForex , Weltrade,  WorldForex  或其他，成功優化後 帳戶類型 – 具有對沖功能的 PRO/ECN 時間範
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
专家
Gold SDmax EA   - 是 Meta Trader 4 的最佳專家顧問之一。該顧問的獨特演算法會分析資產價格的變動，同時考慮技術和數學分析的因素，確定有利可圖的入場和出場點，並使用先進的資金管理和手數乘數。 Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading this EA in the real account >>>  CLICK HERE My Telegram channel >>>   https://t.me/GoldVenamax   建議： 經紀商 - RoboForex , Weltrade,  WorldForex  或其他，成功優化後 帳戶類型 – 具有對沖功能的 PRO/ECN 時間
Moving Average protec
Steve Zoeger
专家
Moving Average protec ====================================== The Robot is based on one standard moving average Indicator.No other Indicator required ========================================== The ea is based on a simple Moving average crossover.The default settings are already profitable.But you can change the settings and decide which averages you wan to  cross. =============================================================================================== This Robot is fully automated and has
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
专家
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
专家
Matrix Arrow EA MT4 是一款独特的智能交易系统，可以通过图表上的交易面板手动或 100% 自动交易 Matrix Arrow Indicator 的 MT4 信号。 Matrix Arrow Indicator MT4 将在其早期阶段确定当前趋势，从多达 10 个标准指标中收集信息和数据，它们是：平均定向运动指数 (ADX) ， 商品渠道指数 (CCI) ， 经典 Heiken Ashi 蜡烛 ， 移动平均线 ， 移动平均收敛散度 (MACD) ， 相对活力指数 (RVI) ， 相对强弱指数 (RSI) ， 抛物线SAR ， 随机振荡器 ， 威廉姆斯的百分比范围 。 当所有指标给出有效的买入或卖出信号时，相应的箭头将打印在图表上，在下一个蜡烛/柱线的开盘时表示强劲的上升趋势/下降趋势。用户可以选择使用哪些指标，并可以单独调整每个指标的参数。使用 Matrix Arrow EA MT4 ，您可以直接从图表上的交易面板手动交易 Matrix Arrow Indicator MT4 信号，或使用 100% 算法交易选项 100% 自动交易！ 注意力:   如果您想用您的
Gold Crasher
Hong Ling Mu
专家
<Logic> EA will entry when the price breaks average candle stick price. EA will make Grid order with Hedge logic. When grid order is placed , EA check the trend and if trend is BUY, then place buy order. If trend is sell, then place sell order. This is to reduce a big draw down. <Input parameter> Slippage(pips) Max position Baselot size take profit stoploss Risk (MM) Grid order settings. Moving average period and Time frame N of bars for average line calculation <BEST PAIR and Time frame> XAUU
LCFGamma
Marcin Majcherek
专家
LCF_GAMMA uses two types of Stochastic Oscillator. The LONGSHOT type, which defines the main direction and leads one position (buffer) and the PEAK2PEAK type, which acts as the main profit maker. It is good at commodities such as OIL, GOLD, SUGAR and currency pairs such like USDJPY (all M15), but occasionally needs to calibrate settings, so long-term tests in the same settings will not quite reflect its usefulness. In the screenshots, I present test results based on the 5-month period, but keep
Tabow3 mt4
Daniel Opoku
专家
探索智能、专业的交易工具 Tabow 3.1 Tabow 3.1 是一款精准设计的智能交易顾问（EA），通过使用 Awesome Oscillator（震荡指标）帮助交易者识别潜在的顶部和底部。它仅在满足特定条件（如阈值、阈值变化及其他附加规则）时才执行交易，从而提供高质量的交易机会。 EA 每次只开一个订单，并结合精心设置的止盈（TP）和止损（SL）机制，确保稳健的风险管理。TP 和 SL 采用四位点差输入格式，但 Tabow 3.1 会自动识别并适应五位点差的经纪商。 这不是快速致富的工具，而是一款反映专业交易策略纪律性的工具，可能并不适合所有人。 免费试用两个月 在 Wamek，我们相信您的血汗钱只应该用于值得信赖的工具。因此，Tabow 3.1 将于 2025年4月30日至6月30日 免费提供试用。请利用这段时间： 在您的经纪商平台上进行测试 评估其在您喜欢的交易品种上的表现 根据您的策略微调设置 试用期结束后将正式定价，现在正是无风险体验的最佳时机。 关键功能与设置 附加风险管理工具 TimeBaseTakeProfit ：当利润达到设定阈值时，在设定小时后自动平仓。例
MMM RVI and Moving Average
Andre Tavares
专家
