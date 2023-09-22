トレンドブレイクアウトキャッチャーを組み込んでいます。トレンドブレイクアウトキャッチャーはリペイントしない、バックペイントしない、ラグしないインジケータであり、これでスマートユニバーサルエキスパートアドバイザー内でマスターインジケータとして機能することができます。





スマートユニバーサルエキスパートアドバイザーは、購入および売却シグナルを提供する任意のカスタムインジケータと連携するように設計された多機能取引ツールです。これは、カスタムインジケータが生成するシグナルに基づいて取引を実行できる自動取引ソリューションとして機能します。エキスパートアドバイザーには、トレーディング環境を管理および制御するためのさまざまな機能が備わっており、手動シミュレーション（ストップロスやテイクプロフィットレベルの設定、トレーリングストップの実装、利益を保護するためのブレークイーブン機能のアクティブ化など）が含まれます。これらのテクニックはすべて設定パネル内で制御できます。





さらに、スマートユニバーサルエキスパートアドバイザーには、取引資本を保護し、取引戦略を最適化するためのさまざまなフィルターが組み込まれています。これらのフィルターには、最大スプレッドとスリッページの制御、ニュースイベント中の取引の回避、同時に取引される取引の数の制限、およびデイリートレード頻度、最大ロット、取引時間フィルターなどが含まれます。さらに、過度な損失を防ぐために、事前に定義されたドローダウンレベルに達した場合に取引を停止またはすべての取引を終了する最大ドローダウンフィルターも含まれています。





カスタムインジケータとのシームレスな統合を提供し、包括的なリスク管理ツールを提供することで、ユニバーサルエキスパートアドバイザーは、トレーダーの効率とパフォーマンスを向上させ、資本保護を確保することを目指しています。エキスパートアドバイザーは貴重なツールである一方、トレードには常にリスクが伴いますので、責任を持って、適切なリスク管理の慣行を用いて使用することが重要です。





これは非常にカスタマイズ可能なエキスパートアドバイザーであり、ユーザーが自分の取引戦略、リスク管理、および取引実行の好みを定義できるようにし、さまざまな技術指標や取引条件を組み込むことができます。この柔軟性により、トレーダーは市場の異なる状況や特定の取引目標にEAを適応させることができ、ゼロのカスタマイズ可能性を持つ1つのエキスパートアドバイザーに固執することを避けることができます。





特長：





- カスタムインジケータとの統合

- リスク管理ツール

- 取引管理機能

- インジケーターに基づく取引

- 自動取引システム

- ユニバーサルエキスパートアドバイザー

- すべてのタイムフレームと市場のサポート

- 複数アカウントの使用

- リアルタイム分析

- 複数のリスク管理フィルター

- 取引時間フィルター

- 損失回復

- ドローダウン回復

- 多様なエントリーおよび出口戦略

- バックテストと最適化

- ポジションサイジング戦略



