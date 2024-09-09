Diamond Black
- Эксперты
- Fanur Galamov
- Версия: 1.8
- Обновлено: 23 декабря 2025
- Активации: 10
Diamond Black - это профессиональный советник для автоматической рыночной торговли. В эксперте реализованы мои долговременные наблюдения за поведением рынка в вечернее время. Тщательный анализ поведения низколоватильного рынка позволил реализовать стабильную надежную систему для прибыльной и долговременной торговли. В алгоритме эксперта используется преимущества отложенных лимитных ордеров и строгий контроль торгового риска. Советник использует автоматический расчет лота, а также позволяет использовать фиксированный торговый лот. Эксперт содержит продвинутую систему управления позициями для достижения наилучших результатов. Diamond Black не использует мартингейл, сетку, арбитраж. Каждая позиция использует стоп лосс и тейк профит.
- Продвинутый алгоритм работы.
- Низкорискованная торговая система.
- Каждая позиция содержит стоп лосс и текпрофит.
- Не используется сетку, мартингейл, арбитраж.
- Система контроля торгового риска.
- Пропорциональный расчет лота.
- Работает с любым депозитом.
- Прост в использовании.
- Платформа МТ4.
- ECN аккаунт с низким спредом.
- Минимальный депозит $50.
- Торговые пары GBPUSD, EURUSD.
- Таймфрейм H1.
- Перенесите файл эксперта на график торговой пары.
- В настройках эксперта нажмите кнопку "Load" и выберите соответсвующий файл настроек.
- Разрешите торговлю активировав переключатель Allow live trading.
- Нажмите кнопку AutoTrading на верхней панели терминала.
Входные параметры
Lot settings
- FixedLot - фиксированный лот;
- AutoLot - автоматический расчет лота;
- RiskPerTrade - торговый риск, %;
Trade settings
- TradeBuy - разрешить позиции Buy;
- TradeSell - разрешить позиции Sell;
- TakeProfit - основной уровень тейк-профит, пипс;
- StopLoss - основной уровень стоп-лосс, пипс;
- TrailSL - трейлинг стоп, пипс;
- TrailStep - шаг трейлинг стоп, пипс;
- InitialTP - минимальный уровень тейк-профит, пипс;
- InitBEPips - уровень безубытка, пипс;
- BuyShift - смещение позиции Buy;
- SellShift - смещение позиции Sell;
Mode LowBE
- ModeLowBE - активация модуля LowBE;
- LowBELevel - значение уровня BE;
- HourLowBE - время LowBE, час;
- MinuteLowBE - время LowBE, мин;
Mode TrailTP
- TrailTP - активация модуля TrailTP;
- NewTP - трейлинг TP, пипс;
- HourMoveTP - время TrailТP, час;
- MinuteMoveTP - время Trail;
Time filter
- HourSet - время начала, час;
- HourDelete - время окончания, час;
- TimeReinstall - период переустановки, мин;
Trading days
- Monday - разрешить торговлю в понедельник;
- Tuesday - разрешить торговлю во вторник;
- Wednesday - разрешить торговлю в среду;
- Thursday - разрешить работу в четверг;
- Friday - разрешить торговлю в пятницу;
Other settings
- PanelPosXY - координаты графической панели;
- ShowInfoPanel - показать графическую панель;
- TradeComment - комментарий к ордерам эксперта;
- MagicNumber - уникальный идентификатор ордеров;
Рекомендации
- Используйте ЕСN аккаунт с низким спредом.
- При автоматическом расчете лота рекомендован торговый риск 5-7%.
- При фиксированный торговом лоте рекомендован лот 0.1 - 0.3 на каждую $1000.
- Используйте быстрое соединение с сервером. Чем ниже пинг, тем лучше.
- Используйте VPS для стабильной работы.
Fanur made again a great EA. He observed the market and found another strategy which is profitable. Thanks!