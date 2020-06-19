Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 33

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Сделайте, пожалуйста, возможность выбора хотя бы двух нижних пунктов, когда файл в МетаЭдиторе - один.


 

Можно ли разрешить прикреплять файл .ini ? (Настройки тестера стратегий)

Спасибо.

 

А что это за подписки?


С такой подпиской можно получать расширенные котировки (поля и данные которые не транслируется через MetaTrader 5)? Можно торговать миную брокеров?

 

2396

стрелки сделок появились на OBJ_CHART

кажется, раньше их там не было... да и не нужны они там. а вот что действительно нужно, так это избавиться от стрелок с других аккаунтов. если в текущем терминале переключиться два-три раза, чарты замусориваются сильно. Если раньше добавлялись только новые сделки, то сейчас ещё и всю историю подтягивает. вчера переключился на демо, проверить изменения на рабочем советнике. а раньше на этой демке тестового робота "заклинило" - он открывал и закрывал позиции подряд...

 
Vladimir Karputov:

А что это за подписки?


С такой подпиской можно получать расширенные котировки (поля и данные которые не транслируется через MetaTrader 5)? Можно торговать миную брокеров?

Как я понял, это подписка на реал тайм данные (котировки).
Для торговли, нужно решать самому маршрутизацию для исполнения заявок.

Вопрос разработчику.
Меня интересует подписка на данные к американским фондовым рынкам NYSE, AMEX, NASDAQ, BATS
Кто выступает провайдером котировок?
Где расположены серверы провайдера и мт5?
Какую глубину исторических минуток даёт провайдер?
Какой план подписки подразумевает получение только Level1 для данных бирж?
Как скоро станет доступна подписка?

 
похоже, рисование треугольников сломалось (ручное, через панельку терминала). клик 2 и 3 происходят одновременно, не ждёт третьего.
 
Igor Zakharov:
похоже, рисование треугольников сломалось (ручное, через панельку терминала). клик 2 и 3 происходят одновременно, не ждёт третьего.

Всё работает. Клик первый -> клик второй и с нажатой клавишей тянем мышкой -> отпускаем мышку:


 
Vladimir Karputov:

Всё работает. Клик первый -> клик второй и с нажатой клавишей тянем мышкой -> отпускаем мышку:

спасибо за науку!

 
Vladimir Karputov:

А что это за подписки?


С такой подпиской можно получать расширенные котировки (поля и данные которые не транслируется через MetaTrader 5)? Можно торговать миную брокеров?

Это информационные котировки, покупаемые у брокера.

Брокер, продавая подписки на биржевые данные, предоставляет и торговлю по большинству(некоторые рынки или индексы для индикатива) символов.

Пока мы нарабатываем функционал и все в бете.

 
Renat Fatkhullin:

Это информационные котировки, покупаемые у брокера.

Брокер, продавая подписки на биржевые данные, предоставляет и торговлю по большинству(некоторые рынки или индексы для индикатива) символов.

Пока мы нарабатываем функционал и все в бете.

Предполагаю, что подписка от IB.
По некоторым отзывам трейдеров, пишут что их котировки не самые лучшие для реал тайма. 
И если открывать через них счёт, у них есть правило Pattern Day Trader (PDT), ограничение на внутридневное исполнение сделок для счетов менее $25K.

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Это означает, что для счетов до 25 тыс. долл, в IB действует правило внутридневной торговли: не более 3-х внутридневных сделок в течение 5 дней.
Для торговли "сегодня купил, завтра или позже продал" - ограничений нет.
На торговлю товарными фьючерсами ограничений по количеству внутридневных сделок нет. 

Маржа | Interactive Brokers
Маржа | Interactive Brokers
  • www.interactivebrokers.co.uk
FINRA и NYSE ввели правила, которые предназначены для ограничения объемов торговли, производимой со счетов с малым капиталом; в частности с тех счетов, чистая ликвидационная стоимость которых составляет менее 25 000 USD. Правила систематического дневного трейдинга не применяются по отношению к счетам типа "Маржевый портфель". Дневная сделка...
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