Smart Universal Expert Adviser

3.67

El Asesor Experto Universal Inteligente es un asesor experto diseñado para ayudarte en tu experiencia de trading al integrarse perfectamente con cualquier indicador personalizado que proporcione buffers de compra y venta. Con su adaptabilidad incomparable, este experto te permite aprovechar al máximo el potencial de tus indicadores personalizados y ejecutar operaciones con precisión y control.

Curso en línea, manual del usuario y demostración.

Hemos añadido el Cazador de Rotura de Tendencias como un indicador incorporado. El Cazador de Rotura de Tendencias es un indicador no repintado, que no retrocede ni se retrasa, y que ahora puede servir como tu indicador principal dentro del asesor experto universal inteligente.

El Asesor Experto Universal Inteligente es una herramienta de trading versátil diseñada para trabajar con cualquier indicador personalizado que proporcione señales de compra y venta. Sirve como una solución de trading automatizada que puede ejecutar operaciones basadas en las señales generadas por el indicador personalizado. El asesor experto está equipado con diversas funciones para gestionar y controlar el entorno de trading, incluyendo simulación manual como la configuración de niveles de stop loss y take profit, implementación de trailing stops, y activación de funciones de breakeven para proteger las ganancias. Todas estas técnicas pueden ser controladas dentro del panel de configuración.

Además, el Asesor Experto Universal Inteligente incorpora una variedad de filtros para salvaguardar el capital de trading y optimizar las estrategias de trading. Estos filtros incluyen el control del spread máximo y el deslizamiento, evitar el trading durante eventos de noticias, limitar el número de operaciones realizadas simultáneamente, y gestionar la frecuencia diaria de las operaciones, el tamaño máximo de lote, el filtro de tiempo de trading, entre otros. Además, incluye un filtro de máximo drawdown que detiene el trading o incluso cierra todas las operaciones cuando se alcanza un nivel de drawdown predefinido para evitar pérdidas excesivas.

Al ofrecer una integración perfecta con indicadores personalizados y proporcionar extensas herramientas de gestión de riesgos, el Asesor Experto Universal tiene como objetivo mejorar la eficiencia y el rendimiento de los traders mientras asegura la protección del capital. Por favor, ten en cuenta que aunque el asesor experto puede ser una herramienta valiosa, el trading siempre implica riesgos, y es esencial utilizarlo de manera responsable y con prácticas adecuadas de gestión de riesgos.

Este es un Asesor Experto altamente personalizable, que permite a los usuarios definir su estrategia de trading, gestión de riesgos y preferencias de ejecución de operaciones, al mismo tiempo que incorpora varios indicadores técnicos y condiciones de trading. Esta flexibilidad permite a los traders adaptar el EA a diferentes condiciones del mercado y a sus objetivos de trading específicos, en lugar de quedarse atascados con un asesor experto que no se puede personalizar.

Características:

- Integración con Indicadores Personalizados
- Herramientas de Gestión de Riesgos
- Funciones de Gestión de Operaciones
- Trading Basado en Indicadores
- Sistema de Trading Automatizado
- Asesor Experto Universal
- Soporte para Todos los Marcos de Tiempo y Mercados
- Uso de Múltiples Cuentas
- Análisis en Tiempo Real
- Múltiples Filtros de Gestión de Riesgos
- Filtros de Tiempo de Trading
- Recuperación de Pérdidas
- Recuperación de Drawdown
- Estrategias Diversificadas de Entrada y Salida
- Pruebas y Optimización
- Estrategias de Dimensionamiento de Posiciones



Comentarios 3
Ross Rodgers
158
Ross Rodgers 2024.05.28 14:07 
 

This is the ultimate Universal EA -- many options for any strategy you have in mind, while also having a very clean and well-organized input panel. I have tried one other universal EA from another vendor and investigated a 3rd Universal EA... both of those vendors did not respond to any of my questions about their EA before or after sale. Issam's commitment to continuing improvement of an already polished tool is obvious, and he responded quickly and helpfully to my questions before and after sale, as well as implementing my suggestion in latest version.

