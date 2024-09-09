Diamond Black

5

Festive sale -40% is active! Enjoy :)

Happy New Year and Marry Christmas!

Diamond Black - это профессиональный советник для автоматической рыночной торговли. В эксперте реализованы мои долговременные наблюдения за поведением рынка в вечернее время. Тщательный анализ поведения низколоватильного рынка позволил реализовать стабильную надежную систему для прибыльной и долговременной торговли. В алгоритме эксперта используется преимущества отложенных лимитных ордеров  и строгий контроль торгового риска. Советник  использует автоматический расчет лота, а также позволяет использовать фиксированный торговый лот. Эксперт содержит продвинутую систему управления позициями для достижения наилучших результатов. Diamond Black не использует мартингейл, сетку, арбитраж.  Каждая позиция использует стоп лосс и тейк профит. 


Трейдеры купившие Diamond Black получают бонус! Обращайтесь за содействием после покупки.

Основные достоинства:

  • Продвинутый алгоритм работы.
  • Низкорискованная торговая система.
  • Каждая позиция содержит стоп лосс и текпрофит.
  • Не используется сетку, мартингейл, арбитраж.
  • Система контроля торгового риска.
  • Пропорциональный расчет лота.
  • Работает с любым депозитом.
  • Прост в использовании.

Требования:

  • Платформа МТ4.
  • ECN аккаунт с низким спредом.
  • Минимальный депозит $50.
  • Торговые пары GBPUSD, EURUSD.
  • Таймфрейм H1.

Установка:

  1. Перенесите файл эксперта на график торговой пары.
  2. В настройках эксперта нажмите кнопку "Load" и выберите соответсвующий файл настроек.
  3. Разрешите торговлю активировав переключатель Allow live trading.  
  4. Нажмите кнопку AutoTrading на верхней панели терминала. 


    Входные параметры

    Lot settings

    • FixedLot - фиксированный лот;  
    • AutoLot  - автоматический расчет лота;
    • RiskPerTrade - торговый риск, %;

    Trade settings

    • TradeBuy - разрешить позиции Buy;
    • TradeSell - разрешить позиции Sell;
    • TakeProfit - основной уровень тейк-профит, пипс;
    • StopLoss - основной уровень стоп-лосс, пипс;
    • TrailSL - трейлинг стоп, пипс;
    • TrailStep - шаг трейлинг стоп, пипс;
    • InitialTP - минимальный уровень тейк-профит, пипс;
    • InitBEPips - уровень безубытка, пипс;
    • BuyShift - смещение позиции Buy; 
    • SellShift - смещение позиции Sell;    

    Mode LowBE

    • ModeLowBE - активация модуля LowBE;
    • LowBELevel - значение уровня BE; 
    • HourLowBE - время LowBE, час;
    • MinuteLowBE - время LowBE, мин;

    Mode TrailTP

    • TrailTP - активация модуля TrailTP;
    • NewTP - трейлинг TP, пипс;
    • HourMoveTP - время TrailТP, час;
    • MinuteMoveTP - время Trail;

    Time filter

    • HourSet - время начала, час;
    • HourDelete - время окончания, час;
    • TimeReinstall - период переустановки, мин;

    Trading days

    • Monday - разрешить торговлю в понедельник;
    • Tuesday - разрешить торговлю во вторник;
    • Wednesday - разрешить торговлю в среду;
    • Thursday - разрешить работу в четверг;
    • Friday - разрешить торговлю в пятницу;

    Other settings

    • PanelPosXY - координаты графической панели;
    • ShowInfoPanel - показать графическую панель;
    • TradeComment - комментарий к ордерам эксперта;
    • MagicNumber - уникальный идентификатор ордеров;


    Рекомендации

    1. Используйте ЕСN аккаунт с низким спредом.
    2. При автоматическом расчете лота рекомендован торговый риск 5-7%.
    3. При фиксированный торговом лоте рекомендован лот 0.1 - 0.3 на каждую $1000. 
    4. Используйте быстрое соединение с сервером. Чем ниже пинг, тем лучше.    
    5. Используйте VPS для стабильной работы.
    Отзывы 4
    Walter Ludwig Tengler
    589
    Walter Ludwig Tengler 2024.10.09 15:49 
     

    Fanur made again a great EA. He observed the market and found another strategy which is profitable. Thanks!

    sanpaul
    254
    sanpaul 2024.10.02 21:32 
     

    Спасибо Фанур, как всегда отличная работа!!!