The strategy is based on RVI oscillation to check the prices trend and direction and check the moving avarages (Open Price and Low Price) to decide about the viability of opening any order. Market is very unpredictable due to economic news published every hour, but our EAs are really prepared for such hostility due to its protections. This Expert Advisor is provided with two kinds of indicators: an oscilator (RVI) in order to check the prices oscillation limit pattern and direction trend; two Mo
Capitalgrid01
Mr Nisit Noijeam
专家
A grid trading strategy is a method used in financial markets, particularly in forex trading, that involves placing buy and sell orders at regular intervals above and below a set price level. This creates a grid-like pattern of orders on the chart, hence the name "grid trading." Here’s a detailed explanation: Grid Trading Strategy Basic Concept : Grid trading is designed to capitalize on market volatility. The strategy works best in ranging or sideways markets, where prices fluctuate within a c
King Scalper
Le Dang Nguyen Hoang Vu
专家
King Scalper  is a smart ea that uses the Zigzag indicator to find out sensitivity situation of market price. with this point,  King Scalper EA  automatically create trend line that market movement reacted in this point. with zigzag find the highest and lowest price (support and resistance) and with this point EA trend line. it changes and updates automatically ... if price touches this line expert decide to act with it. BUY or SEll depended on the market situation. you can manage your time that
MACD Trading
Matthieu Jean Baptiste Wambergue
专家
Get the MT5 version here ! Automate your MACD strategy! This EA alerts and/or places orders according to MACD strategies with additional filters. It means that you can use it by 2 different ways: Receive alerts based on your MACD strategy with filters on multiple symbols simultaneously in a single chart window; Choose the fully automated mode and let EA place orders based on your MACD strategy, filter choice and money management. This EA works with all broker symbols and contains multi-symbol m
Black Out EA
Jason Thato Hartley
专家
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
专家
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
Maximo Momentum Gold EA
Sayan Vandenhout
专家
Maximo Momentum  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000 a
该产品的买家也购买
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
专家
Goldex AI：今天的成功将是明天的果实 限时超级折扣！ 最后两份售价为 299 美元，之后将涨价。 实时信号 > IC Markets Real: Goldex AI 高风险设置 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件。 价格： 起始价格为 899 美元，每售出 10 台将增加 199 美元。 可用副本：2 Goldex AI - 具有神经网络、趋势和价格行为的高级交易机器人。 Goldex AI 是一款高性能交易机器人，它利用价格走势打破黄金的支撑位和阻力位，充分利用纽约市场的走势，从而获得尽可能高的利润。 该机器人有一个名为 “智能恢复 ”的策略，在出现亏损后会启动该策略，并开设更大的手数，以便在短时间内挽回可能出现的亏损。 Goldex AI 有一个内置的智能新闻过滤器，可以过滤掉没有中等和高影响新闻的日子，从而禁止交易，这是因为这些日子的市场非常缓慢，没有足够的运动来实现突破支撑和阻力的正确价格行动。Goldex AI 使用 ForexFactory 作为数据源，这是当今最好的新闻提供商之一。如果您要进行实时交易，建议启用它；如果您要进行回溯测试，建议禁用它
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
专家
ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
专家
智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
Golden Mirage mt4
Michela Russo
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
专家
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
DCA CycleMax
Jin Sangun
专家
