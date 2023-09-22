Smart Universal Expert Adviser

3.67

Der Smart Universal Expert Advisor ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihnen bei Ihrer Handelserfahrung zu helfen, indem er nahtlos mit jedem benutzerdefinierten Indikator integriert wird, der Kauf- und Verkaufspuffer bereitstellt. Mit seiner unübertroffenen Anpassungsfähigkeit ermöglicht Ihnen dieser Experte, das volle Potenzial Ihrer benutzerdefinierten Indikatoren auszuschöpfen und Trades mit Präzision und Kontrolle auszuführen.

Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo.

Wir haben den Trend Breakout Catcher als integrierten Indikator hinzugefügt. Der Trend Breakout Catcher ist ein nicht neu zeichnender, nicht rückläufiger und nicht verzögernder Indikator, der nun als Ihr Hauptindikator innerhalb des intelligenten universellen Expertenberaters fungieren kann.

Der Smart Universal Expert Advisor ist ein vielseitiges Handelstool, das entwickelt wurde, um mit jedem benutzerdefinierten Indikator zusammenzuarbeiten, der Kauf- und Verkaufssignale liefert. Er dient als automatisierte Handelslösung, die Trades auf der Grundlage der Signale ausführt, die vom benutzerdefinierten Indikator generiert werden. Der Expert Advisor ist mit verschiedenen Funktionen ausgestattet, um die Handelsumgebung zu verwalten und zu kontrollieren, einschließlich manueller Simulation wie das Festlegen von Stop Loss- und Take Profit-Levels, Implementierung von Trailing Stops und Aktivierung von Break-Even-Funktionen zum Schutz von Gewinnen. Alle diese Techniken können innerhalb des Einstellungsfeldes gesteuert werden.

Darüber hinaus enthält der Smart Universal Expert Advisor eine Reihe von Filtern, um das Handelskapital zu schützen und Handelsstrategien zu optimieren. Diese Filter umfassen die Kontrolle des maximalen Spreads und des Slippage, das Vermeiden des Handels während von Nachrichtenereignissen, die Begrenzung der Anzahl der gleichzeitig getätigten Trades sowie das Verwalten der täglichen Handelsfrequenz, des maximalen Lots und des Handelszeitfilters. Darüber hinaus enthält er einen maximalen Drawdown-Filter, der den Handel stoppt oder sogar alle Trades beendet, wenn ein vordefiniertes Drawdown-Niveau erreicht ist, um übermäßige Verluste zu vermeiden.

Durch nahtlose Integration mit benutzerdefinierten Indikatoren und Bereitstellung umfangreicher Risikomanagement-Tools zielt der Universal Expert Advisor darauf ab, die Effizienz und Leistung der Händler zu verbessern, während der Kapitalschutz gewährleistet wird. Bitte beachten Sie, dass der Expert Advisor zwar ein wertvolles Werkzeug sein kann, der Handel jedoch immer mit Risiken verbunden ist, und es wichtig ist, ihn verantwortungsbewusst und mit angemessenen Risikomanagementpraktiken zu verwenden.

Dies ist ein hochgradig anpassbarer Expert Advisor, der es Benutzern ermöglicht, ihre Handelsstrategie, ihr Risikomanagement und ihre Handelsausführungspräferenzen festzulegen, während verschiedene technische Indikatoren und Handelsbedingungen eingebunden werden. Diese Flexibilität ermöglicht es den Händlern, den EA an verschiedene Marktbedingungen und ihre spezifischen Handelsziele anzupassen, anstatt bei einem Expert Advisor stecken zu bleiben, der keine Anpassungsmöglichkeiten bietet.

Merkmale:

- Integration mit benutzerdefinierten Indikatoren
- Risikomanagement-Tools
- Handelsmanagement-Funktionen
- Indikatorbasiertes Trading
- Automatisiertes Handelssystem
- Universeller Expert Advisor
- Unterstützung für alle Zeiträume und Märkte
- Nutzung mehrerer Konten
- Echtzeitanalyse
- Mehrere Risikomanagementfilter
- Handelszeitfilter
- Verlustwiederherstellung
- Drawdown-Recovery
- Diversifizierte Ein- und Ausstiegsstrategien
- Backtesting und Optimierung
- Positionsgrößenstrategien



Bewertungen 3
Ross Rodgers
158
Ross Rodgers 2024.05.28 14:07 
 

This is the ultimate Universal EA -- many options for any strategy you have in mind, while also having a very clean and well-organized input panel. I have tried one other universal EA from another vendor and investigated a 3rd Universal EA... both of those vendors did not respond to any of my questions about their EA before or after sale. Issam's commitment to continuing improvement of an already polished tool is obvious, and he responded quickly and helpfully to my questions before and after sale, as well as implementing my suggestion in latest version.