    Рекомендуем также
    SuperfarabiEA Compound
    Farabi Aminy
    Эксперты
    Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Working on Timeframes (M5) Best Pair Recomended is EU/UChf=0.4 Calculation is based of Envelopes indicator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Pair Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
    Forex Roulette
    Tatiana Savkevych
    Эксперты
    Forex Roulette - Стратегия работающие по тренду! Для тренда используется самый надежный индикатор - скользящая средняя. Только для глобального тренда, дальше реализуется сама стратегия. На скриношотах тестирование с 10000 $ но бот без проблем работает со 100 $. Первый график оптимизация, второй прогноз. Вы можете сами повторить на другом периоде, соблюдая принцып указанный ниже. Принцип работы бота. Оптимизация на периоде m15, после чего работ на протяжении 3-х месяцев. Очень просто и быстро.
    Mistress
    Natalya Sopina
    Эксперты
    Mistress - высокоскоростной робот-скальпер. Mistress - самый лучший советник! - на мой взгляд. Mistress  - универсальный и простой. Mistress  - торгует точно, часто и быстро. Mistress  - не зависит от ТаймФрейма. Mistress  - работает на всех валютных парах. Mistress  - не использует мартингейл и сетки ордеров Mistress  - использует 20 единиц валюты на лот 0.01 для каждой торгуемой валютной  пары. Параметры советника Mistress: Trading  hours  HH . ММ  (server time) :  время торговли on time: вре
    Before
    Nadiya Mirosh
    Индикаторы
    Индикатор Before предсказывает наиболее вероятное краткосрочное движение цен на основе сложных математических расчетов. Большинство стандартных индикаторов, обычно использующихся в торговых стратегиях, основаны на довольно простых расчетах. Это не значит, что в период их создания в мире не было выдающихся математиков. Просто в те времена еще не существовало компьютеров или их мощности не хватало для последовательного проведения сложных математических операций. В наши дни любой смартфон намного
    Flex Grid EA
    Robots4Forex Ltd
    Эксперты
    The Flex Grid EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on RSI. The EA trades using market orders with inivisible take profit and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD, USDJPY, EURUSD, USDCAD & GBPUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limite
    FREE
    Smart YTG
    Iurii Tokman
    4.6 (5)
    Эксперты
    Версия советника для терминала МТ5.  |  all products Smart YTG написан для работы на валютной паре GBPUSD, период графика H1. По своей сути система трендовая и прекрасно работает на трендовых участках движения цены STOP ордерами, определение тренда происходит по анализу индикатора Price Channel , встроенного во внутрь советника, дополнительно устанавливать индикатор не требуется. На участках флета, когда рынок находится в нерешительности, и дальнейшее движение рынка определяется, вступает в рабо
    SignalMaster Trend EA
    Noel Dagubert Kayombo
    Эксперты
    SignalMaster Trend EA  is a Trend Expert Advisor. The strategy is based on two moving averages to determine the trend of the market.The system does not use risky strategies such as grid or martingale.  FEATURES No Martingale, No Grid, No Double Lot, No Averaging, No Dangerous strategy. Every trade has SL and TP from beginning. Only one trade at a time, for each currency pair. The EA supports symbols with a suffix or prefix. Free Demo available to download. INFORMATION Recommended currency pai
    Start of Movement
    Volodymyr Hrybachov
    Эксперты
    Автоматизированный форекс-советник. Система основана на торговле в зонах возможного зарождения флета. Имеет встроенный алгоритм прогнозирования движения цены, благодаря которому советник сам принимает решение открывать ордера на усреднение или на доливку позиций. В зависимости от заданных параметров работает отложенными (Stop, Limit) или рыночными ордерами. Для диверсификации рисков советник работает одновременно с короткими и длинными позициями, закрытие которых может быть как разнонаправленной
    TimeLS LightSpeed MT4
    Kaloyan Ivanov
    Эксперты