DCA CYCLEMAX 介绍 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概述 DCA CYCLEMAX 是一个功能强大且专为在市场上显示出强烈单向趋势的资产而优化的半自动网格交易程序 (EA)。 它特别适用于黄金（GOLD）、纳斯达克100（NS100）和加密货币等具有高波动性且稳步呈现单向趋势的资产。 利用 DCA（定投）策略，该系统在管理损失风险的同时，逐步对资产进行管理。 该 EA 策略性地设计了进入区间，在趋势持续时通过网格方式打开多个头寸，并包括手动入场和手动止盈功能，当达到预定目标时自动平仓。 在横盘时，DCA CycleMax EA 可以与反向操作的 DCA CycleMax Hedge EA 搭配使用，以实现更有效的应用。 DCA CYCLEMAX 提升了网格交易系统，具有特定的入场次数、自定义头寸大小设置以及通过对短期头寸的对冲功能，从而增强
The Golden Way
Lin Lin Ma
专家
The Golden Way 是一款应用于 MT4 平台的自动交易软件，The Golden way采用一套全面的混合策略，通过多种策略协同运作，能准确捕捉黄金（XAUUSD）市场中的做多与做空机会，帮助您在不同市场行情下及时把握交易时机，依托成熟的交易逻辑，帮助您在黄金市场中进行专业、高效的交易操作。 设置信息:      货币对:  XAUUSD       时间范围:  M5周期      入金：建议500USD以上      杠杆：1：100 至 1：1000      账户：任何高性能，低点差的账户 如何准确的回测？       请选择最低500的存款，选择M5周期，自定义日期，选择每个报价，选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。 如何使用？       购买产品后，请及时在MQL5论坛上联系，我们会帮助您进行设置 根据设置将ea添加至图表中，开始自动交易，就这么简单 (推荐使用vps降低延迟并进行24小时交易） 特点：      The Golden Way采用一套先进且高效的混合策略，通过整合多种子策略以灵活应对不同市场行情。The Golden Way相较于
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
专家
Ziwox fundamental trader Ziwox Fundamental Trader 是一款交易助手，可帮助金融市场交易者根据 EA 信息数据做出明智的决策。该 EA 使用在线资源来获取所有必要信息，例如货币的基本面偏差、实时零售交易者对货币对的情绪比率、银行和机构预测、COT 报告数据以及复杂 EA 面板中的其他数据。简而言之，它是一个集成的外汇数据源和信息，可帮助手动交易者做出更好的决策。 除此之外，这是一个完整的基本机器人交易，它使用这些数据根据货币基本偏差和技术数据自动交易对 EA 组件： 阅读 EA 组件，然后阅读以下内容 您交易所需的所有必要信息都在这里收集为一组集成到数据面板中的外汇数据流组件。 每个组件单独充当交易辅助指标或解释性市场报告，以帮助交易者做出决策。 这些组件提供了一个前景，但所有组件的协同作用形成了一个集成的决策辅助系统输出，帮助交易者通过买入、卖出或等待决策来改善交易结果。机构、对冲基金和银行持有大量的市场流动性，它们可以驱动市场并建立趋势。他们是市场流动性最常见的持有者，并且了解散户交易者的头寸和流动性地图。 使用所有这些组件并保持智能货
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
专家
HFT Prop Firm EA 也被称为 Green Man，因为其独特的标志，是专为克服允许高频交易 (HFT) 策略的专有交易公司 (prop firms) 的挑战或评估而设计的专家顾问 (EA)。 限时优惠：购买 HFT Prop Firm EA 免费赠送价值 $198 的工具 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117386 通过 HFT 挑战表现监控（起价 $200）： 1) 经纪商：IC Markets 账号 66603384 服务器：ICmarketsSC-Demo06 密码：Greenman 2) 经纪商：IC Markets 账号 21718043 服务器：ICmarketsSC-Demo02 密码：Greenman 结果 1： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4333.gif 结果 2： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4648.gif 超过 600 条五星好
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
专家
Javier Gold Scalper：让我们的技术伴您左右！ 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件 价格：根据已售许可数量逐步上涨 剩余可用副本：5 交易黄金这一金融市场上最具波动性的资产之一，需要极高的精准度、严谨的分析以及极其有效的风险管理。 Javier Gold Scalper 正是为整合这些核心要素而设计，打造出一个强大而复杂的系统，旨在优化黄金市场中的交易表现。借助尖端技术与先进策略，Golden Scalper 为初学者与专业交易者提供支持，使其能够安全应对挑战，把握这个动态市场中的各种机遇。有了 Golden Scalper，您将拥有一款专为应对黄金特性而开发的可靠工具。 交易品种 XAUUSD（黄金） 时间周期 M30 PropFirm 已准备好 起始资金 最低 $1000 经纪商 任意经纪商 账户类型 任意，推荐低点差账户 杠杆 最低 1:500 VPS 推荐使用，但不是强制 深入了解 Javier Gold Scalper！ 图表形态分析市场 Golden Scalper 不仅能存储图表的全部数据，还能实时进行图表分析，精准识别图中频繁出现的价
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
专家
24小时限时抢购 - 仅售 $199.99 "HFT Pass Prop Firms" 是一款专为参与HFT挑战而设计的专家顾问（EA），交易美元指数对。 欲了解更多顶级专家顾问和指标，请访问： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 我是洛斯，请订阅以获取更多更新： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ 什么是HFT？ 高频交易（HFT）是一种利用强大的计算机程序在几分之一秒内执行大量订单的交易方法。HFT利用复杂的算法分析多个市场，并根据当前市场条件执行订单。拥有最快执行速度的交易者往往更有利润，HFT以高周转率和订单到交易比率为特征。 因此，此EA仅适用于挑战的1步或2步，并且不适用于真实或资金账户。 2/ 主要特点 - 一次购买，可用于无限账户 - 使用高风险-回报比和非常小的止损的策略 - 支持超过14家为挑战的1步或2步提供HFT支持的专业公司 - 在购买机器人后提供终身支持 - 提供安装的视频教程 - 针对初学者提供Team Viewe
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
专家
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
专家
