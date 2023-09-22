Smart Universal Expert Adviser

스마트 유니버설 전문가 어드바이저는 구매 및 판매 버퍼를 제공하는 모든 사용자 지정 지표와 원활하게 통합하여 귀하의 거래 경험을 지원하기 위해 설계된 전문가 어드바이저입니다. 이 뛰어난 적응성을 통해 이 전문가는 사용자 정의 지표의 최대 잠재력을 활용하고 거래를 정확하고 통제할 수 있습니다.

온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모.

우리는 트렌드 브레이크아웃 캐처를 내장 지표로 추가했습니다. 트렌드 브레이크아웃 캐처는 리페인팅되지 않고, 백페인팅되지 않으며, 지연되지 않는 지표로, 이제 스마트 유니버설 전문가 어드바이저 내에서 마스터 지표로 기능할 수 있습니다.

스마트 유니버설 전문가 어드바이저는 구매 및 판매 신호를 제공하는 모든 사용자 지정 지표와 작동하도록 설계된 다재다능한 거래 도구입니다. 이는 사용자 정의 지표에서 생성된 신호에 따라 거래를 실행할 수 있는 자동화된 거래 솔루션으로 작동합니다. 이 전문가 어드바이저에는 손익을 보호하기 위해 트레일링 스탑을 구현하고 이익을 보호하기 위한 브레이크이븐 기능을 활성화하는 등 거래 환경을 관리하고 제어하기 위한 다양한 기능이 탑재되어 있습니다. 이러한 기술은 설정 패널 내에서 모두 제어할 수 있습니다.

또한 스마트 유니버설 전문가 어드바이저에는 거래 자본을 보호하고 거래 전략을 최적화하기 위한 다양한 필터가 포함되어 있습니다. 이러한 필터에는 최대 스프레드 및 슬리피지를 제어하고 뉴스 이벤트 중에 거래를 피하며, 동시에 실행되는 거래 수를 제한하고 일일 거래 빈도, 최대 롯 및 거래 시간 필터를 관리하는 것 등이 포함됩니다. 또한, 사전 정의된 드로다운 수준에 도달했을 때 거래를 중지하거나 심지어 모든 거래를 종료하는 최대 드로다운 필터도 포함되어 있습니다.

사용자 정의 지표와의 원활한 통합과 광범위한 리스크 관리 도구를 제공함으로써 유니버설 전문가 어드바이저는 거래자의 효율성과 성과를 향상시키고 자본 보호를 보장하기 위한 목표를 가지고 있습니다. 전문가 어드바이저는 유용한 도구일 수 있지만, 거래는 항상 리스크가 따르므로 책임감 있게 사용하고 적절한 리스크 관리 방법을 사용하는 것이 중요합니다.

이는 사용자가 거래 전략, 리스크 관리 및 거래 실행 선호도를 정의하고 다양한 기술적 지표 및 거래 조건을 통합할 수 있는 매우 사용자 정의 가능한 전문가 어드바이저입니다. 이러한 유연성을 통해 트레이더는 시장 조건과 특정 거래 목표에 EA를 조정할 수 있으며, 사용자 정의 가능성이 전혀 없는 하나의 전문가 어드바이저에 갇히지 않습니다.

특징:

- 사용자 정의 지표와의 통합
- 리스크 관리 도구
- 거래 관리 기능
- 지표 기반 거래
- 자동화된 거래 시스템
- 유니버설 전문가 어드바이저
- 모든 시간대와 시장 지원
- 다중 계정 사용
- 실시간 분석
- 다양한 리스크 관리 필터
- 거래 시간 필터
- 손실 회복
- 드로다운 회복
- 다양한 진입 및 퇴출 전략
- 백테스팅 및 최적화
- 포지션 사이징 전략


Ross Rodgers
158
Ross Rodgers 2024.05.28 14:07 
 

This is the ultimate Universal EA -- many options for any strategy you have in mind, while also having a very clean and well-organized input panel. I have tried one other universal EA from another vendor and investigated a 3rd Universal EA... both of those vendors did not respond to any of my questions about their EA before or after sale. Issam's commitment to continuing improvement of an already polished tool is obvious, and he responded quickly and helpfully to my questions before and after sale, as well as implementing my suggestion in latest version.

Csanya
55
Csanya 2023.12.26 01:38 
 

Excellent Complimentary Expert System from a developer that is committed to adding value to his customers and community. I am impressed with with this system and will like to thank Issam Kassas for demonstrating genuine character and integrity. Looking forward to exploring other product offerings to achieve my goal to be a consistent successful trader.CS

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

This is the ultimate Universal EA -- many options for any strategy you have in mind, while also having a very clean and well-organized input panel. I have tried one other universal EA from another vendor and investigated a 3rd Universal EA... both of those vendors did not respond to any of my questions about their EA before or after sale. Issam's commitment to continuing improvement of an already polished tool is obvious, and he responded quickly and helpfully to my questions before and after sale, as well as implementing my suggestion in latest version.

리뷰 답변