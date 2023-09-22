Smart Universal Expert Adviser

El Asesor Experto Universal Inteligente es un asesor experto diseñado para ayudarte en tu experiencia de trading al integrarse perfectamente con cualquier indicador personalizado que proporcione buffers de compra y venta. Con su adaptabilidad incomparable, este experto te permite aprovechar al máximo el potencial de tus indicadores personalizados y ejecutar operaciones con precisión y control. Curso en línea, manual del usuario y demostración.

Hemos añadido el Cazador de Rotura de Tendencias como un indicador incorporado. El Cazador de Rotura de Tendencias es un indicador no repintado, que no retrocede ni se retrasa, y que ahora puede servir como tu indicador principal dentro del asesor experto universal inteligente.





El Asesor Experto Universal Inteligente es una herramienta de trading versátil diseñada para trabajar con cualquier indicador personalizado que proporcione señales de compra y venta. Sirve como una solución de trading automatizada que puede ejecutar operaciones basadas en las señales generadas por el indicador personalizado. El asesor experto está equipado con diversas funciones para gestionar y controlar el entorno de trading, incluyendo simulación manual como la configuración de niveles de stop loss y take profit, implementación de trailing stops, y activación de funciones de breakeven para proteger las ganancias. Todas estas técnicas pueden ser controladas dentro del panel de configuración.





Además, el Asesor Experto Universal Inteligente incorpora una variedad de filtros para salvaguardar el capital de trading y optimizar las estrategias de trading. Estos filtros incluyen el control del spread máximo y el deslizamiento, evitar el trading durante eventos de noticias, limitar el número de operaciones realizadas simultáneamente, y gestionar la frecuencia diaria de las operaciones, el tamaño máximo de lote, el filtro de tiempo de trading, entre otros. Además, incluye un filtro de máximo drawdown que detiene el trading o incluso cierra todas las operaciones cuando se alcanza un nivel de drawdown predefinido para evitar pérdidas excesivas.





Al ofrecer una integración perfecta con indicadores personalizados y proporcionar extensas herramientas de gestión de riesgos, el Asesor Experto Universal tiene como objetivo mejorar la eficiencia y el rendimiento de los traders mientras asegura la protección del capital. Por favor, ten en cuenta que aunque el asesor experto puede ser una herramienta valiosa, el trading siempre implica riesgos, y es esencial utilizarlo de manera responsable y con prácticas adecuadas de gestión de riesgos.





Este es un Asesor Experto altamente personalizable, que permite a los usuarios definir su estrategia de trading, gestión de riesgos y preferencias de ejecución de operaciones, al mismo tiempo que incorpora varios indicadores técnicos y condiciones de trading. Esta flexibilidad permite a los traders adaptar el EA a diferentes condiciones del mercado y a sus objetivos de trading específicos, en lugar de quedarse atascados con un asesor experto que no se puede personalizar.





Características:





- Integración con Indicadores Personalizados

- Herramientas de Gestión de Riesgos

- Funciones de Gestión de Operaciones

- Trading Basado en Indicadores

- Sistema de Trading Automatizado

- Asesor Experto Universal

- Soporte para Todos los Marcos de Tiempo y Mercados

- Uso de Múltiples Cuentas

- Análisis en Tiempo Real

- Múltiples Filtros de Gestión de Riesgos

- Filtros de Tiempo de Trading

- Recuperación de Pérdidas

- Recuperación de Drawdown

- Estrategias Diversificadas de Entrada y Salida

- Pruebas y Optimización

- Estrategias de Dimensionamiento de Posiciones