CyNera：您的交易，我们的技术 手册和设置文件：购买后请联系我以获取手册和设置文件 价格: 价格根据售出的许可证数量上涨 可用副本: 4 交易黄金，市场上最波动的工具之一，需要精确的操作、深入的分析和强有力的风险管理。CyNera 专家顾问将这些要素无缝集成到一个复杂的系统中，专为优化黄金交易而设计。CyNera 的先进策略和技术旨在帮助经验丰富的交易员和新手应对黄金交易所带来的独特挑战和机遇。 有了 CyNera，您就拥有了一套可靠的解决方案，专门针对黄金市场的复杂性。它结合了自适应、智能策略以及多时间框架分析、自动交易调整和精确的风险管理等高级功能。正是这种适应性，使得 CyNera 成为一种多功能工具，能够应对快速的市场变化，同时确保您的资本在长期内得到保护。 符号 XAUUSD (黄金) 时间周期 M30   资本 最少 100 美元 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何，较低点差优先 杠杆 从 1:20 起 VPS 首选，但不是必须，也可以使用 MQL VPS CyNera 的核心力量 前沿的 AI 驱动策略 CyNera 的核心是一种强大的神经网络技术组合，旨在增
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
专家
AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
专家
KonokaSystemNEO 是基于KonokaSystem的三姐妹（ NEO、JOY、FUN ）之一，具有全新的个性，是一款原创EA。 交易风格是日间交易，目标是日本时间午夜至中午。 货币对是 "USDJPY"，在开盘价M5时入场。 三姐妹中的每一个都有不同的逻辑，并配备了两种类型的进场和两种类型的出场。 没有使用网格或马丁格尔逻辑。 内部逻辑重复盈利和亏损，吞噬损失和增长。 KonokaSystemNEO 不强调胜率。 TP和SL都是稍大的100点。(停止猎取的措施）。 虽然这些损失很大，但本质上最危险的是一连串的损失。 KonokaSystemNEO 的设计是为了减少由反弹和崩溃造成的连续损失，这也是逆向交易的薄弱之处。 EA是NEO的来源： https://www.mql5.com/ja/signals/573517 ＜参数说明＞ ・MagicNumber = 1007;   Magic Number（运行多个EA时需要） ・MaxSpread = 20;   最大点差（日本时间清晨点差扩大） ・Slippage = 30;   滑移 ・MaxOrders = 3;
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
专家
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
专家
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
专家
ThraeX – M1剥头皮交易   (DAX, XAU, etc) 受罗马时代的纪律与精确精神启发， ThraeX 是一款专为 MetaTrader 4 平台设计的 高频交易智能顾问（EA） ，特别适用于 1分钟图表（M1） 。 它旨在处理市场的快速波动，以极高的速度和适应性识别并响应短期价格变动。 主要特性： ️ M1剥头皮逻辑 – 基于实时数据进行高频决策。 ️ 快速执行系统 – 针对波动性强的市场中微小价格波动，具备迅速响应能力。 自适应参数 – 内置算法可根据市场动态自动调整，无需外部数据或平台连接。 持续优化机制 – 系统会根据最新市场数据不断改进自身行为，使策略随着时间推移更加精炼。 ️ 无外部依赖 – 完全自主运行；无需连接外部平台、API或文件。 紧凑型剥头皮结构 – 针对低延迟、高执行速度的交易环境而优化。 技术参数： 时间周期： 1分钟（M1） 执行方式： 高频剥头皮交易 输入数据： 由内部逻辑自动管理 兼容性： 适用于手动和自动化交易环境 本工具按“原样”提供，不保证任何交易结果。建议用户根据自身交易偏好与市场条件进行独立测试与
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
专家
Gold Zenith — 黄金（XAUUSD）高级智能交易系统 Gold Zenith — 黄金（XAUUSD）高级智能交易系统 Gold Zenith 是面向 XAUUSD（黄金）的强大且自律的算法交易系统。 它 不 使用高风险手法（如网格、马丁等），并且每一笔交易都由 止损 保护。 逻辑：识别 趋势行情 并交易 回撤 ，每个信号只开 一 单。 无需复杂设置——默认参数已为实盘优化：将 EA 拖到图表即可开始交易。 为什么更可靠 安全结构： 无网格、无加倍、无摊平——仅按纪律性入场并设置 SL。 入场纪律： 一信号 → 一持仓。 聚焦 XAUUSD： 逻辑针对黄金在 M5 周期的波动特性精调。 少见优势（黄金）： 固定 TP:SL = 1:1 。 一次 TP 盈利可覆盖一次 SL 亏损，便于控制回撤与规划收益。 限量价格 当前价格仅限 5 份 。之后价格 将上调 。 立即以优惠价格入手 Gold Zenith 。 Live signal 运行环境与用法 交易品种： XAUUSD 周期： M5 账户类型： ECN / RAW / RAZOR（非强制，但点差越低越好） 运行时间： 全天
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
专家
Festive sale -40% is active! Enjoy :) Happy New Year and Marry Christmas !   Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread prote
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.41 (22)
专家
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get GOLD Scalper PRO with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $157 (Regular Price: $447 — You Save $290!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! GOLD Scalper PRO is a ful
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
专家
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
作者的更多信息
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Smart Universal Expert Adviser MT5
Issam Kassas
4.41 (17)
专家
智能通用专家顾问是一款专为帮助您进行交易体验而设计的专家顾问，通过与提供买入和卖出缓冲区的任何自定义指标无缝集成，为您提供无与伦比的适应性，使您能够充分发挥自定义指标的潜力，并以精确和可控的方式执行交易。 在线课程，用户手册和演示。 我们已将趋势突破捕捉器作为内置指标添加到了智能通用专家顾问中，趋势突破捕捉器是一种不会重绘、不会回绘和不会滞后的指标，现在可以作为智能通用专家顾问内的主要指标。 智能通用专家顾问是一款多功能交易工具，旨在与提供买入和卖出信号的任何自定义指标一起工作。它作为一种自动化交易解决方案，可以根据自定义指标生成的信号执行交易。专家顾问配备了各种功能来管理和控制交易环境，包括手动模拟设置止损和获利水平、实施追踪止损以及激活保护利润的保本功能。所有这些技术都可以在设置面板中进行控制。 此外，智能通用专家顾问还整合了一系列过滤器，以保护交易资本并优化交易策略。这些过滤器包括控制最大点差和滑点、避免在新闻事件期间交易、限制同时进行的交易数量以及管理每日交易频率、最大手数、交易时间过滤器等。此外，它还包括一个最大回撤过滤器，在达到预定的回撤水平时停止交易甚至退出所有交易