Csanya
55
Csanya 2023.12.26 01:38 
 

Excellent Complimentary Expert System from a developer that is committed to adding value to his customers and community. I am impressed with with this system and will like to thank Issam Kassas for demonstrating genuine character and integrity. Looking forward to exploring other product offerings to achieve my goal to be a consistent successful trader.CS

Productos recomendados
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
MACD COMBINED 2MA GOOD EA
Cuong Pham
Asesores Expertos
El EA creado en base a esta estrategia: Esta estrategia de trading de cruce de EMA se realiza con MACD. Para MACD, puede evitar señales falsas de este cruce EMA. Con esta estrategia, puede obtener señales más precisas. Así que esto es más rentable . Estrategia requerida EMA RÁPIDA EMA LENTA MACD con la configuración por defecto Cómo vienen las señales Señal de compra: Cuando la FAST EMA cruza la SLOW EMA de abajo hacia arriba, entonces usted tiene que esperar la confirmación del MACD. Después de
Moving Average Crossover EA
Genesis Hafalla
5 (1)
Asesores Expertos
¿Cómo funciona? Este EA opera con cruces de medias móviles rápidas y lentas . La Media Móvil basará su valor en el marco de tiempo actual. Sólo permite una operación abierta a la vez. Dos estrategias a elegir, crossover y seguimiento de tendencia. Optimiza los ajustes de gestión de riesgo para el tamaño de lote y martingala. Estrategia: Cruce Abre una posición de Compra si la MA Lenta cruza por debajo de la MA Rápida. Abre una posición de Venta si la MA Lenta cruza por encima de la MA Rápida. Si
Heads or Tails MT4
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Hay momentos en la vida en los que tu futuro se decide a cara o cruz. Este sistema detecta estos momentos y te permite elegir si quieres jugarlo a cara o cruz. Dependiendo de lo que elijas, el sistema pondrá en marcha el algoritmo en la dirección que hayas decidido. Elige si quieres cara o cruz. Este sistema es adecuado para cuentas pequeñas y se puede utilizar con sólo $ 1000 . Puede descargar la demo y probarlo usted mismo . Curva de crecimiento muy estable como resultado de técnicas
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
GMMA Trade X es un EA basado en GMMA. Los parámetros GMMA como MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 y CandlestickShift1-24 pueden ser ajustados. GMMA Trade X aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de GMMA Trade X. Buena suerte. = == == Consultas = == == E-Mail:support@btntechfx.com
BASTET19c
Sorakrit Lueangtipayajun
Asesores Expertos
Este EA se basa en una estrategia de inversión de las Bandas de Bollinger. Detecta automáticamente los retrocesos de precios en la banda de Bollinger superior o inferior y abre operaciones en la dirección del rebote esperado. El sistema calcula dinámicamente los niveles óptimos de toma de beneficios (TP) basándose en la volatilidad y estructura recientes del mercado, asegurando una captura de beneficios eficiente sin intervención manual. Resultados en vivo (6 meses): +285% de beneficios, 18%
BuckWise
Joel Protusada
Asesores Expertos
BuckWise es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que se puede ejecutar con éxito utilizando el par de divisas EURUSD en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Stochastic Trade X
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
Stochastic Trade X es un EA basado en el Oscilador Estocástico. Parámetros estocásticos como %K período, %D período, Desaceleración, SellValue, BuyValue, y Shift se pueden ajustar. Stochastic Trade X aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de Stochastic Trade X . Buena suerte. === Consultas === E-Mail:support@btntechfx.com
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Asesores Expertos
Night Rocker EA es un scalper nocturno que tiene un sistema para evaluar la volatilidad del mercado y las operaciones durante un período en que los precios son planos. Además, hay un filtro incorporado de spread y deslizamiento. Cada orden abierta tiene un stop loss y un take profit. Además, el sistema de evaluación de la volatilidad del mercado cierra las órdenes cuando las condiciones del mercado cambian en una dirección negativa para el operador. El Asesor Experto trabaja con los pares USDJPY
Moving Average Crossovers
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
MOVING AVERAGE CROSSOVERS es un Asesor Experto para operar en los cruces de las medias móviles. Los parámetros tienen nombres intuitivos y cada #MOVING AVERAGE se puede configurar individualmente. Esta estrategia es muy antigua y fácil de usar, al mismo tiempo muy popular en el mercado FOREX. Da muy buenos resultados cuando el mercado está en tendencia, durante grandes altibajos. Los pares más volátiles son adecuados para trabajar: GBPUSD, USDCAD, EURUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD. Tiene f
Avatar EA1 Trend Following
Thiti Bunsin
Asesores Expertos
