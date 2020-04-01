Smart Trading Copilot

Смарт Трейдинг Копилот:
Это умный торговый ассистент, который поможет вам в ежедневном управлении торговлей. Смарт Трейдинг Копилот оснащен удобной торговой панелью с современным дизайном и использованием передовых технологий.

Смарт Трейдинг Копилот обладает множеством функций:

1. Поддержка управления рисками: автоматически рассчитывает подходящий размер лота на основе указанного процента риска и уровня стоп-лосса, помогая трейдерам эффективно управлять рисками.
2. Предварительный просмотр соотношения риск-вознаграждение: показывает потенциальную прибыль и убытки перед открытием сделок, что способствует принятию более взвешенных решений.
3. Автоматический расчет размера лота: автоматически корректирует размер лота в зависимости от стоп-лосса и желаемого риска, обеспечивая постоянное управление рисками.
4. Полное управление ордерами: позволяет трейдерам легко открывать, изменять и закрывать различные типы ордеров, включая рыночные и отложенные ордера.
5. Безубыток и трейлинг-стоп: включает функции одного клика для установки безубыточности и трейлинг-стопа для фиксации прибыли и минимизации убытков.
6. Скрытие SL/TP от брокеров: защищает от охоты на стоп-лоссы, позволяя скрывать уровни стоп-лосса и тейк-профита.
7. Расчет комиссий и спреда: предоставляет информацию о комиссиях и спреде перед открытием сделки, помогая трейдерам лучше понимать стоимость сделки.
8. Фильтр максимального спреда: предотвращает открытие сделок, когда спред слишком высок, защищая трейдеров от неблагоприятных рыночных условий.
9. Настраиваемые параметры риска: трейдеры могут выбирать риск в процентах от баланса или настраивать собственный баланс, предлагая гибкость в управлении рисками.
10. Комментарии к сделкам: позволяет добавлять комментарии к сделкам для улучшенного отслеживания и организации.
11. Гибкость при закрытии ордеров: позволяет закрывать все ордера или выборочно закрывать только покупки, продажи, прибыльные или убыточные ордера, а также частично закрывать лот.
12. Управление отложенными ордерами: предоставляет простые варианты удаления определенных типов отложенных ордеров и разворота сделок одним кликом.
13. Управление избранными парами: включает три избранные позиции и выпадающее меню для быстрого доступа к предпочтительным валютным парам.
14. Отображение спреда и комиссии в реальном времени: постоянно показывает актуальные данные о спреде и комиссии, держит трейдеров в курсе в режиме реального времени.
15. Горячая клавиша для инструмента управления рисками: быстрый доступ к инструменту управления рисками с помощью горячей клавиши (X), что позволяет легко включать и выключать его по мере необходимости.
16. Сворачиваемая панель: панель можно свернуть и быстро развернуть при наведении, что обеспечивает удобное рабочее пространство без лишних элементов.
17. Отображение местного и серверного времени: отображает как местное, так и серверное время, а также обратный отсчет бара, помогая трейдерам следить за временными аспектами своей стратегии.

Эти функции делают "Смарт Трейдинг Копилот" мощным инструментом для трейдеров, стремящихся управлять своей торговлей с точностью и легкостью.