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
专家
Trend Catcher EA Pro —— 基于最受欢迎的趋势捕捉指标 Trend Catcher，在大量用户请求之后，我们终于推出了 Trend Catcher EA。 一款新一代智能交易系统，将算法驱动的自动交易与手动控制相结合，为交易者提供对市场的完全掌控。 它快速、可适应，并专为重视清晰度、性能和自主权的交易者而设计。 该 EA 以 EURUSD 为核心，在真实历史 tick（99.9%）数据上进行优化测试，执行稳定，无重绘、无重算、无延迟。 【用户手册、使用建议】和【测试过的参数预设】请点击链接获取。 核心策略： EA 内置两种策略，可自由选择交易风格： I. Smart Trend Mode（智能趋势模式）—— 单向趋势交易，顺势入场，结构清晰。 低风险，高准确度，无对冲。 II. Dynamic Dual Mode（动态双向模式 / 激进）—— 使用对冲式剥头皮逻辑同时进行双向交易，捕捉每一次波动。 高参与度，全自动执行。 你可以自由选择只做多、只做空或双向交易，使 EA 完全适应你的交易理念。 混合控制系统： Trend Catcher 提供了其他 EA 无法做到的
FREE
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.65 (148)
指标
趋势捕捉器（The Trend Catcher）： 带有警报指标的趋势捕捉策略是一种多功能技术分析工具，帮助交易者识别市场趋势以及潜在的进出场点。它采用动态趋势捕捉策略，可根据市场状况进行调整，为交易者提供清晰的趋势方向视觉展示。交易者可以根据个人偏好和风险承受能力自定义参数。该指标有助于趋势识别、提示潜在反转、充当跟踪止损机制，并提供实时警报以便快速应对市场变化。 功能特点： 趋势识别：发出多头趋势和空头趋势信号。 趋势反转：当蜡烛颜色从多头变为空头或相反时，提示潜在反转。 实时警报：在识别到新趋势时生成警报。 推荐： 货币对：EURUSD、AUDUSD、XAUUSD… 时间周期：M5、M10、M15、M30、H1。 账户类型：任何ECN账户或低点差账户。
FREE
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.68 (106)
指标
供需订单区块： “供需订单区块”指标是基于智能资金概念的复杂工具，这对于外汇技术分析至关重要。它专注于识别供需区域，这些是机构交易者留下重要足迹的关键区域。供应区表示卖单，需求区表示买单，帮助交易者预测价格走势的潜在反转或减速。该指标采用了巧妙的算法，结合了结构突破（BoS）和公平价值差（FVG）组件。BoS检测市场中的干扰，确定潜在的订单区块，而FVG考虑了公平价值差以提高准确性。该工具提供了这些条件的视觉表现，通过突出显示潜在的订单区块并提供市场动态和转折点的见解，帮助交易者做出决策。其用户友好设计使其适用于具有各种技术专业知识水平的交易者，为高级分析提供了全面的解决方案。 特点： - 智能资金概念：基于机构交易策略。 - 供需区域：识别卖单和买单区块。 - 自定义订单区块绘制类型。 - 算法复杂性：BoS检测市场中的干扰，FVG考虑公平价值差。 - 视觉表示：在图表上突出显示潜在的订单区块。 - 用户友好：适用于各种专业知识水平。 - 全面分析：集成BoS和FVG以获取见解。 - 理性决策：帮助预测反转和减速。
FREE
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.57 (37)
实用工具
交易头寸和回测工具： “交易头寸和回测工具”又称“风险收益比工具”，是一款全面而创新的指标，旨在提升您的技术分析和交易策略。 风险工具是外汇交易中有效风险管理的全面而用户友好的解决方案。它具有预览交易头寸的能力，包括入场价格、止损（SL）和获利水平（TP），为即将进行的交易提供透明的视图。用户友好的面板配备了自动余额和自定义余额选项，以及自动手数和风险计算。它支持各种交易预览，包括市场买入和卖出、买入止损和卖出止损订单。该工具包括高级的风险收益比特性，允许在图表上任意定制移动，包括买入和卖出设置。交易信息的智能显示包括关键细节，如开仓手数、止损、TP和订单类型。它还提供了在移动SL或TP水平时自动调整风险的便利性，一个按钮将当前价格吸引过来的功能，以及一个热键用于轻松隐藏和显示风险工具。此外，该工具提供了进行彻底分析交易策略的回测能力。 特点： - 预览交易头寸，包括入场价格、止损（SL）和获利（TP）水平的详细信息。 - 用户友好的面板：提供自动余额和自定义余额。 - 自动手数计算和风险计算。 - 各种类型的交易预览：市场买入和卖出、买入止损和卖出止损订单等。 - 高级风险收
FREE
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Momentum Hunter EA MT5
Issam Kassas
4.33 (9)
专家
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — 新一代交易智能系统，专为捕捉价格动量的核心爆发而设计。 它快速、稳定，并为追求精准与适应性的交易者而打造。 基于真实市场 tick（99.9%）数据开发，并针对 EURUSD 与 XAUUSD 深度优化。 Momentum Hunter 实时追踪加速动能并立即执行，无延迟、无重绘、无猜测成分。 【用户手册 | 推荐预设】— 点击下载 核心理念 Momentum Hunter 基于一个简单事实：动量 = 机会。 通过持续监控价格加速、波动爆发和方向压力，它在突破早期阶段精确入场，并以数学方式退出。 可即时切换：仅做多 / 仅做空 / 双向交易。 内置风险与回撤管理系统 动态手数调节（手数倍增 + 步长控制） 浮动回撤恢复机制按市场压力自适应调整 最大回撤% 与亏损恢复过滤器自动控制风险 智能交易频率控制避免震荡期过度交易 性能引擎 动量过滤器实时测量价格速度与力度 动态距离逻辑根据波动调整进场间距 利润锁定 + 回撤恢复确保资金曲线平滑 ATR 与点差过滤确保真实环境下的执行质量 为什么交易者选择 Mo
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.33 (46)
指标
支撑和阻力水平查找器： 支撑和阻力水平查找器是一种先进的工具，旨在增强交易中的技术分析。具有动态支撑和阻力水平，它随着图表上新的关键点的出现实时调整，提供动态和响应式分析。其独特的多时间框架功能允许用户在任何所选时间框架上显示来自不同时间框架的支撑和阻力水平，提供细致的透视，例如在五分钟图上显示每日水平。它采用智能算法，其中包含历史数据集，使其与其他S＆R指标区分开来，确保综合分析。在检测水平时，该工具采用多参数计算，有助于提高准确性。用户可以单独自定义支撑和阻力水平的颜色，创建个性化的视觉体验。该工具还包括警报功能，可在价格接近关键水平时通知交易者，增强及时决策。具有方便的功能，如隐藏和显示按钮，以及用于快速切换水平可见性的热键，支撑和阻力水平查找器为寻求在其技术分析中精确性和灵活性的交易者提供了多功能且用户友好的解决方案。 特点： - 动态支撑和阻力水平：随着图表上新的重要关键点的出现进行调整。 - 多时间框架支撑和阻力水平：能够在任何其他时间框架上显示任何时间框架的水平。例如，在M5上显示每日水平。 - 使用智能算法，其中包括历史数据，与其他S＆R指标不同。 - 在检测水