Herramientas de trading automatizado [Asesor Experto] utilizando la Estrategia de Seguimiento de Tendencia combinada con puntos de entrada verticales Griding en el par de divisas EURUSD. La estrategia de seguimiento de tendencia es una estrategia simple pero poderosa que ha sido ampliamente adaptada para crear asesores expertos para el trading, especialmente en el mercado Forex. En este Asesor Experto [EA], las estrategias de seguimiento de tendencias se combinan con métodos de entrada de cuadrí
EMA Scalper 4
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Muy simple EA utiliza la famosa tendencia scalping es decir, EMA Crossover scalping para abrir operaciones con sistema de lotes martingala. Incluye 03 EMA, es decir, medias móviles exponenciales, para decidir en qué dirección operar. También comprueba la distancia de una media móvil rápida de la media móvil de tendencia. Después de que todas estas condiciones se cumplen se abre una posición. Una posición a la vez con stop loss y take profit. Características: 1. Martingala 2. Utiliza indicadore
Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
Asesores Expertos
Es un EA muy rentable, para el comercio de tendencias ruptura, y gestionar operaciones, takeprofit, stoploss, mover a punto de equilibrio, y trailing stop. Yo trabajo con este EA, y la versión reversal/pullback desde 2014. Esta es una versión demo versión demo de la completa Breakout Monster EA . Funciona en cuentas reales y demo. Restricciones de la versión demo: La gestión del dinero está desactivada. El tamaño del lote está restringido a 0.01 lotes solamente (O el mínimo permitido por el b
FREE
GridMasterFx
Sergey Kruglov
Asesores Expertos
GridMasterFx es una herramienta innovadora para el comercio automatizado de divisas, que se basa en una combinación de una estrategia de cuadrícula y un algoritmo único de cálculo de la tendencia utilizando el indicador de Media Móvil. Esta estrategia permite al Asesor Experto abrir y cerrar posiciones a tiempo, utilizar el análisis de la tendencia actual y responder instantáneamente a los cambios del mercado. GridMasterFx Expert Advisor es una excelente opción para la automatización exitosa d
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Asesores Expertos
sistema de trading con 1% de riesgo cuanto más dinero haya en la cuenta, mayor será el lote, pero el riesgo es del 1%. Depósito inicial 50.00 Spread 10 Beneficio neto 6.71 Beneficio total 51.97 Pérdidas totales -45.26 Rentabilidad 1.15 Expectativa de ganar 0.02 Reducción absoluta 26.79 Reducción máxima 29.21 (55.47%) Reducción relativa 55.47% (29.21) Total de operaciones 427 Posiciones cortas (% de ganadores) 219 (72.60%) Posiciones largas (% de ganadores) 208 (72.12%) Operaciones rentable
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SWmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 4. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set fi
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SDmax EA   es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 4. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set
Moving Average protec
Steve Zoeger
Asesores Expertos
Protección de medias móviles ====================================== El robot se basa en un indicador de media móvil estándar. ========================================== El ea se basa en un simple cruce de medias móviles. La configuración por defecto ya es rentable, pero puede cambiar la configuración y decidir qué medias desea cruzar. =============================================================================================== Este Robot es totalmente automatizado y ha sido creado para todo el
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Asesores Expertos
MMM Estrategia Zig Zag: El Asesor Experto utiliza su indicador incorporado Zig Zag para determinar las tendencias de los precios y calcula la señal para decidir abrir posiciones de compra o venta. Envía una orden, cierra o mueve la posición de Trailing Stop loss según funcione el indicador. Puede definir el periodo de tiempo de cada día de la semana en el que el EA no debe operar (el mal momento para operar). Normalmente es el periodo del día en el que se publican las noticias de impacto. Entra
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4 es un asesor experto único que puede intercambiar las señales MT4 del Matrix Arrow Indicator con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática. Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Divergencia de c
Gold Crasher
Hong Ling Mu
Asesores Expertos
<Lógica> EA entrará cuando el precio rompa el precio medio de la vela stick. EA hará Grid orden con la lógica de cobertura. Cuando se coloca la orden de cuadrícula, EA comprueba la tendencia y si la tendencia es de COMPRA, entonces coloca la orden de compra. Si la tendencia es de venta, entonces coloca una orden de venta. Esto es para reducir una gran caída. <Parámetro de entrada> Deslizamiento(pips) Posición máxima Tamaño del lote base Toma de beneficios stoploss Riesgo (MM) Configuración de l
LCFGamma
Marcin Majcherek
Asesores Expertos