    TimeLS_LightSpeed — это советник (EA) для MetaTrader 4/5, работающий на основе точного времени. Он разработан для открытия и управления сделками в строго заданные моменты времени. Настройки позволяют гибко контролировать торговые интервалы, типы позиций и выполнение запланированных сделок с индивидуальными параметрами. Напишите мне, если есть вопросы — у меня есть заранее настроенные .set-файлы для некоторых рынков. Основные функции и настройки Разрешения на торговлю Можно включить или отключить
    Advanced grid
    Sergey Kruglov
    4.6 (5)
    Эксперты
    Advanced grid -  Просто советник с минимальными настройками, позволяющий вести торговлю с помощью сетки ордеров. Советник не использует индикаторов.  Настройки : Period - Таймфрейм графика. LotRisk - Автоматическое определение лот. Если LotRisk =0, то не работает. Lot - Фиксированный лот. Level  - Ценовой уровень между ордерами ( в пунктах). OrdersClose - Частичное закрытие ордеров. Параметр от 0 до 3. OrdersClose =0 - Отключено. OrdersClose =1 - Для всех типов ордеров. Закрываем один ордер с
    FREE
    Renko Again EA
    Samir Arman
    Эксперты
    Hello all The expert works on the intersection of moving averages with a digital method of opening deals With closing deals on a profit of a number of points programmatically With opening deals with the trend and closing some deals together for a profit until all are closed together for a profit The expert works on regular candles. It is possible to experiment on the timing of five minutes, quarter-hour, half-hour or hour parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically ca
    Real Miner MT4
    M Ardiansyah
    Эксперты
    Real Miner EA   is a smart trend detector robot using advanced mathematical and statistical theories. The entry filters have powerful and advanced corrections on the entry points.   All trades are powered by TP/SL to control the risk of the account. Also some smart algorithms inserted inside the EA to adjust some settings based on selected symbols and timeframe automatically. So using the EA is easy for all traders. Only some major settings are added to the EA input parameters. Prop Firm Ready
    Scalping monster ea
    Andrey Kozak
    Эксперты
    Советник "Scalping Monster EA" основан на стратегии отложенных ордеров и интеллектуальном алгоритме повышения эффективности сопровождения. Робот ищет работу с точками для открытия ордеров с помощью индикаторов iSAR, iBullsPower, iBearsPower. Так же робот анализирует уровни поддержки и сопротивления. На основании полученных данных робот принимает решение, когда и в каком соответствии необходимо выкладывать отложенные ордера. Отложенные ордера выдаются на наружную поддержку и в случае их срабатыв
    Compact Scalper Expert Advisor
    Aida Chavez
    3.48 (79)
    Эксперты
    Compact Scalper - это полностью автоматический советник, работающий небольшое количество времени каждый день. В нем применяется алгоритм, использующий движение цены в качестве основного индикатора. В данной системе имеются предустановленные стоп-лоссы и тейк-профиты, но основной системой для закрытия является динамическое закрытие, которое учитывает место открытия ордера и последующее поведение цены, ордера закрываются при соответствующих условиях. У каждого брокера свой принцип работы, следоват
    Scalper Gold Reborn
    Zahidin Zainal Zulkornain
    Эксперты
    Scalper Gold Reborn is an Expert Advisor designed specifically for trading gold but can use at currency too. The operation is based on opening orders using the Bolinger Band and Moving Average . Monitoring Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/1805669 Recommendations Timeframe : M1 Pairs : GOLD/Currencies Settings: Default Lot : Use 0.01 for every 10.000cents Leverage: 1:1000 or higher Contact me in private for more setfiles. Setup Open M1 timeframe charts for pair GOLD or currency. Atta
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.52 (29)
    Эксперты