Csanya
55
Csanya 2023.12.26 01:38 
 

Excellent Complimentary Expert System from a developer that is committed to adding value to his customers and community. I am impressed with with this system and will like to thank Issam Kassas for demonstrating genuine character and integrity. Looking forward to exploring other product offerings to achieve my goal to be a consistent successful trader.CS

Weitere Produkte dieses Autors
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Smart Universal Expert Adviser MT5
Issam Kassas
4.41 (17)
Experten
Der Smart Universal Expert Advisor ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihnen bei Ihrer Handelserfahrung zu helfen, indem er nahtlos mit jedem benutzerdefinierten Indikator integriert wird, der Kauf- und Verkaufspuffer bereitstellt. Mit seiner unübertroffenen Anpassungsfähigkeit ermöglicht Ihnen dieser Experte, das volle Potenzial Ihrer benutzerdefinierten Indikatoren auszuschöpfen und Trades mit Präzision und Kontrolle auszuführen. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Wir haben
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Experten
Trend Catcher EA Pro — Basierend auf dem beliebten Trend Catcher Indikator und nach zahlreichen Anfragen ist nun endlich der Trend Catcher EA verfügbar. Ein Expert Advisor der neuen Generation, der algorithmusgesteuerte Automatisierung mit direkter manueller Kontrolle verbindet — für volle Kontrolle über den Markt. Schnell, anpassungsfähig und entwickelt für Trader, die Klarheit, Leistung und Entscheidungsfreiheit schätzen. Speziell für EURUSD auf realen Tickdaten (99,9%) entwickelt und optimier
FREE
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.65 (148)
Indikatoren
Der Trendfänger (The Trend Catcher): Die Trend Catcher Strategie mit Alarm-Indikator ist ein vielseitiges technisches Analysetool, das Tradern hilft, Markttrends sowie mögliche Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Sie verfügt über eine dynamische Trend Catcher Strategie, die sich an die Marktbedingungen anpasst und eine klare visuelle Darstellung der Trendrichtung bietet. Trader können die Parameter an ihre persönlichen Vorlieben und Risikotoleranz anpassen. Der Indikator unterstützt bei
FREE
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.66 (107)
Indikatoren
Die Supply and Demand Order Blocks: Der Indikator "Supply and Demand Order Blocks" ist ein anspruchsvolles Tool, das auf den Konzepten des Smart Money basiert und für die technische Analyse im Devisenhandel unerlässlich ist. Er konzentriert sich darauf, Angebot und Nachfrage Zonen zu identifizieren, entscheidende Bereiche, in denen institutionelle Händler deutliche Spuren hinterlassen. Die Angebotszone, die Verkaufsaufträge anzeigt, und die Nachfragezone, die Kaufaufträge anzeigt, helfen Händl
FREE
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.58 (38)
Utilitys
Handelspositionen und Backtesting-Tool: Das "Handelspositions- und Backtesting-Tool", auch bekannt als "Risiko-Rendite-Verhältnis-Tool", ist ein umfassender und innovativer Indikator, der entwickelt wurde, um Ihre technische Analyse und Handelsstrategien zu verbessern. Das Risikotool ist eine umfassende und benutzerfreundliche Lösung für effektives Risikomanagement im Devisenhandel. Mit der Möglichkeit, Handelspositionen einschließlich des Einstiegspreises, des Stop-Loss (SL) und des Take-Prof
FREE
Momentum Hunter EA MT5
Issam Kassas
4.33 (9)
Experten
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — ein Expert Advisor der neuen Generation, entwickelt, um die reine Kraft des Preis-Momentums einzufangen. Schnell, diszipliniert und gebaut für Trader, die Präzision und Anpassungsfähigkeit in allen Marktbedingungen verlangen. Entwickelt mit Real-Tick-Daten (99,9 %) und optimiert für EURUSD und XAUUSD. Momentum Hunter erkennt Beschleunigungsimpulse und führt sofort aus — ohne Verzögerung, ohne Repainting, ohne Raten. [Benutzerhandbuch | Empfohlene Presets]
