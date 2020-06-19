Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite
Я не могу понять как будет храниться база данных ?
Внутри эксперта или индикатора, или это внешний файл ?
Что будет быстрее:
Построить индикатор по данным из базы или по данным из терминала ?
Неправильные названия в коде
https://www.mql5.com/ru/docs/directx/dxcontextcreate
https://www.mql5.com/ru/docs/directx/dxcontextgetsize
Я не могу понять как будет храниться база данных ?
Внутри эксперта или индикатора, или это внешний файл ?
Это файл, и в анонсе даже было показано, как открывать из ME.
Что будет быстрее:
Построить индикатор по данным из базы или по данным из терминала ?
Строить из тиков, хранящихся в БД? Уверен, это совсем не эффективно. БД предназначена для другого, в ней удобно хранить стат данные, например. Большие массивы данных, которые потом можно отбирать и анализировать в разных разрезах.
Неправильные названия в коде
https://www.mql5.com/ru/docs/directx/dxcontextcreate
https://www.mql5.com/ru/docs/directx/dxcontextgetsize
Спасибо за сообщение, исправили
билд 2361 , Вин10-64
что то не так с кастомными символами, вчера в тестере в 2360 билде периодически тестер заменял свойства кастомного символа - пока еще не смог воспроизвести этот баг
а сегодня в 2361 сделал так: символы - создать символ - DEURUSD - формула 1.0/EURUSD
затем ОК-ОК.. и открыл чарт DEURUSD , в логе очень много сообщений в течении 2-х минут - зачем? , ладно, ну а почему каждую секунду в журнал пишется
2020.03.08 16:51:01.636 Synthetic Symbol DEURUSD: there is data from 1971.01.05 to 2020.03.06 (7612854 M1 bars from 1976.09.24 00:00 to 2020.03.06 23:55)
2020.03.08 16:51:01.636 Synthetic Symbol DEURUSD: M1 bars processing finished
лог приатачил, с тестером чуть позже попробую баг воспроизвести
UPD:
запустил тестер, дык и вот уже "поломанный" кастомный символ, который только что создал
счет - демо, сервер Метаквотес, валюта депо USD, почему мой кастомный символ имеет такие настройки?
вот скрин как создавал кастомный символ
т.е. и 2360 билд через тестер портит свойства кастомного символа - вчера видел такую ситуацию
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Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения.
fxsaber, 2019.09.15 22:30
Решение проблемы автоматического изменения валют кастомного символа после перезагрузки Терминала.
// Сервис корректирует валюты всех кастомных символов. #property service bool CorrectCurrency( const string Symb, const string Currency ) { return(SymbolInfoInteger(Symb, SYMBOL_CUSTOM) && CustomSymbolSetString(Symb, SYMBOL_CURRENCY_BASE, Currency) && CustomSymbolSetString(Symb, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN, Currency) && CustomSymbolSetString(Symb, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT, Currency)); } void CorrectSymbols( void ) { const string Currency = AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY); for (int i = SymbolsTotal(false) - 1; i >= 0; i--) CorrectCurrency(SymbolName(i, false), Currency); return; } void OnStart() { CorrectSymbols(); }
да, этот код работает
спасибо!
Во время визуального теста советника на EUR/USD М5 в интервале 9-10 марта 2020, он останавливается после первой сделки по причине "Конец теста" (см вложение), а за любое другое число все нормально. В чем может быть причина и что можно сделать для исправления?
2020.03.10 12:00:19.971 Startup MetaTester 5 build 2361 (08 Mar 2020) 2020.03.10 12:00:19.994 Server MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000 2020.03.10 12:00:19.995 Startup initialization finished 2020.03.10 12:00:20.111 127.0.0.1 login (build 2361) 2020.03.10 12:00:20.151 Network 4340 bytes of account info loaded 2020.03.10 12:00:20.151 Network 1474 bytes of tester parameters loaded 2020.03.10 12:00:20.151 Network 9908 bytes of input parameters loaded 2020.03.10 12:00:20.151 Network 340 bytes of symbols list loaded (24 symbols) 2020.03.10 12:00:20.152 Tester expert file added: Experts\1.ex5. 296339 bytes loaded 2020.03.10 12:00:20.162 Tester initial deposit 1000000.00 RUB, leverage 1:40 2020.03.10 12:00:20.172 Tester successfully initialized 2020.03.10 12:00:20.172 Network 291 Kb of total initialization data received 2020.03.10 12:00:20.183 Tester Intel Core2 Duo T8300 @ 2.40GHz, 2012 MB 2020.03.10 12:00:20.640 Symbols EURUSD: symbol to be synchronized 2020.03.10 12:00:20.640 Symbols EURUSD: symbol synchronized, 3960 bytes of symbol info received 2020.03.10 12:00:20.641 History EURUSD: history synchronization started 2020.03.10 12:00:20.651 History EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.006 2020.03.10 12:00:20.651 History EURUSD: history synchronized from 2009.01.02 to 2020.03.09 2020.03.10 12:00:21.303 History EURUSD,M5: history cache allocated for 88714 bars and contains 88097 bars from 2019.01.01 10:00 to 2020.03.06 23:55 2020.03.10 12:00:21.303 History EURUSD,M5: history begins from 2019.01.01 10:00 2020.03.10 12:00:21.306 Tester EURUSD,M5 (VTBForex-MetaTrader5): every tick generating 2020.03.10 12:00:21.306 Tester testing with execution delay 34 milliseconds 2020.03.10 12:00:21.307 Tester EURUSD,M5: testing of Experts\1.ex5 from 2020.03.09 00:00 to 2020.03.10 00:00 started with inputs: 2020.03.10 12:00:21.307 Tester Expert_Title=1 2020.03.10 12:00:21.307 Tester Signal_ThresholdOpen=50 2020.03.10 12:00:21.307 Tester Signal_ThresholdClose=50 2020.03.10 12:00:21.307 Tester Signal_PriceLevel=0.0 2020.03.10 12:00:21.307 Tester Signal_StopLevel=0 2020.03.10 12:00:21.307 Tester Signal_TakeLevel=0 2020.03.10 12:00:21.307 Tester Signal_Expiration=4 2020.03.10 12:00:21.307 Tester Signal_BarSize_BarSize=20 2020.03.10 12:00:21.307 Tester Signal_BarSize_Trade=0 2020.03.10 12:00:21.307 Tester Signal_BarSize_Weight=1.0 2020.03.10 12:00:21.307 Tester Signal_MA_PeriodMA=12 2020.03.10 12:00:21.307 Tester Signal_MA_Shift=0 2020.03.10 12:00:21.307 Tester Signal_MA_Method=0 2020.03.10 12:00:21.307 Tester Signal_MA_Applied=1 2020.03.10 12:00:21.307 Tester Signal_MA_Weight=1.0 2020.03.10 12:00:21.307 Tester Trailing_BreakEven_Profit=2 2020.03.10 12:00:21.307 Tester Trailing_BreakEven_StopLevel=0 2020.03.10 12:00:21.307 Tester Money_FixLot_Percent=0.0 2020.03.10 12:00:21.307 Tester Money_FixLot_Lots=0.5 2020.03.10 12:00:21.429 Symbols USDRUB: symbol to be synchronized 2020.03.10 12:00:21.431 Symbols USDRUB: symbol synchronized, 3640 bytes of symbol info received 2020.03.10 12:00:21.431 History USDRUB: history synchronization started 2020.03.10 12:00:21.441 History USDRUB: load 156 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.006 2020.03.10 12:00:21.441 History USDRUB: history synchronized from 2011.08.12 to 2020.03.06 2020.03.10 12:00:21.688 Symbols EURRUB: symbol to be synchronized 2020.03.10 12:00:21.689 Symbols EURRUB: symbol synchronized, 3640 bytes of symbol info received 2020.03.10 12:00:21.690 History EURRUB: history synchronization started 2020.03.10 12:00:21.695 History EURRUB: load 156 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.003 2020.03.10 12:00:21.695 History EURRUB: history synchronized from 2015.01.05 to 2020.03.06 2020.03.10 12:00:21.699 Trade 2020.03.09 00:35:00 instant buy 0.50 EURUSD at 1.13405 (1.13385 / 1.13405 / 1.13385) 2020.03.10 12:00:21.699 Trades 2020.03.09 00:35:00 deal #2 buy 0.50 EURUSD at 1.13405 done (based on order #2) 2020.03.10 12:00:21.699 Trade 2020.03.09 00:35:00 deal performed [#2 buy 0.50 EURUSD at 1.13405] 2020.03.10 12:00:21.699 Trade 2020.03.09 00:35:00 order performed buy 0.50 at 1.13405 [#2 buy 0.50 EURUSD at 1.13405] 2020.03.10 12:00:21.712 1 (EURUSD,M5) 2020.03.09 00:35:00 CTrade::OrderSend: instant buy 0.50 EURUSD at 1.13405 [done at 1.13405] 2020.03.10 12:00:21.712 Trade 2020.03.09 00:35:00 position closed due end of test at 1.13385 [#2 buy 0.50 EURUSD 1.13405] 2020.03.10 12:00:21.712 Trades 2020.03.09 00:35:00 deal #3 sell 0.50 EURUSD at 1.13385 done (based on order #3) 2020.03.10 12:00:21.712 Trade 2020.03.09 00:35:00 deal performed [#3 sell 0.50 EURUSD at 1.13385] 2020.03.10 12:00:21.712 Trade 2020.03.09 00:35:00 order performed sell 0.50 at 1.13385 [#3 sell 0.50 EURUSD at 1.13385] 2020.03.10 12:00:21.712 Tester final balance 999314.12 RUB 2020.03.10 12:00:21.721 Tester EURUSD,M5: 772 ticks, 8 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.479. Test passed in 0:00:01.132 (including ticks preprocessing 0:00:00.078). 2020.03.10 12:00:21.721 Tester EURUSD,M5: total time from login to stop testing 0:00:01.611 (including 0:00:00.488 for history data synchronization) 2020.03.10 12:00:21.721 Tester 255 Mb memory used including 5 Mb of history data, 32 Mb of tick data 2020.03.10 12:00:21.721 Tester log file "C:\Users\Андрей\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\0144DF5563B1CBFFFE69DE52CC09B7C7\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20200310.log" written 2020.03.10 12:00:21.722 test Experts\1.ex5 on EURUSD,M5 thread finished 2020.03.10 12:00:22.280 127.0.0.1 prepare for shutdown 2020.03.10 12:00:24.225 Tester close visual tester window 2020.03.10 12:00:24.452 Server MetaTester 5 stopped
Во время визуального теста советника на EUR/USD М5 в интервале 9-10 марта 2020, он останавливается после первой сделки по причине "Конец теста", а за любое другое число все нормально (см вложение). В чем может быть причина и что можно сделать для исправления?
текущий день не работает в тестере. а остальные версии без кода эксперта не проверить.
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В пятницу 6 марта 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.