    Magic Grid   - безындикаторный советник, использующий сеточную стратегию. Стратегия основана на автоматическом переоткрытии сетевых отложенных ордеров, после закрытия их рыночных позиций (по тейк-профит, стоп-лосс или вручную). Отложенные ордера размещаются с заданным шагом от исходных цен, которые могут вводиться вручную или генерироваться автоматически (1 раз в начале торговли) . Робот может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количес
    FREE
    Butterfly Strong
    Volodymyr Hrybachov
    Эксперты
    Автоматизированный форекс-советник для эффективного управления инвестициями, тип торговли - среднесрочный. В отличии от версии Butterfly Platinum он использует систему Мартингейл. Если предыдущая сделка закрылась с убытком, то следующий лот будет равен последнему лоту, умноженному на коэффициент MultiplierLots. Каждая сделка защищена стоп-лоссом, одновременно может быть открыт только один рыночный ордер. В зависимости от заданных параметров работает отложенными (Stop, Limit) или рыночными ордера
    Factor EA
    Vitalii Zakharuk
    Эксперты
    Factor EA   - это полностью автоматизированный советник, построенный на стратегии скальпинга, работающий на таймфрейме М1. Настройки советника базируются на стратегии безопасного торговли, суть которой состоит в закрытии сделки, при достижении положительного динамизма прибыльности в несколько пунктов, что позволяет пользователю уменьшить затраты от открытия убыточных сделок. Советник мультифункционален и не требует определенного типа счета для нормального функционирования. Механизм работы совет
    Listo Scalp
    Samsul Anwar
    Эксперты
    Listo Scalper - полностью автоматический торговый советник. Эксперт Listo Scalp использует несколько индикаторов. Рекомендуется использовать советник на EURUSD, GBPUSD, USDJPY . Робот торгует на любом таймфрейме, запускайте его на ТФ M5. Система готова к использованию после простой настройки и оптимизации по тейк-профиту, стоп-лоссу и трейлингу. Выбирайте хорошего брокера с низким спредом. Входные параметры OrderCmt = комментарий к ордерам Magic = 235 - магическое число для идентификации ордеро
    Black Max
    Samsul Anwar
    Эксперты
    Black Capal The Expert Advisor strategy is based on the breakthrough of the current support/resistance levels (traders all over the world pay attention to these data; the levels are built solely using the terminal technical indicators). This is one of the few robots that works using the indicators only. Developing such a system can be quite a challenge but you do not have to understand all these complexities. Simply launch the robot on a chart. It will do the rest automatically.   General The EA
    Bfxenterprise CCI
    Ricky Romadona Tri Saputra
    Эксперты
    Bfxenterprise CCI When you use this Expert Advisor (EA), transactions will be based on the CCI indicator. Every calculation of trend or price reversal uses CCI. The prowess of this indicator is the reason for optimization in the program. Version of Bfxenterprise The version with the name “Bfxenterprise” focuses on special and thorough sorting of transactions. So this version does not always make transactions, unlike the Expert Advisor version in general. This version relies on accuracy at the t
    Radiant Trend EA
    Khandokar Shakil Rana
    Эксперты
    Unlock the power of automated trading with this advanced Forex MT4 Expert Advisor, designed to capitalize on market trends using a proven Exponential Moving Average (EMA) strategy. Built for traders who seek consistent results, this EA combines trend-following with robust money management techniques to optimize your trades. Key Features : EMA Trend-Following Strategy : The EA tracks market trends using the EMA indicator, ensuring trades are aligned with the prevailing direction, improving entr
    Spiderbot GOLD
    Petr Popov
    Эксперты
    Задача трейдера - найти закономерность и на ней зарабатывать.  В классическом трейдинге используются закономерности в виде графического анализа - свечные паттерны, уровни, линии тренда, графические фигуры и т.д. Их главная сложность в том, что у них нет однозначности. Каждый трейдер видит все по своему. На фоне этой неоднозначности подключается куча других проблем: психология - самая частая причина слива депозита, притягивание сделок "за уши" в тех местах, где ее нет, временной фактор - надо си