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.33 (46)
Indikatoren
Der Unterstützungs- und Widerstandsniveaufinder: Der Unterstützungs- und Widerstandsniveaufinder ist ein fortschrittliches Werkzeug, das dazu entwickelt wurde, die technische Analyse beim Handel zu verbessern. Mit dynamischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus passt er sich in Echtzeit an, während sich neue Schlüsselpunkte im Chart entfalten, und bietet so eine dynamische und reaktionsschnelle Analyse. Seine einzigartige Multi-Zeitrahmen-Fähigkeit ermöglicht es Benutzern, Unterstützungs- u
FREE
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.78 (49)
Indikatoren
Der Trading-Sessions-Zeitindikator: Der "Trading-Sessions-Zeitindikator" ist ein leistungsstarkes technisches Analysetool, das entwickelt wurde, um Ihr Verständnis der verschiedenen Handelssitzungen auf dem Devisenmarkt zu verbessern. Dieser nahtlos integrierte Indikator liefert wichtige Informationen über die Öffnungs- und Schließzeiten der Haupt-Handelssitzungen, einschließlich Tokio, London und New York. Mit automatischer Zeitzonenanpassung richtet er sich weltweit an Trader und hilft ihnen
FREE
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Momentum Hunter EA
Issam Kassas
4.33 (9)
Experten
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — ein Expert Advisor der neuen Generation, entwickelt, um die reine Kraft des Preis-Momentums einzufangen. Schnell, diszipliniert und gebaut für Trader, die Präzision und Anpassungsfähigkeit in allen Marktbedingungen verlangen. Entwickelt mit Real-Tick-Daten (99,9 %) und optimiert für EURUSD und XAUUSD. Momentum Hunter erkennt Beschleunigungsimpulse und führt sofort aus — ohne Verzögerung, ohne Repainting, ohne Raten. [Benutzerhandbuch | Empfohlene Presets]
FREE
Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.93 (28)
Indikatoren
Die Supply and Demand Order Blocks: Der Indikator "Supply and Demand Order Blocks" ist ein anspruchsvolles Tool, das auf den Konzepten des Smart Money basiert und für die technische Analyse im Devisenhandel unerlässlich ist. Er konzentriert sich darauf, Angebot und Nachfrage Zonen zu identifizieren, entscheidende Bereiche, in denen institutionelle Händler deutliche Spuren hinterlassen. Die Angebotszone, die Verkaufsaufträge anzeigt, und die Nachfragezone, die Kaufaufträge anzeigt, helfen Händl
FREE
Smart Trading Copilot MT5
Issam Kassas
4.33 (9)
Utilitys
Smart Trading Copilot:   Es ist ein intelligenter Trading-Assistent, der Ihnen bei der täglichen Handelsverwaltung hilft. Der Smart Trading Copilot verfügt über ein benutzerfreundliches Handelsfenster mit modernem Design und verwendet Spitzentechnologie. Der Smart Trading Copilot bietet eine Vielzahl von Funktionen: 1. Risikomanagement-Unterstützung: Berechnet automatisch die passende Lotgröße basierend auf dem angegebenen Risikoprozentsatz und Stop-Loss, um Tradern zu helfen, ihre Risiken ef
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.71 (72)
Indikatoren
Der Trendfänger (The Trend Catcher): Die Trend Catcher Strategie mit Alarm-Indikator ist ein vielseitiges technisches Analysetool, das Tradern hilft, Markttrends sowie mögliche Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Sie verfügt über eine dynamische Trend Catcher Strategie, die sich an die Marktbedingungen anpasst und eine klare visuelle Darstellung der Trendrichtung bietet. Trader können die Parameter an ihre persönlichen Vorlieben und Risikotoleranz anpassen. Der Indikator unterstützt bei
FREE
Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
Indikatoren