LCF_GAMMA utiliza dos tipos de oscilador estocástico. El tipo LONGSHOT, que define la dirección principal y lidera una posición (buffer) y el tipo PEAK2PEAK, que actúa como principal generador de beneficios. Es bueno en materias primas como PETRÓLEO, ORO, AZÚCAR y pares de divisas como USDJPY (todos M15), pero de vez en cuando necesita calibrar los ajustes, por lo que las pruebas a largo plazo con los mismos ajustes no reflejarán del todo su utilidad. En las capturas de pantalla, presento los r
Tabow3 mt4
Daniel Opoku
Asesores Expertos
Descubra el trading inteligente y profesional con Tabow 3.1 Tabow 3.1 es un asesor experto (EA) de precisión diseñado para ayudar a los operadores a identificar posibles máximos y mínimos utilizando el Awesome Oscillator . Ejecuta operaciones sólo cuando se cumplen condiciones específicas -basadas en valores umbral, cambios de umbral y un conjunto de criterios adicionales- para ofrecer configuraciones comerciales de alta calidad. El EA realiza una operación cada vez e incorpora mecanismos de Tak
MMM RVI and Moving Average
Andre Tavares
Asesores Expertos
La estrategia se basa en la oscilación RVI para comprobar la tendencia y dirección de los precios y comprobar las medias móviles (precio de apertura y precio de cierre) para decidir sobre la viabilidad de abrir cualquier orden. El mercado es muy impredecible debido a las noticias económicas que se publican cada hora, pero nuestros EAs están realmente preparados para tal hostilidad debido a sus protecciones. Este Asesor Experto está provisto de dos tipos de indicadores: un oscilador (RVI) para co
Capitalgrid01
Mr Nisit Noijeam
Asesores Expertos
Una estrategia de negociación de cuadrícula es un método utilizado en los mercados financieros, especialmente en el mercado de divisas, que consiste en colocar órdenes de compra y venta a intervalos regulares por encima y por debajo de un nivel de precios establecido. Esto crea un patrón de órdenes en forma de cuadrícula en el gráfico, de ahí el nombre de "grid trading". He aquí una explicación detallada: Estrategia Grid Trading Concepto básico : La estrategia Grid Trading está diseñada para ap
King Scalper
Le Dang Nguyen Hoang Vu
Asesores Expertos
King Scalper es un ea inteligente que utiliza el indicador Zigzag para averiguar la situación de sensibilidad del precio de mercado. con este punto, King Scalper EA crea automáticamente la línea de tendencia que el movimiento del mercado reaccionó en este punto. con zigzag encontrar el precio más alto y más bajo (soporte y resistencia) y con este punto EA línea de tendencia. cambia y se actualiza automáticamente ... si el precio toca esta linea el experto decide actuar con ella. COMPRA o SEll de
MACD Trading
Matthieu Jean Baptiste Wambergue
Asesores Expertos
¡ Obtenga la versión MT5 aquí ! ¡Automatice su estrategia MACD! Este EA alerta y/o coloca órdenes según estrategias MACD con filtros adicionales. Esto significa que puede utilizarlo de 2 maneras diferentes: Reciba alertas basadas en su estrategia MACD con filtros en múltiples símbolos simultáneamente en una sola ventana del gráfico; Elegir el modo totalmente automatizado y dejar que el EA coloque órdenes basadas en su estrategia MACD, elección de filtros y administración del dinero. Este EA fun
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Asesores Expertos
Gracias por visitarnos. Nos gustaría presentar nuestro nuevo BLACK OUT EA que viene junto con un indicador de media móvil para un mejor trading. Este EA abre y cierra las operaciones para usted, no hay necesidad de estresarse. Usted puede operar en cualquier broker usando cualquier marco de tiempo , no hay restricciones. Usted puede aumentar fácilmente su tamaño del lote en la configuración de EA Backtest se hizo durante dos meses. ¡ Manténgase en sintonía para más !
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los comerciantes compañeros y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de comerciar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. La estrategia de comercio se basa en el promedio y utiliza un poco de combinación de m
Maximo Momentum Gold EA
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
Maximo Momentum UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS PRECI
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Asesores Expertos
¡Venta festiva -40% está activo! Disfruta :) ¡ Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad ! Diamond PRO es una potente versión mejorada de Diamond para operadores avanzados. La versión Pro incluye núcleos optimizados, nuevos filtros de puntos de entrada mejorados, nuevo algoritmo de cierre de beneficios multietapa y contiene un número de parámetros de control externos que permiten construir y afinar sus propias decisiones y algoritmos. El sistema proporciona entradas de mercado más precisas, analiza y fil
Otros productos de este autor
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Smart Universal Expert Adviser MT5
Issam Kassas
4.41 (17)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Universal Inteligente es un asesor experto diseñado para ayudarte en tu experiencia de trading al integrarse perfectamente con cualquier indicador personalizado que proporcione buffers de compra y venta. Con su adaptabilidad incomparable, este experto te permite aprovechar al máximo el potencial de tus indicadores personalizados y ejecutar operaciones con precisión y control. Curso en línea, manual del usuario y demostración. Hemos añadido el Cazador de Rotura de Tendencias c