    EA Budak Ubat
    Syarief Azman Bin Rosli
    4 (3)
    Эксперты
    Скачать пробную версию Канал EA Budak Ubat Цена ограничена! Цена увеличится на 10 долларов после каждых 10 покупок! Как это работает Когда EA активен, он будет анализировать график на основе параметра Режим выполнения. Если на графике нет существующих позиций, EA откроет сделку на основе параметра. Если тренд восходящий, он откроет покупку, а если нисходящий - продажу. Также будет установлен ордер на стоп-лосс на определенном расстоянии от цены открытой сделки, если переменная стоп-лосса больш
    IQmovingZ
    Alexander Kovalenko
    Эксперты
    Автоматическая круглосуточная торговая система на основе алгоритма коллективного поведения автоматов адаптации (разновидность алгоритмов самообучения искусственного интеллекта). Не требует ручного вмешательства. Не использует каких либо индикаторов или общеизвестных методик торговли. Принцип работы советника заключается в запоминании и анализе каждого шага. Шагом называется движение цены на определенное число (BaseStep) пунктов вверх или вниз. Глубина памяти (сколько шагов помнить и анализироват
    ForexXcelerator
    Andrey Kozak
    Эксперты
    Робот использует торговую стратегию пробоя линий индикатора  Bollinger Bands . Суть этой стратегии заключается в постоянном анализе линий индикатора и поиске максимально эффективных точке пробоя его линий. Когда цена пробивает линию индикатора в каком-то из направлений, робот открывает сделку в эту сторону и начинает ее сопровождать Но робот открывает сделки не при каждом пробитии линий индикатора, а только в тех местах, где он считает, что это будет максимально эффективным. Это очень надежная с
    Sonata MT4
    Evgeniy Zhdan
    Эксперты
    Стратегия торгового эксперта основана на опережающем прогнозировании наиболее вероятного ценового движения. Методом определения этого движения является вычисление и соотношение таких факторов как: краткосрочные свечные модели OHLC, направление микротренда, скорость изменения цены. Одновременно может быть открыта только 1 сделка на одном торговом инструменте. Support: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter Опасные методы торговли не используются. Советник имеет минимальные настройки, что
    Solemnity
    Evgeniy Zhdan
    Эксперты
    Советник определяет начало волнового движения и начинает работать по ходу новой волны. Используется жесткий стоп-лосс и тейк-профит. Встроена защита от расширения спреда брокером. Контроль профита осуществляет функция короткого трейлинг-стопа. Расчет лота производится в зависимости от стоп-лосса. Например, при стоп-лоссе 250 пунктов и MaxRisk = 10 % размер лота будет рассчитан таким образом, что при срабатывании стоп-лосса (250 пунктов) потеря будет равняться 10% от депозита. При стоп-лоссе равн
    MMM Classic Alligator Strategy EA
    Andre Tavares
    Эксперты
    Советник использует индикатор Аллигатор и применяет классическую стратегию для торговли по нему, сравнивая результаты расчета Челюсти, Зубов и Губ Аллигатора на каждом тике. Таким образом, советник открывает ордера в нужный момент и закрывает их при достижении необходимой величины прибыли. Для защиты депозита советник использует: Трейлинг-стоп для защиты прибыли. Как только ордер выйдет в плюс, функция установит стоп-лосс на определенном расстоянии, чтобы защитить эту прибыль; Ограничение спреда
    PoundYen Trend Follower
    Evgeniy Lapkin
    Эксперты
    PoundYen Trend Follower PoundYen Trend Follower  - это полностью автоматизированный эксперт, торгующий на откатах по тренду. В своем анализе эксперт использует определенные формации поведении цены и значения индикаторов на разных временных диапазонах. При достижении определенных условий как для открытия, так и для закрытия позиций эксперт тралит вход в сделку и выход из нее. Эксперт автоматически рассчитывает объем сделки для входа в зависимости от свободных средств депозита, но также есть возм
    С этим продуктом покупают
