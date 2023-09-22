Smart Universal Expert Adviser

Lo Smart Universal Expert Advisor è un consulente esperto progettato per aiutarti nella tua esperienza di trading integrandosi perfettamente con qualsiasi indicatore personalizzato che fornisce buffer di acquisto e vendita. Con la sua adattabilità senza pari, questo esperto ti consente di sfruttare appieno il potenziale dei tuoi indicatori personalizzati ed eseguire scambi con precisione e controllo.





Abbiamo aggiunto il Trend Breakout Catcher come indicatore integrato. Il Trend Breakout Catcher è un indicatore non repainting, non back painting e non lagging, che ora può fungere da indicatore principale all'interno dello smart universal expert advisor.





Lo Smart Universal Expert Advisor è uno strumento di trading versatile progettato per funzionare con qualsiasi indicatore personalizzato che fornisce segnali di acquisto e vendita. Serve come soluzione di trading automatizzata in grado di eseguire scambi basati sui segnali generati dall'indicatore personalizzato. Il consulente esperto è dotato di varie funzionalità per gestire e controllare l'ambiente di trading, tra cui una simulazione manuale come la definizione di livelli di stop loss e take profit, l'implementazione di trailing stops e l'attivazione di funzioni di breakeven per proteggere i profitti. Tutte queste tecniche possono essere controllate nel pannello delle impostazioni.





Inoltre, lo Smart Universal Expert Advisor incorpora una serie di filtri per salvaguardare il capitale di trading e ottimizzare le strategie di trading. Questi filtri includono il controllo dello spread massimo e dello slippage, l'evitare di fare trading durante gli eventi di notizie, limitare il numero di trade eseguiti contemporaneamente e gestire la frequenza di trading giornaliera, il massimo lotto, il filtro del tempo di trading, tra gli altri. Inoltre, include un filtro di drawdown massimo che ferma il trading o addirittura esce da tutti i trade quando viene raggiunto un livello di drawdown predefinito per evitare perdite eccessive.





Offrendo un'integrazione senza soluzione di continuità con gli indicatori personalizzati e fornendo strumenti completi di gestione del rischio, l'Universal Expert Advisor mira a migliorare l'efficienza e le prestazioni dei trader garantendo allo stesso tempo la protezione del capitale. Si prega di notare che anche se il consulente esperto può essere uno strumento prezioso, il trading comporta sempre dei rischi, quindi è essenziale usarlo in modo responsabile e con pratiche appropriate di gestione del rischio.





Si tratta di un Expert Advisor altamente personalizzabile che consente agli utenti di definire la propria strategia di trading, gestione del rischio e preferenze di esecuzione degli scambi integrando contemporaneamente vari indicatori tecnici e condizioni di trading. Questa flessibilità consente ai trader di adattare l'EA a diverse condizioni di mercato e ai propri obiettivi specifici di trading, anziché rimanere bloccati con un expert advisor senza personalizzazione.





Caratteristiche:





- Integrazione con indicatori personalizzati

- Strumenti di gestione del rischio

- Funzionalità di gestione del trading

- Trading basato sugli indicatori

- Sistema di trading automatizzato

- Universal Expert Advisor

- Supporto per tutti i timeframe e mercati

- Utilizzo di più account

- Analisi in tempo reale

- Filtri multipli di gestione del rischio

- Filtri di tempo di trading

- Recupero delle perdite

- Recupero del drawdown

- Diverse strategie di ingresso e uscita

- Backtesting e ottimizzazione

- Strategie di dimensionamento delle posizioni