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Asesores Expertos
Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA. Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado. Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión. Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales
FREE
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.65 (148)
Indicadores
El Capturador de Tendencias (The Trend Catcher): La Estrategia Trend Catcher con indicador de alerta es una herramienta versátil de análisis técnico que ayuda a los traders a identificar tendencias del mercado y posibles puntos de entrada y salida. Presenta una estrategia dinámica Trend Catcher que se adapta a las condiciones del mercado para ofrecer una representación visual clara de la dirección de la tendencia. Los traders pueden personalizar los parámetros según sus preferencias y tolerancia
FREE
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.68 (106)
Indicadores
Los Bloques de Orden de Oferta y Demanda: El indicador "Bloques de Orden de Oferta y Demanda" es una herramienta sofisticada basada en Conceptos de Dinero Inteligente, fundamentales para el análisis técnico de Forex. Se enfoca en identificar zonas de oferta y demanda, áreas cruciales donde los traders institucionales dejan huellas significativas. La zona de oferta, que indica órdenes de venta, y la zona de demanda, que indica órdenes de compra, ayudan a los traders a anticipar posibles reversa
FREE
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.57 (37)
Utilidades
Herramienta de Posición de Operaciones y Backtesting: La "Herramienta de Posición de Operaciones y Backtesting", también conocida como "Herramienta de Ratio de Riesgo y Recompensa", es un indicador completo e innovador diseñado para mejorar tu análisis técnico y estrategias de trading. La Herramienta de Riesgo es una solución completa y fácil de usar para una gestión efectiva del riesgo en el trading de forex. Con la capacidad de previsualizar posiciones de operaciones, incluyendo precio de en
FREE
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Momentum Hunter EA MT5
Issam Kassas
4.33 (9)
Asesores Expertos
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — un Asesor Experto de nueva generación diseñado para capturar la fuerza pura del impulso del precio. Es rápido, disciplinado y creado para traders que exigen precisión y adaptabilidad en cualquier condición de mercado. Desarrollado con datos reales (99.9%) y optimizado para EURUSD y XAUUSD, Momentum Hunter detecta aceleraciones y ejecuta al instante — sin retrasos, sin repaints, sin adivinanzas. [Manual de Usuario | Presets Recomendados] — Clic para descarg
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.33 (46)
Indicadores
El Buscador de Niveles de Soporte y Resistencia: El Buscador de Niveles de Soporte y Resistencia es una herramienta avanzada diseñada para mejorar el análisis técnico en el trading. Con niveles de soporte y resistencia dinámicos, se adapta en tiempo real a medida que se desarrollan nuevos puntos clave en el gráfico, proporcionando un análisis dinámico y receptivo. Su capacidad única de múltiples marcos temporales permite a los usuarios mostrar niveles de soporte y resistencia de diferentes mar
FREE
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.78 (49)
Indicadores
El Indicador de Tiempo de Sesiones de Trading: El "Indicador de Tiempo de Sesiones de Trading" es una poderosa herramienta de análisis técnico diseñada para mejorar su comprensión de las diferentes sesiones de trading en el mercado de divisas. Este indicador integrado de forma transparente proporciona información crucial sobre los horarios de apertura y cierre de las principales sesiones, incluidas Tokio, Londres y Nueva York. Con el ajuste automático de la zona horaria, atiende a los traders
FREE
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Momentum Hunter EA
Issam Kassas
4.33 (9)
Asesores Expertos
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — un Asesor Experto de nueva generación diseñado para capturar la fuerza pura del impulso del precio. Es rápido, disciplinado y creado para traders que exigen precisión y adaptabilidad en cualquier condición de mercado. Desarrollado con datos reales (99.9%) y optimizado para EURUSD y XAUUSD, Momentum Hunter detecta aceleraciones y ejecuta al instante — sin retrasos, sin repaints, sin adivinanzas. [Manual de Usuario | Presets Recomendados] — Clic para descarg
FREE
Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.93 (28)
Indicadores
Los Bloques de Orden de Oferta y Demanda: El indicador "Bloques de Orden de Oferta y Demanda" es una herramienta sofisticada basada en Conceptos de Dinero Inteligente, fundamentales para el análisis técnico de Forex. Se enfoca en identificar zonas de oferta y demanda, áreas cruciales donde los traders institucionales dejan huellas significativas. La zona de oferta, que indica órdenes de venta, y la zona de demanda, que indica órdenes de compra, ayudan a los traders a anticipar posibles reversa
