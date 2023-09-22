Smart Universal Expert Adviser

スマートユニバーサルエキスパートアドバイザーは、購入および売却バッファを提供する任意のカスタムインジケータとシームレスに統合することで、トレーディング体験を支援するために設計されたエキスパートアドバイザーです。その比類のない適応性により、このエキスパートはカスタムインジケータの可能性を最大限に活用し、精度とコントロールを持って取引を実行することができます。

オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。

トレンドブレイクアウトキャッチャーを組み込んでいます。トレンドブレイクアウトキャッチャーはリペイントしない、バックペイントしない、ラグしないインジケータであり、これでスマートユニバーサルエキスパートアドバイザー内でマスターインジケータとして機能することができます。

スマートユニバーサルエキスパートアドバイザーは、購入および売却シグナルを提供する任意のカスタムインジケータと連携するように設計された多機能取引ツールです。これは、カスタムインジケータが生成するシグナルに基づいて取引を実行できる自動取引ソリューションとして機能します。エキスパートアドバイザーには、トレーディング環境を管理および制御するためのさまざまな機能が備わっており、手動シミュレーション（ストップロスやテイクプロフィットレベルの設定、トレーリングストップの実装、利益を保護するためのブレークイーブン機能のアクティブ化など）が含まれます。これらのテクニックはすべて設定パネル内で制御できます。

さらに、スマートユニバーサルエキスパートアドバイザーには、取引資本を保護し、取引戦略を最適化するためのさまざまなフィルターが組み込まれています。これらのフィルターには、最大スプレッドとスリッページの制御、ニュースイベント中の取引の回避、同時に取引される取引の数の制限、およびデイリートレード頻度、最大ロット、取引時間フィルターなどが含まれます。さらに、過度な損失を防ぐために、事前に定義されたドローダウンレベルに達した場合に取引を停止またはすべての取引を終了する最大ドローダウンフィルターも含まれています。

カスタムインジケータとのシームレスな統合を提供し、包括的なリスク管理ツールを提供することで、ユニバーサルエキスパートアドバイザーは、トレーダーの効率とパフォーマンスを向上させ、資本保護を確保することを目指しています。エキスパートアドバイザーは貴重なツールである一方、トレードには常にリスクが伴いますので、責任を持って、適切なリスク管理の慣行を用いて使用することが重要です。

これは非常にカスタマイズ可能なエキスパートアドバイザーであり、ユーザーが自分の取引戦略、リスク管理、および取引実行の好みを定義できるようにし、さまざまな技術指標や取引条件を組み込むことができます。この柔軟性により、トレーダーは市場の異なる状況や特定の取引目標にEAを適応させることができ、ゼロのカスタマイズ可能性を持つ1つのエキスパートアドバイザーに固執することを避けることができます。

特長：

- カスタムインジケータとの統合
- リスク管理ツール
- 取引管理機能
- インジケーターに基づく取引
- 自動取引システム
- ユニバーサルエキスパートアドバイザー
- すべてのタイムフレームと市場のサポート
- 複数アカウントの使用
- リアルタイム分析
- 複数のリスク管理フィルター
- 取引時間フィルター
- 損失回復
- ドローダウン回復
- 多様なエントリーおよび出口戦略
- バックテストと最適化
- ポジションサイジング戦略


レビュー 3
Ross Rodgers
158
Ross Rodgers 2024.05.28 14:07 
 

This is the ultimate Universal EA -- many options for any strategy you have in mind, while also having a very clean and well-organized input panel. I have tried one other universal EA from another vendor and investigated a 3rd Universal EA... both of those vendors did not respond to any of my questions about their EA before or after sale. Issam's commitment to continuing improvement of an already polished tool is obvious, and he responded quickly and helpfully to my questions before and after sale, as well as implementing my suggestion in latest version.

Csanya
55
Csanya 2023.12.26 01:38 
 

Excellent Complimentary Expert System from a developer that is committed to adding value to his customers and community. I am impressed with with this system and will like to thank Issam Kassas for demonstrating genuine character and integrity. Looking forward to exploring other product offerings to achieve my goal to be a consistent successful trader.CS

Ross Rodgers
158
Ross Rodgers 2024.05.28 14:07 
 

This is the ultimate Universal EA -- many options for any strategy you have in mind, while also having a very clean and well-organized input panel. I have tried one other universal EA from another vendor and investigated a 3rd Universal EA... both of those vendors did not respond to any of my questions about their EA before or after sale. Issam's commitment to continuing improvement of an already polished tool is obvious, and he responded quickly and helpfully to my questions before and after sale, as well as implementing my suggestion in latest version.

Osman Osman
78
Osman Osman 2024.01.25 04:30 
 

THE TP AND SL is wrong man!!! i was back testing and back testing for days till realized the EA logic for TP and SL is absolutely TRASH

Issam Kassas
576205
開発者からの返信 Issam Kassas 2024.03.02 15:18
Its NOT Wrong If you know the concept behind it! There is a filter implemented in the back end that protect from premature SL triggering! and it works typically this way! what ever SL you put it will start counting pips from the Low of the last candle if you are buying and from the high of the last candle if you are selling! this is want professional trader are doing! and its great option! as for the TP it will be in multiple of the SL! if you put 2 in the SL then you TP will be double the SL! 90% of the users misunderstand this EA! This EA is created for people who dont know how to code and who want to create their own personal EA! Using their own Indicator and their own Strategies! Yes I do Offer 3 Indicators that you can connect to the EA! The point of that is to educate the user and open their eyes of the possibilities! Again I repeat this EA will allow the user to create their own custom strategy with out any coding knowledge THIS IS THE GOAL OF THIS EA!
Inside of the EA you will find different Tools and Functions and Techniques that you can mix and match and test:
- Manual simulation: where you can use SL and TP as well as Trailing Stop and Breakeven, and much more..
- Famous EA Tactics and Techniques like Loss recovery, martingale and grid system.
- Lot of filters that can avoid news and trade on specific days full control over the time to trade in general..
- Lot of filters to control the Max spread, slippage and many variables that brokers use which can be fully controlled hustle free..
- And much more that I dont have time to mention here.
The point here is that this tool is universal and can be used for life! but only if you know how to use it and you are open to test new ideas and connect new indicators! BUT as I said 90% of users dont understand this EA and they are looking for a ready made EA with out effort to be put in the line! this EA is not made for that! If you are looking for a long term investment that will stay with you in the long run and which will teach you how to trade and how to use EAs This EA is for you! On top of that I have gone extra mile and created an online course to teach you how to use it from start to finish!
Csanya
55
Csanya 2023.12.26 01:38 
 

Excellent Complimentary Expert System from a developer that is committed to adding value to his customers and community. I am impressed with with this system and will like to thank Issam Kassas for demonstrating genuine character and integrity. Looking forward to exploring other product offerings to achieve my goal to be a consistent successful trader.CS

レビューに返信