FREE
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.78 (49)
指标
交易会话时间指示器： “交易会话时间指示器”是一个强大的技术分析工具，旨在增强您对外汇市场中不同交易会话的理解。这个无缝集成的指标提供了关于主要交易会话的开盘和收盘时间的重要信息，包括东京、伦敦和纽约。通过自动时区调整，它为全球交易者提供服务，帮助他们优化交易时间表，以获取高流动性时段，并避开低活跃时段。该指标提供了关于市场情绪、高峰波动期和交叠交易会话的见解，帮助日内交易者做出与其策略一致的精确决策。其可定制的显示允许个性化用户体验，而智能交易计划结合其数据，可能会导致改善的交易结果。通过提高低活跃时段的意识，该指标帮助交易者避免过度交易，并专注于优质机会。与各种交易平台无缝兼容，“交易会话时间指示器”是寻求优化交易路程的交易者的宝贵工具。 特点： - 优化的时间表：提供主要交易会话时间，并与高流动性相符。 - 电话和电子邮件提醒：在会话开始时提醒您。 - 杀伤区域：使用警报设置ICT风格的杀伤区域。 - 重叠分析：探索会话重叠并针对活动增加。 - 日内精度：帮助日内决策并关注与策略一致的会话。 - 可定制的显示：个性化偏好和颜色设置。 - 智能交易计划：集成以提高生产力并通
FREE
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Momentum Hunter EA
Issam Kassas
4.33 (9)
专家
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — 新一代交易智能系统，专为捕捉价格动量的核心爆发而设计。 它快速、稳定，并为追求精准与适应性的交易者而打造。 基于真实市场 tick（99.9%）数据开发，并针对 EURUSD 与 XAUUSD 深度优化。 Momentum Hunter 实时追踪加速动能并立即执行，无延迟、无重绘、无猜测成分。 【用户手册 | 推荐预设】— 点击下载 核心理念 Momentum Hunter 基于一个简单事实：动量 = 机会。 通过持续监控价格加速、波动爆发和方向压力，它在突破早期阶段精确入场，并以数学方式退出。 可即时切换：仅做多 / 仅做空 / 双向交易。 内置风险与回撤管理系统 动态手数调节（手数倍增 + 步长控制） 浮动回撤恢复机制按市场压力自适应调整 最大回撤% 与亏损恢复过滤器自动控制风险 智能交易频率控制避免震荡期过度交易 性能引擎 动量过滤器实时测量价格速度与力度 动态距离逻辑根据波动调整进场间距 利润锁定 + 回撤恢复确保资金曲线平滑 ATR 与点差过滤确保真实环境下的执行质量 为什么交易者选择 Mo
FREE
Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.93 (28)
指标
供需订单区块： “供需订单区块”指标是基于智能资金概念的复杂工具，这对于外汇技术分析至关重要。它专注于识别供需区域，这些是机构交易者留下重要足迹的关键区域。供应区表示卖单，需求区表示买单，帮助交易者预测价格走势的潜在反转或减速。该指标采用了巧妙的算法，结合了结构突破（BoS）和公平价值差（FVG）组件。BoS检测市场中的干扰，确定潜在的订单区块，而FVG考虑了公平价值差以提高准确性。该工具提供了这些条件的视觉表现，通过突出显示潜在的订单区块并提供市场动态和转折点的见解，帮助交易者做出决策。其用户友好设计使其适用于具有各种技术专业知识水平的交易者，为高级分析提供了全面的解决方案。 特点： - 智能资金概念：基于机构交易策略。 - 供需区域：识别卖单和买单区块。 - 自定义订单区块绘制类型。 - 算法复杂性：BoS检测市场中的干扰，FVG考虑公平价值差。 - 视觉表示：在图表上突出显示潜在的订单区块。 - 用户友好：适用于各种专业知识水平。 - 全面分析：集成BoS和FVG以获取见解。 - 理性决策：帮助预测反转和减速。
FREE
Smart Trading Copilot MT5
Issam Kassas
4.25 (8)
实用工具
智能交易副驾驶： 这是一个智能交易助手，可以帮助您日常的交易管理。智能交易副驾驶配备了用户友好的交易面板，具有现代化的设计并采用了尖端技术。 智能交易副驾驶具有多种功能： 1. 风险管理支持：根据指定的风险百分比和止损自动计算适当的手数，帮助交易者有效管理风险。 2. 风险收益比预览：在开仓前显示潜在的利润和亏损，帮助交易者做出更好的决策。 3. 自动手数计算：根据止损和期望的风险自动调整手数，确保一致的风险管理。 4. 全面的订单管理：允许交易者轻松开立、修改和关闭各种类型的订单，包括市价单和挂单。 5. 保本和平仓跟踪止损：包括一键保本和平仓跟踪止损功能，以锁定利润并减少亏损。 6. 隐藏止损/止盈：允许交易者隐藏止损和止盈水平，防止被经纪商“止损猎杀”。 7. 佣金和点差计算：在开仓前提供佣金和点差信息，帮助交易者了解交易成本。 8. 最大点差过滤：当点差过高时，防止开仓，保护交易者免受不利的市场条件影响。 9. 可定制的风险设置：交易者可以选择按余额的百分比或自定义余额承担风险，提供灵活的风险管理方式。 10. 交易备注：允许为交易添加备注，以便更好地跟踪和组织交易记录。
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.71 (72)
指标
趋势捕捉器（The Trend Catcher）： 带有警报指标的趋势捕捉策略是一种多功能技术分析工具，帮助交易者识别市场趋势以及潜在的进出场点。它采用动态趋势捕捉策略，可根据市场状况进行调整，为交易者提供清晰的趋势方向视觉展示。交易者可以根据个人偏好和风险承受能力自定义参数。该指标有助于趋势识别、提示潜在反转、充当跟踪止损机制，并提供实时警报以便快速应对市场变化。 功能特点： 趋势识别：发出多头趋势和空头趋势信号。 趋势反转：当蜡烛颜色从多头变为空头或相反时，提示潜在反转。 实时警报：在识别到新趋势时生成警报。 推荐： 货币对：EURUSD、AUDUSD、XAUUSD… 时间周期：M5、M10、M15、M30、H1。 账户类型：任何ECN账户或低点差账户。
FREE
Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
指标
交易会话时间指示器： “交易会话时间指示器”是一个强大的技术分析工具，旨在增强您对外汇市场中不同交易会话的理解。这个无缝集成的指标提供了关于主要交易会话的开盘和收盘时间的重要信息，包括东京、伦敦和纽约。通过自动时区调整，它为全球交易者提供服务，帮助他们优化交易时间表，以获取高流动性时段，并避开低活跃时段。该指标提供了关于市场情绪、高峰波动期和交叠交易会话的见解，帮助日内交易者做出与其策略一致的精确决策。其可定制的显示允许个性化用户体验，而智能交易计划结合其数据，可能会导致改善的交易结果。通过提高低活跃时段的意识，该指标帮助交易者避免过度交易，并专注于优质机会。与各种交易平台无缝兼容，“交易会话时间指示器”是寻求优化交易路程的交易者的宝贵工具。 特点： - 优化的时间表：提供主要交易会话时间，并与高流动性相符。 - 电话和电子邮件提醒：在会话开始时提醒您。 - 杀伤区域：使用警报设置ICT风格的杀伤区域。 - 重叠分析：探索会话重叠并针对活动增加。 - 日内精度：帮助日内决策并关注与策略一致的会话。 - 可定制的显示：个性化偏好和颜色设置。 - 智能交易计划：集成以提高生产力并通
FREE
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.82 (28)
指标