FREE
Smart Trading Copilot MT5
Issam Kassas
4.25 (8)
Utilidades
Smart Trading Copilot: Es un asistente inteligente de trading que te ayudará en la gestión diaria de tus operaciones. El Smart Trading Copilot viene con un panel de operaciones fácil de usar, con un diseño moderno y utiliza tecnología de vanguardia. El Smart Trading Copilot cuenta con una gran cantidad de funciones: 1. Soporte de gestión de riesgos: calcula automáticamente el tamaño de lote adecuado según el porcentaje de riesgo especificado y el stop loss, ayudando a los traders a gestionar
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.71 (72)
Indicadores
El Capturador de Tendencias (The Trend Catcher): La Estrategia Trend Catcher con indicador de alerta es una herramienta versátil de análisis técnico que ayuda a los traders a identificar tendencias del mercado y posibles puntos de entrada y salida. Presenta una estrategia dinámica Trend Catcher que se adapta a las condiciones del mercado para ofrecer una representación visual clara de la dirección de la tendencia. Los traders pueden personalizar los parámetros según sus preferencias y tolerancia
FREE
Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
Indicadores
El Indicador de Tiempo de Sesiones de Trading: El "Indicador de Tiempo de Sesiones de Trading" es una poderosa herramienta de análisis técnico diseñada para mejorar su comprensión de las diferentes sesiones de trading en el mercado de divisas. Este indicador integrado de forma transparente proporciona información crucial sobre los horarios de apertura y cierre de las principales sesiones, incluidas Tokio, Londres y Nueva York. Con el ajuste automático de la zona horaria, atiende a los traders
FREE
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.82 (28)
Indicadores
El Buscador de Niveles de Soporte y Resistencia: El Buscador de Niveles de Soporte y Resistencia es una herramienta avanzada diseñada para mejorar el análisis técnico en el trading. Con niveles de soporte y resistencia dinámicos, se adapta en tiempo real a medida que se desarrollan nuevos puntos clave en el gráfico, proporcionando un análisis dinámico y receptivo. Su capacidad única de múltiples marcos temporales permite a los usuarios mostrar niveles de soporte y resistencia de diferentes mar
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Asesores Expertos
Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA. Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado. Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión. Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales
FREE
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
4.9 (10)
Utilidades
Herramienta de Posición de Operaciones y Backtesting: La "Herramienta de Posición de Operaciones y Backtesting", también conocida como "Herramienta de Ratio de Riesgo y Recompensa", es un indicador completo e innovador diseñado para mejorar tu análisis técnico y estrategias de trading. La Herramienta de Riesgo es una solución completa y fácil de usar para una gestión efectiva del riesgo en el trading de forex. Con la capacidad de previsualizar posiciones de operaciones, incluyendo precio de en
FREE
MENA Trend Indicator MT5
Issam Kassas
5 (1)
Indicadores
Escáner de Tendencias PRO Antes que nada, vale la pena enfatizar que este sistema de trading es 100% No-Repainting, No-Redrawing, y No-Lagging , lo que lo hace ideal tanto para configuraciones de trading manuales como algorítmicas . Incluye curso en línea, manual de usuario y preajustes descargables. El Trend Scanner Dashboard es un escáner profesional multipar que analiza múltiples símbolos y marcos temporales a la vez, ofreciéndole una visión instantánea de la dirección real de la tendencia. E
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interio
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Trading Copilot
Issam Kassas
Utilidades
Smart Trading Copilot: Es un asistente inteligente de trading que te ayudará en la gestión diaria de tus operaciones. El Smart Trading Copilot viene con un panel de operaciones fácil de usar, con un diseño moderno y utiliza tecnología de vanguardia. El Smart Trading Copilot cuenta con una gran cantidad de funciones: 1. Soporte de gestión de riesgos: calcula automáticamente el tamaño de lote adecuado según el porcentaje de riesgo especificado y el stop loss, ayudando a los traders a gestionar
FREE
MENA Trend Indicator
Issam Kassas
4 (1)
Indicadores
Escáner de Tendencias PRO Antes que nada, vale la pena enfatizar que este sistema de trading es 100% No-Repainting, No-Redrawing, y No-Lagging , lo que lo hace ideal tanto para configuraciones de trading manuales como algorítmicas . Incluye curso en línea, manual de usuario y preajustes descargables. El Trend Scanner Dashboard es un escáner profesional multipar que analiza múltiples símbolos y marcos temporales a la vez, ofreciéndole una visión instantánea de la dirección real de la tendencia.
Filtro:
Ross Rodgers
158
Ross Rodgers 2024.05.28 14:07 
 

