Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 33
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Сделайте, пожалуйста, возможность выбора хотя бы двух нижних пунктов, когда файл в МетаЭдиторе - один.
Можно ли разрешить прикреплять файл .ini ? (Настройки тестера стратегий)
Спасибо.
А что это за подписки?
С такой подпиской можно получать расширенные котировки (поля и данные которые не транслируется через MetaTrader 5)? Можно торговать миную брокеров?
2396
стрелки сделок появились на OBJ_CHART
кажется, раньше их там не было... да и не нужны они там. а вот что действительно нужно, так это избавиться от стрелок с других аккаунтов. если в текущем терминале переключиться два-три раза, чарты замусориваются сильно. Если раньше добавлялись только новые сделки, то сейчас ещё и всю историю подтягивает. вчера переключился на демо, проверить изменения на рабочем советнике. а раньше на этой демке тестового робота "заклинило" - он открывал и закрывал позиции подряд...
А что это за подписки?
С такой подпиской можно получать расширенные котировки (поля и данные которые не транслируется через MetaTrader 5)? Можно торговать миную брокеров?
Как я понял, это подписка на реал тайм данные (котировки).
Для торговли, нужно решать самому маршрутизацию для исполнения заявок.
Вопрос разработчику.
Меня интересует подписка на данные к американским фондовым рынкам NYSE, AMEX, NASDAQ, BATS
Кто выступает провайдером котировок?
Где расположены серверы провайдера и мт5?
Какую глубину исторических минуток даёт провайдер?
Какой план подписки подразумевает получение только Level1 для данных бирж?
Как скоро станет доступна подписка?
похоже, рисование треугольников сломалось (ручное, через панельку терминала). клик 2 и 3 происходят одновременно, не ждёт третьего.
Всё работает. Клик первый -> клик второй и с нажатой клавишей тянем мышкой -> отпускаем мышку:
Всё работает. Клик первый -> клик второй и с нажатой клавишей тянем мышкой -> отпускаем мышку:
спасибо за науку!
А что это за подписки?
С такой подпиской можно получать расширенные котировки (поля и данные которые не транслируется через MetaTrader 5)? Можно торговать миную брокеров?
Это информационные котировки, покупаемые у брокера.
Брокер, продавая подписки на биржевые данные, предоставляет и торговлю по большинству(некоторые рынки или индексы для индикатива) символов.
Пока мы нарабатываем функционал и все в бете.
Это информационные котировки, покупаемые у брокера.
Брокер, продавая подписки на биржевые данные, предоставляет и торговлю по большинству(некоторые рынки или индексы для индикатива) символов.
Пока мы нарабатываем функционал и все в бете.
Предполагаю, что подписка от IB.
По некоторым отзывам трейдеров, пишут что их котировки не самые лучшие для реал тайма.
И если открывать через них счёт, у них есть правило Pattern Day Trader (PDT), ограничение на внутридневное исполнение сделок для счетов менее $25K.
Link1
Link2
Это означает, что для счетов до 25 тыс. долл, в IB действует правило внутридневной торговли: не более 3-х внутридневных сделок в течение 5 дней.
Для торговли "сегодня купил, завтра или позже продал" - ограничений нет.
На торговлю товарными фьючерсами ограничений по количеству внутридневных сделок нет.