支撑和阻力水平查找器： 支撑和阻力水平查找器是一种先进的工具，旨在增强交易中的技术分析。具有动态支撑和阻力水平，它随着图表上新的关键点的出现实时调整，提供动态和响应式分析。其独特的多时间框架功能允许用户在任何所选时间框架上显示来自不同时间框架的支撑和阻力水平，提供细致的透视，例如在五分钟图上显示每日水平。它采用智能算法，其中包含历史数据集，使其与其他S＆R指标区分开来，确保综合分析。在检测水平时，该工具采用多参数计算，有助于提高准确性。用户可以单独自定义支撑和阻力水平的颜色，创建个性化的视觉体验。该工具还包括警报功能，可在价格接近关键水平时通知交易者，增强及时决策。具有方便的功能，如隐藏和显示按钮，以及用于快速切换水平可见性的热键，支撑和阻力水平查找器为寻求在其技术分析中精确性和灵活性的交易者提供了多功能且用户友好的解决方案。 特点： - 动态支撑和阻力水平：随着图表上新的重要关键点的出现进行调整。 - 多时间框架支撑和阻力水平：能够在任何其他时间框架上显示任何时间框架的水平。例如，在M5上显示每日水平。 - 使用智能算法，其中包括历史数据，与其他S＆R指标不同。 - 在检测水
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
专家
Trend Catcher EA Pro —— 基于最受欢迎的趋势捕捉指标 Trend Catcher，在大量用户请求之后，我们终于推出了 Trend Catcher EA。 一款新一代智能交易系统，将算法驱动的自动交易与手动控制相结合，为交易者提供对市场的完全掌控。 它快速、可适应，并专为重视清晰度、性能和自主权的交易者而设计。 该 EA 以 EURUSD 为核心，在真实历史 tick（99.9%）数据上进行优化测试，执行稳定，无重绘、无重算、无延迟。 【用户手册、使用建议】和【测试过的参数预设】请点击链接获取。 核心策略： EA 内置两种策略，可自由选择交易风格： I. Smart Trend Mode（智能趋势模式）—— 单向趋势交易，顺势入场，结构清晰。 低风险，高准确度，无对冲。 II. Dynamic Dual Mode（动态双向模式 / 激进）—— 使用对冲式剥头皮逻辑同时进行双向交易，捕捉每一次波动。 高参与度，全自动执行。 你可以自由选择只做多、只做空或双向交易，使 EA 完全适应你的交易理念。 混合控制系统： Trend Catcher 提供了其他 EA 无法做到的
FREE
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
4.9 (10)
实用工具
交易头寸和回测工具： “交易头寸和回测工具”又称“风险收益比工具”，是一款全面而创新的指标，旨在提升您的技术分析和交易策略。 风险工具是外汇交易中有效风险管理的全面而用户友好的解决方案。它具有预览交易头寸的能力，包括入场价格、止损（SL）和获利水平（TP），为即将进行的交易提供透明的视图。用户友好的面板配备了自动余额和自定义余额选项，以及自动手数和风险计算。它支持各种交易预览，包括市场买入和卖出、买入止损和卖出止损订单。该工具包括高级的风险收益比特性，允许在图表上任意定制移动，包括买入和卖出设置。交易信息的智能显示包括关键细节，如开仓手数、止损、TP和订单类型。它还提供了在移动SL或TP水平时自动调整风险的便利性，一个按钮将当前价格吸引过来的功能，以及一个热键用于轻松隐藏和显示风险工具。此外，该工具提供了进行彻底分析交易策略的回测能力。 特点： - 预览交易头寸，包括入场价格、止损（SL）和获利（TP）水平的详细信息。 - 用户友好的面板：提供自动余额和自定义余额。 - 自动手数计算和风险计算。 - 各种类型的交易预览：市场买入和卖出、买入止损和卖出止损订单等。 - 高级风险收
FREE
MENA Trend Indicator MT5
Issam Kassas
5 (1)
指标
Trend Scanner PRO First of all, it’s worth emphasizing that this trading system is 100% Non-Repainting, Non-Redrawing, and Non-Lagging , which makes it ideal for both   manual   and   algorithmic   trading setups. Online course, user manual, and downloadable presets included. The Trend Scanner Dashboard is a professional multi pair scanner that analyzes multiple symbols and timeframes at once, giving you an instant market scanner view of the real trend direction. Instead of switching charts endl
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Smart Trading Copilot
Issam Kassas
实用工具
智能交易副驾驶： 这是一个智能交易助手，可以帮助您日常的交易管理。智能交易副驾驶配备了用户友好的交易面板，具有现代化的设计并采用了尖端技术。 智能交易副驾驶具有多种功能： 1. 风险管理支持：根据指定的风险百分比和止损自动计算适当的手数，帮助交易者有效管理风险。 2. 风险收益比预览：在开仓前显示潜在的利润和亏损，帮助交易者做出更好的决策。 3. 自动手数计算：根据止损和期望的风险自动调整手数，确保一致的风险管理。 4. 全面的订单管理：允许交易者轻松开立、修改和关闭各种类型的订单，包括市价单和挂单。 5. 保本和平仓跟踪止损：包括一键保本和平仓跟踪止损功能，以锁定利润并减少亏损。 6. 隐藏止损/止盈：允许交易者隐藏止损和止盈水平，防止被经纪商“止损猎杀”。 7. 佣金和点差计算：在开仓前提供佣金和点差信息，帮助交易者了解交易成本。 8. 最大点差过滤：当点差过高时，防止开仓，保护交易者免受不利的市场条件影响。 9. 可定制的风险设置：交易者可以选择按余额的百分比或自定义余额承担风险，提供灵活的风险管理方式。 10. 交易备注：允许为交易添加备注，以便更好地跟踪和组织交易记录。
FREE
MENA Trend Indicator
Issam Kassas
4 (1)
指标
Trend Scanner PRO First of all, it’s worth emphasizing that this trading system is 100% Non-Repainting, Non-Redrawing, and Non-Lagging , which makes it ideal for both   manual   and   algorithmic   trading setups. Online course, user manual, and downloadable presets included. The Trend Scanner Dashboard is a professional   multi pair scanner   that analyzes multiple symbols and timeframes at once, giving you an instant   market scanner   view of the real trend direction. Instead of switching ch
筛选:
Ross Rodgers
158
Ross Rodgers 2024.05.28 14:07 
 