This is the ultimate Universal EA -- many options for any strategy you have in mind, while also having a very clean and well-organized input panel. I have tried one other universal EA from another vendor and investigated a 3rd Universal EA... both of those vendors did not respond to any of my questions about their EA before or after sale. Issam's commitment to continuing improvement of an already polished tool is obvious, and he responded quickly and helpfully to my questions before and after sale, as well as implementing my suggestion in latest version.

Osman Osman
78
Osman Osman 2024.01.25 04:30 
 

THE TP AND SL is wrong man!!! i was back testing and back testing for days till realized the EA logic for TP and SL is absolutely TRASH

Issam Kassas
574502
Respuesta del desarrollador Issam Kassas 2024.03.02 15:18
Its NOT Wrong If you know the concept behind it! There is a filter implemented in the back end that protect from premature SL triggering! and it works typically this way! what ever SL you put it will start counting pips from the Low of the last candle if you are buying and from the high of the last candle if you are selling! this is want professional trader are doing! and its great option! as for the TP it will be in multiple of the SL! if you put 2 in the SL then you TP will be double the SL! 90% of the users misunderstand this EA! This EA is created for people who dont know how to code and who want to create their own personal EA! Using their own Indicator and their own Strategies! Yes I do Offer 3 Indicators that you can connect to the EA! The point of that is to educate the user and open their eyes of the possibilities! Again I repeat this EA will allow the user to create their own custom strategy with out any coding knowledge THIS IS THE GOAL OF THIS EA!
Inside of the EA you will find different Tools and Functions and Techniques that you can mix and match and test:
- Manual simulation: where you can use SL and TP as well as Trailing Stop and Breakeven, and much more..
- Famous EA Tactics and Techniques like Loss recovery, martingale and grid system.
- Lot of filters that can avoid news and trade on specific days full control over the time to trade in general..
- Lot of filters to control the Max spread, slippage and many variables that brokers use which can be fully controlled hustle free..
- And much more that I dont have time to mention here.
The point here is that this tool is universal and can be used for life! but only if you know how to use it and you are open to test new ideas and connect new indicators! BUT as I said 90% of users dont understand this EA and they are looking for a ready made EA with out effort to be put in the line! this EA is not made for that! If you are looking for a long term investment that will stay with you in the long run and which will teach you how to trade and how to use EAs This EA is for you! On top of that I have gone extra mile and created an online course to teach you how to use it from start to finish!
Csanya
55
Csanya 2023.12.26 01:38 
 

Excellent Complimentary Expert System from a developer that is committed to adding value to his customers and community. I am impressed with with this system and will like to thank Issam Kassas for demonstrating genuine character and integrity. Looking forward to exploring other product offerings to achieve my goal to be a consistent successful trader.CS

Respuesta al comentario