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (16)
    Эксперты
    Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Эксперты
    Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    Эксперты
    Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    Эксперты
    Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    Эксперты
    Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.73 (30)
    Эксперты
    Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.6 (10)
    Эксперты
    AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.29 (28)
    Эксперты
    Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Эксперты
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    CyNera MT4
    Svetlana Pawlowna Grosshans
    2.81 (16)
    Эксперты
    CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.35 (85)
    Эксперты
    Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
    Golden Mirage mt4
    Michela Russo
    Эксперты
    Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Эксперты
    ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
    DCA CycleMax
    Jin Sangun
    Эксперты
    Введение в DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Обзор DCA CYCLEMAX — это мощная полуавтоматическая программа торговли по сетке (EA), оптимизированная для активов с сильными однонаправленными трендами на рынке. Она особенно эффективна для активов с высокой волатильностью и устойчивыми трендами в одном направлении, таких как золото (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) и криптовалюты. Используя стра
    The Golden Way
    Lin Lin Ma
    Эксперты
    The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
    Fundamental Trader
    Sara Sabaghi
    4.82 (17)
    Эксперты
    Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
    HFT Prop Firm EA
    Dilwyn Tng
    4.97 (632)
    Эксперты
    HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
    Javier Gold Scalper V2
    Felipe Jose Costa Pereira
    5 (2)
    Эксперты
    Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
    GoldMiner mt4 pro
    Van Hoa Nguyen
    Эксперты
    GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
    Theranto v3
    Hossein Davarynejad
    Эксперты
    //////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
    AW Double Grids EA
    AW Trading Software Limited
    4.5 (8)
    Эксперты
    Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
    DS Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.1 (10)
    Эксперты
    Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
    KonokaSystemNEO
    Nobuyoshi Murase
    1 (1)
    Эксперты
    KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
    Infinity Trader EA
    Lachezar Krastev
    5 (15)
    Эксперты
    CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
    ThraeX
    Vasile Verdes
    3.6 (5)
    Эксперты
    ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
    Gold Zenith mt4
    Marina Arkhipova
    5 (1)
    Эксперты
    Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — мощный и дисциплинированный алгоритм для XAUUSD (золото). Он не использует опасные методы (сетка, мартингейл и т. п.), а каждая сделка защищена стоп-лоссом. Логика: поиск трендового движения и работа на откатах, при этом открывается только одна сделка по сигналу. Никаких сложных настроек — по умолчанию всё готово к работе: добавьте советник на график и торгуйте. Почему это
    Opening Range Breakout Master
    Thushara Dissanayake
    Эксперты
    The       Opening Range Breakout Master   — это профессиональная алгоритмическая торговая система, разработанная для извлечения выгоды из институциональных торговых концепций, таких как       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) и стратегии на основе ликвидности   . Этот экспертный советник автоматизирует обнаружение и выполнение       прорывы диапазона открытия (ORB)       в течение ключевых мировых сессий Forex, включая       Лондон, Нью-Йорк, Токио и Midnight Killzones   , по
    Diamond PRO
    Fanur Galamov
    4.79 (61)
    Эксперты
