Smart Universal Expert Adviser

Der Smart Universal Expert Advisor ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihnen bei Ihrer Handelserfahrung zu helfen, indem er nahtlos mit jedem benutzerdefinierten Indikator integriert wird, der Kauf- und Verkaufspuffer bereitstellt. Mit seiner unübertroffenen Anpassungsfähigkeit ermöglicht Ihnen dieser Experte, das volle Potenzial Ihrer benutzerdefinierten Indikatoren auszuschöpfen und Trades mit Präzision und Kontrolle auszuführen. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo.

Wir haben den Trend Breakout Catcher als integrierten Indikator hinzugefügt. Der Trend Breakout Catcher ist ein nicht neu zeichnender, nicht rückläufiger und nicht verzögernder Indikator, der nun als Ihr Hauptindikator innerhalb des intelligenten universellen Expertenberaters fungieren kann.





Der Smart Universal Expert Advisor ist ein vielseitiges Handelstool, das entwickelt wurde, um mit jedem benutzerdefinierten Indikator zusammenzuarbeiten, der Kauf- und Verkaufssignale liefert. Er dient als automatisierte Handelslösung, die Trades auf der Grundlage der Signale ausführt, die vom benutzerdefinierten Indikator generiert werden. Der Expert Advisor ist mit verschiedenen Funktionen ausgestattet, um die Handelsumgebung zu verwalten und zu kontrollieren, einschließlich manueller Simulation wie das Festlegen von Stop Loss- und Take Profit-Levels, Implementierung von Trailing Stops und Aktivierung von Break-Even-Funktionen zum Schutz von Gewinnen. Alle diese Techniken können innerhalb des Einstellungsfeldes gesteuert werden.





Darüber hinaus enthält der Smart Universal Expert Advisor eine Reihe von Filtern, um das Handelskapital zu schützen und Handelsstrategien zu optimieren. Diese Filter umfassen die Kontrolle des maximalen Spreads und des Slippage, das Vermeiden des Handels während von Nachrichtenereignissen, die Begrenzung der Anzahl der gleichzeitig getätigten Trades sowie das Verwalten der täglichen Handelsfrequenz, des maximalen Lots und des Handelszeitfilters. Darüber hinaus enthält er einen maximalen Drawdown-Filter, der den Handel stoppt oder sogar alle Trades beendet, wenn ein vordefiniertes Drawdown-Niveau erreicht ist, um übermäßige Verluste zu vermeiden.





Durch nahtlose Integration mit benutzerdefinierten Indikatoren und Bereitstellung umfangreicher Risikomanagement-Tools zielt der Universal Expert Advisor darauf ab, die Effizienz und Leistung der Händler zu verbessern, während der Kapitalschutz gewährleistet wird. Bitte beachten Sie, dass der Expert Advisor zwar ein wertvolles Werkzeug sein kann, der Handel jedoch immer mit Risiken verbunden ist, und es wichtig ist, ihn verantwortungsbewusst und mit angemessenen Risikomanagementpraktiken zu verwenden.





Dies ist ein hochgradig anpassbarer Expert Advisor, der es Benutzern ermöglicht, ihre Handelsstrategie, ihr Risikomanagement und ihre Handelsausführungspräferenzen festzulegen, während verschiedene technische Indikatoren und Handelsbedingungen eingebunden werden. Diese Flexibilität ermöglicht es den Händlern, den EA an verschiedene Marktbedingungen und ihre spezifischen Handelsziele anzupassen, anstatt bei einem Expert Advisor stecken zu bleiben, der keine Anpassungsmöglichkeiten bietet.





Merkmale:





- Integration mit benutzerdefinierten Indikatoren

- Risikomanagement-Tools

- Handelsmanagement-Funktionen

- Indikatorbasiertes Trading

- Automatisiertes Handelssystem

- Universeller Expert Advisor

- Unterstützung für alle Zeiträume und Märkte

- Nutzung mehrerer Konten

- Echtzeitanalyse

- Mehrere Risikomanagementfilter

- Handelszeitfilter

- Verlustwiederherstellung

- Drawdown-Recovery

- Diversifizierte Ein- und Ausstiegsstrategien

- Backtesting und Optimierung

- Positionsgrößenstrategien







