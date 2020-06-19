Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 18
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Есть ли функциональные клавиши быстро убирающие с графика Стрелки и их Линии?
Это вы о нововведениях последнего билда?
На тему окон с результатами Оптимизации.
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Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы
fxsaber, 2020.02.22 10:21
Большая просьба при открытии графика одиночного прохода в комментарии чарта выдавать не только данные советника, но и название соответствующего tst-файла.
Аналогичная просьба для графиков Оптимизации. Указывать хоть где-то название opt-файла.Строка для поиска: Uluchshenie 009.
Если сделать, например, две Оптимизации, то невозможно определить, которая из них была последней. Нулевая идентификация по каким-либо признакам.
Это вы о нововведениях последнего билда?
Являюсь активным пользователем MT5. Это значит, что использую MT5 по прямому назначению значительно больше, чем разработчики.
Зачем ломать то, чем не пользуетесь? Ну Вы же теоретик в вопросах удобного использования своего Терминала.
Я алготрейдер и до GUI мне, как раньше казалось, особого дела нет. Но сломали какую-то мелочь, и я очень сильно удивился, насколько же стало плохо.
Мне, активному пользователю, который знает MT5 на пятерку с минусом, стало очень некомфортно работать с символами в MT5.
Приходится бегать глазами по Терминалу, чтобы определить, с каким Тикером сейчас работаю. Раньше я смотрел только на чарт, сейчас должен выискивать элементы вне чарта, чтобы понять, с чем работаю.
Это ненормально, когда несколько разных тикеров на чарте подписываются одинаково. Например, есть два реальных тикера EURUSD.nm и EURUSD.min. Оба показывают так.
Тупо вынужден бегать глазами и искать, чтобы понять, с каким тикером имею дело. И это не всегда возможно:
Второй и третий график - какой тикер? Вы скажите, что смухлевал, закрыв окнами других чартов полоски с названием тикеров в заголовках окон.
Но зачем мне (и кому-либо) эти огромные заголовки, жрущие драгоценное место экрана? Была бы возможноть, все эти заголовки уничтожил бы, чтобы на чарты больше места оставить.
В общем, предлагаю принять во внимание мои доводы. Высказывания форумчан на эту тему приветствуются.Строка для поиска: Uluchshenie 017.
На самом деле можно использовать 3-е измерение графического представления результатов оптимизации (на рисунке - вертикальная стена) для третьего параметра и кодировать результат - квази как 4-е измерение - цветом.
«Цветовые часы» не так сложно запрограммировать, и тогда вы можете назначить цветовое значение каждому результату от красного (= минимум) через желтый, зеленый и синий до пурпурного (= максимум).
При этом 3 параметра могут отображаться одновременно, а результаты также четко видны.
Кто хочет, я запрограммировал это однажды и с радостью готов поделиться этим.
Вот трехмерный результат (прикрепленной) оптимизации:
Actually one could use the 3rd dimension of the graphical representation of the optimization results (in the picture the vertical wall) for a third parameter and code the result - quasi as 4th dimension - by color.
A 'colour clock' is not that difficult to program and then you could assign a colour value to each result from red (= minimum) via yellow, green and blue to magenta (= maximum).
With this 3 parameters can be displayed simultaneously and the results are also clearly visible.
Who wants, I have programmed this once and am gladly ready to share it.
Here is the 3D result of an (attached) optimization:
PS:
Такое 3D представление создает большое количество точек или маленьких блоков. Было бы полезно, если бы можно было скрыть все результаты за пределами заданного диапазона. Это облегчит распознавание облаков когерентных точек или кластеров точек.
Кроме того, MQ уже приложил столько усилий для 3D-представления - можно было бы сделать смоделированный полет от лучших до худших результатов (или его части) или наоборот и отобразить траекторию полета. Все блоки результатов должны быть выцветшими, а траектория полета должна медленно подстраиваться под результаты.
Such a 3D representation generates a large number of points or little blocks. It might be helpful if one could hide all results outside a given range. This would make coherent point clouds or clusters of points easier to recognize.
In addition - MQ has already put so much effort into a 3D representation - you could make a simulated flight from the best to the worst results (or part of it) or vice versa and have the flight track displayed. All result blocks would have to be faded out and the flight track should slowly adjust its color to the results.
зачем мне (и кому-либо) эти огромные заголовки, жрущие драгоценное место экрана? Была бы возможноть, все эти заголовки уничтожил бы, чтобы на чарты больше места оставить.
Вот к этому точно присоединяюсь. Больше всего хотелось бы убрать окна со стандартными виндовыми заголовками и широкими рамками, и сделать расположение графиков плитками в гнёздах стандартных размеров (скажем, 3-х размеров). Чтобы мышкой не приходилось точно подгонять окна друг под друга.А тикеры да, важнее чем расшифровки, можно же писать "EURUSD (Euro vs US Dollar), H1".
MetaTrader 5 x64 build 2361
1. При переборе большого количества символов (больше 1000) в журнале выводит сообщение: Symbols no more than 1000 symbols can be selected, хотя в "обзоре рынка" новых символов не появляется.
2. По окончании работы скрипта, нагрузка на процессор остается около 50%, пока не закрою терминал.
В билде 2380 каждый раз при запуске выводятся на график сделки.
MetaTrader 5 x64 build 2361
1. При переборе большого количества символов (больше 1000) в журнале выводит сообщение: Symbols no more than 1000 symbols can be selected, хотя в "обзоре рынка" новых символов не появляется.
Удивительно, что эту ерунду до сих пор не пофиксили. Я ещё несколько лет назад писал о данной проблеме, обещали исправить.
Не знаю. Может быть и в предыдущих билдах это было.
Тогда по другому спрошу: Вы о том, что после запуска терминала на графике появляются сделки из истории? Или о чём-то другом?