    Festive sale -40% is active! Enjoy :) Happy New Year and Marry Christmas !   Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread prote
    Aurum AI mt4
    Leonid Arkhipov
    4.94 (31)
    Эксперты
    ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновление: полностью обновлена премиальная
    GOLD Scalper PRO
    Lachezar Krastev
    4.41 (22)
    Эксперты
    CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get GOLD Scalper PRO with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $157 (Regular Price: $447 — You Save $290!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! GOLD Scalper PRO is a ful
    Другие продукты этого автора
    Diamond PRO MT5
    Fanur Galamov
    5 (3)
    Эксперты
    Festive sale -40% is active! Enjoy :) Happy New Year and Marry Christmas! Diamond PRO MT5   is enhanced powerful automated trading system that contains all advantages of the mt5 platform. PRO MT5 version includes improved performance, optimized cores, new accurate entry point filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, an
    Diamond PRO
    Fanur Galamov
    4.79 (61)
    Эксперты
    Festive sale -40% is active! Enjoy :) Happy New Year and Marry Christmas !   Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread prote
    EA Spectr
    Fanur Galamov
    4.9 (20)
    Эксперты
    Festive sale -40% is active! Enjoy :) Happy New Year and Marry Christmas ! EA Spectr - это автоматический профессиональный мультивалютный советник созданный для долгосрочной прибыльной торговли. Эксперт непрерывно контролирует движение цены и совершает точные сделки на основе закономерностей рынка, трендовых и технических индикаторов. Содержит гибкий новостной фильтр, защиту от повышения спреда, раздельный временной и дневной торговые фильтры. Эксперт позволяет работать автоматическим и фиксиро
    EA Gold NRJ
    Fanur Galamov
    4.55 (11)
    Эксперты
    Festive sale -40% is active! Enjoy :) Happy New Year and Marry Christmas ! EA Gold NRJ is 100% automated trading system with long term stable growth strategy. The EA works on popular instrument XAUUSD (GOLD).  The Ea does not use averaging, martingale, grid. Safe trading with low drawdown.  Only one trade per time. Each trade includes take profit and stop loss. FIFO compartible.  The Ea can work with any small or large deposits. Easy to use, just set risk or own fixed lot. Download settings
    EA Maestro
    Fanur Galamov
    4.47 (15)
    Эксперты
    Festive sale -40% is active! Enjoy :) Happy New Year and Marry Christmas ! EA Maestro - полностью автоматизированный эксперт предназначенный для активной торговли в двух направлениях. Эксперт содержит продвинутый фильтр входа основанный на анализе модели графика цен и технических индикаторах, включает двухступенчатый трейлинг стоп, анализатор круглых ценовых уровней и часовой торговый фильтр. Эксперт позволяет работать как фиксированным торговым лотом так и автоматическим лотом, вычисляемым вст
    EA Sapphire
    Fanur Galamov
    4.34 (65)
    Эксперты
    Festive sale -40% is active! Enjoy :)   Happy New Year and Marry Christmas! EA Sapphire - автоматизированный советник, использующий модель торговли по ключевым ценовым уровням. Каждая точка входа анализируется продвинутым алгоритмом отбора и, в зависимости от заданных критериев, используется стратегия прорыва или отскока от ценового уровня. Все торговые позиции содержат защитный стоп приказ, а также включают уровни безубытка и взятия прибыли. Эксперт содержит блок трейлинга стоп приказа, гибкий
    Фильтр:
    Andrei Lisaichuk
    449
    Andrei Lisaichuk 2024.10.16 08:49 
     

    Пользователь не оставил комментарий к оценке

    Walter Ludwig Tengler
    589
    Walter Ludwig Tengler 2024.10.09 15:49 
     

    Fanur made again a great EA. He observed the market and found another strategy which is profitable. Thanks!

    sanpaul
    254
    sanpaul 2024.10.02 21:32 
     

    Спасибо Фанур, как всегда отличная работа!!!

    Marcus Brockmöller
    91
    Marcus Brockmöller 2024.09.17 11:54 
     

    Пользователь не оставил комментарий к оценке

    Ответ на отзыв