This is the ultimate Universal EA -- many options for any strategy you have in mind, while also having a very clean and well-organized input panel. I have tried one other universal EA from another vendor and investigated a 3rd Universal EA... both of those vendors did not respond to any of my questions about their EA before or after sale. Issam's commitment to continuing improvement of an already polished tool is obvious, and he responded quickly and helpfully to my questions before and after sale, as well as implementing my suggestion in latest version.

Osman Osman
78
Osman Osman 2024.01.25 04:30 
 

THE TP AND SL is wrong man!!! i was back testing and back testing for days till realized the EA logic for TP and SL is absolutely TRASH

Issam Kassas
573680
来自开发人员的回复 Issam Kassas 2024.03.02 15:18
Its NOT Wrong If you know the concept behind it! There is a filter implemented in the back end that protect from premature SL triggering! and it works typically this way! what ever SL you put it will start counting pips from the Low of the last candle if you are buying and from the high of the last candle if you are selling! this is want professional trader are doing! and its great option! as for the TP it will be in multiple of the SL! if you put 2 in the SL then you TP will be double the SL! 90% of the users misunderstand this EA! This EA is created for people who dont know how to code and who want to create their own personal EA! Using their own Indicator and their own Strategies! Yes I do Offer 3 Indicators that you can connect to the EA! The point of that is to educate the user and open their eyes of the possibilities! Again I repeat this EA will allow the user to create their own custom strategy with out any coding knowledge THIS IS THE GOAL OF THIS EA!
Inside of the EA you will find different Tools and Functions and Techniques that you can mix and match and test:
- Manual simulation: where you can use SL and TP as well as Trailing Stop and Breakeven, and much more..
- Famous EA Tactics and Techniques like Loss recovery, martingale and grid system.
- Lot of filters that can avoid news and trade on specific days full control over the time to trade in general..
- Lot of filters to control the Max spread, slippage and many variables that brokers use which can be fully controlled hustle free..
- And much more that I dont have time to mention here.
The point here is that this tool is universal and can be used for life! but only if you know how to use it and you are open to test new ideas and connect new indicators! BUT as I said 90% of users dont understand this EA and they are looking for a ready made EA with out effort to be put in the line! this EA is not made for that! If you are looking for a long term investment that will stay with you in the long run and which will teach you how to trade and how to use EAs This EA is for you! On top of that I have gone extra mile and created an online course to teach you how to use it from start to finish!
Csanya
55
Csanya 2023.12.26 01:38 
 

Excellent Complimentary Expert System from a developer that is committed to adding value to his customers and community. I am impressed with with this system and will like to thank Issam Kassas for demonstrating genuine character and integrity. Looking forward to exploring other product offerings to achieve my goal to be a consistent successful trader.CS

回复评论