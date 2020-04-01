Smart Trading Copilot

Смарт Трейдинг Копилот:

Это умный торговый ассистент, который поможет вам в ежедневном управлении торговлей. Смарт Трейдинг Копилот оснащен удобной торговой панелью с современным дизайном и использованием передовых технологий.





Смарт Трейдинг Копилот обладает множеством функций:





1. Поддержка управления рисками: автоматически рассчитывает подходящий размер лота на основе указанного процента риска и уровня стоп-лосса, помогая трейдерам эффективно управлять рисками.

2. Предварительный просмотр соотношения риск-вознаграждение: показывает потенциальную прибыль и убытки перед открытием сделок, что способствует принятию более взвешенных решений.

3. Автоматический расчет размера лота: автоматически корректирует размер лота в зависимости от стоп-лосса и желаемого риска, обеспечивая постоянное управление рисками.

4. Полное управление ордерами: позволяет трейдерам легко открывать, изменять и закрывать различные типы ордеров, включая рыночные и отложенные ордера.

5. Безубыток и трейлинг-стоп: включает функции одного клика для установки безубыточности и трейлинг-стопа для фиксации прибыли и минимизации убытков.

6. Скрытие SL/TP от брокеров: защищает от охоты на стоп-лоссы, позволяя скрывать уровни стоп-лосса и тейк-профита.

7. Расчет комиссий и спреда: предоставляет информацию о комиссиях и спреде перед открытием сделки, помогая трейдерам лучше понимать стоимость сделки.

8. Фильтр максимального спреда: предотвращает открытие сделок, когда спред слишком высок, защищая трейдеров от неблагоприятных рыночных условий.

9. Настраиваемые параметры риска: трейдеры могут выбирать риск в процентах от баланса или настраивать собственный баланс, предлагая гибкость в управлении рисками.

10. Комментарии к сделкам: позволяет добавлять комментарии к сделкам для улучшенного отслеживания и организации.

11. Гибкость при закрытии ордеров: позволяет закрывать все ордера или выборочно закрывать только покупки, продажи, прибыльные или убыточные ордера, а также частично закрывать лот.

12. Управление отложенными ордерами: предоставляет простые варианты удаления определенных типов отложенных ордеров и разворота сделок одним кликом.

13. Управление избранными парами: включает три избранные позиции и выпадающее меню для быстрого доступа к предпочтительным валютным парам.

14. Отображение спреда и комиссии в реальном времени: постоянно показывает актуальные данные о спреде и комиссии, держит трейдеров в курсе в режиме реального времени.

15. Горячая клавиша для инструмента управления рисками: быстрый доступ к инструменту управления рисками с помощью горячей клавиши (X), что позволяет легко включать и выключать его по мере необходимости.

16. Сворачиваемая панель: панель можно свернуть и быстро развернуть при наведении, что обеспечивает удобное рабочее пространство без лишних элементов.

17. Отображение местного и серверного времени: отображает как местное, так и серверное время, а также обратный отсчет бара, помогая трейдерам следить за временными аспектами своей стратегии.





Эти функции делают "Смарт Трейдинг Копилот" мощным инструментом для трейдеров, стремящихся управлять своей торговлей с точностью и легкостью.