Der Trading-Sessions-Zeitindikator: Der "Trading-Sessions-Zeitindikator" ist ein leistungsstarkes technisches Analysetool, das entwickelt wurde, um Ihr Verständnis der verschiedenen Handelssitzungen auf dem Devisenmarkt zu verbessern. Dieser nahtlos integrierte Indikator liefert wichtige Informationen über die Öffnungs- und Schließzeiten der Haupt-Handelssitzungen, einschließlich Tokio, London und New York. Mit automatischer Zeitzonenanpassung richtet er sich weltweit an Trader und hilft ihnen
FREE
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.82 (28)
Indikatoren
Der Unterstützungs- und Widerstandsniveaufinder: Der Unterstützungs- und Widerstandsniveaufinder ist ein fortschrittliches Werkzeug, das dazu entwickelt wurde, die technische Analyse beim Handel zu verbessern. Mit dynamischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus passt er sich in Echtzeit an, während sich neue Schlüsselpunkte im Chart entfalten, und bietet so eine dynamische und reaktionsschnelle Analyse. Seine einzigartige Multi-Zeitrahmen-Fähigkeit ermöglicht es Benutzern, Unterstützungs- u
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Experten
Trend Catcher EA Pro — Basierend auf dem beliebten Trend Catcher Indikator und nach zahlreichen Anfragen ist nun endlich der Trend Catcher EA verfügbar. Ein Expert Advisor der neuen Generation, der algorithmusgesteuerte Automatisierung mit direkter manueller Kontrolle verbindet — für volle Kontrolle über den Markt. Schnell, anpassungsfähig und entwickelt für Trader, die Klarheit, Leistung und Entscheidungsfreiheit schätzen. Speziell für EURUSD auf realen Tickdaten (99,9%) entwickelt und optimier
FREE
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
4.9 (10)
Utilitys
Handelspositionen und Backtesting-Tool: Das "Handelspositions- und Backtesting-Tool", auch bekannt als "Risiko-Rendite-Verhältnis-Tool", ist ein umfassender und innovativer Indikator, der entwickelt wurde, um Ihre technische Analyse und Handelsstrategien zu verbessern. Das Risikotool ist eine umfassende und benutzerfreundliche Lösung für effektives Risikomanagement im Devisenhandel. Mit der Möglichkeit, Handelspositionen einschließlich des Einstiegspreises, des Stop-Loss (SL) und des Take-Prof
FREE
MENA Trend Indicator MT5
Issam Kassas
5 (1)
Indikatoren
Trend-Scanner PRO Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem zu 100 % nicht nachzeichnend, nicht nachziehend und nicht nachlaufend ist , was es ideal für manuelle und algorithmische Handelssysteme macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und herunterladbare Voreinstellungen inbegriffen. Das Trend Scanner Dashboard ist ein professioneller Multi-Paar-Scanner , der mehrere Symbole und Zeitrahmen gleichzeitig analysiert und Ihnen einen sofortigen Überblick über die tatsächliche
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Stra
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Smart Trading Copilot
Issam Kassas
Utilitys
Smart Trading Copilot:   Es ist ein intelligenter Trading-Assistent, der Ihnen bei der täglichen Handelsverwaltung hilft. Der Smart Trading Copilot verfügt über ein benutzerfreundliches Handelsfenster mit modernem Design und verwendet Spitzentechnologie. Der Smart Trading Copilot bietet eine Vielzahl von Funktionen: 1. Risikomanagement-Unterstützung: Berechnet automatisch die passende Lotgröße basierend auf dem angegebenen Risikoprozentsatz und Stop-Loss, um Tradern zu helfen, ihre Risiken ef
FREE
MENA Trend Indicator
Issam Kassas
4 (1)
Indikatoren
Trend-Scanner PRO Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem zu 100 % nicht nachzeichnend, nicht nachziehend und nicht nachlaufend ist , was es ideal für manuelle und algorithmische Handelssysteme macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und herunterladbare Voreinstellungen inbegriffen. Das Trend Scanner Dashboard ist ein professioneller Multi-Paar-Scanner , der mehrere Symbole und Zeitrahmen gleichzeitig analysiert und Ihnen einen sofortigen Überblick über die tatsächlich
Antwort auf eine Rezension