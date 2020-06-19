Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 19
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Но зачем мне (и кому-либо) эти огромные заголовки, жрущие драгоценное место экрана? Была бы возможноть, все эти заголовки уничтожил бы, чтобы на чарты больше места оставить.
В общем, предлагаю принять во внимание мои доводы. Высказывания форумчан на эту тему приветствуются.
Поддерживаю. Если бы была возможность отключить - отключил бы заголовки. Только место занимают лишнее.
Главная причиная перехода от массовых дублей тикера к полным именам - это работа с фондовым рынком, где без описаний невозможно работать с тысячами тикеров.
На текущий момент практически все брокеры игнорируют описания символов и не обращают на них внимание. Теперь начнут.
Количество доступных символов в обзоре рынка мы увеличим до 5000, как и механизмы работы по массированным сканерам рынка.
Мы сейчас делаем большие переделки и первые беты пойдут через неделю.
Какие-то решения сначала будут не вполне удобными, но это исправимо.
и сделайте настройку размера шрифта для текстового комментария Comment()
имхо, работы на 15 минут
тикеры важнее описания: разным тикерам может соответствовать одно описание, но тикер - уникален. ордера соответствуют тикеру, а не описанию. даже справочная информация на сайтах (таблицы) по тикерам. описание - справочная информация, тикер - рабочая
Тикеры продублированы еще в трех местах:
Тикеры продублированы еще в трех местах:
А можно сделать:
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite
Igor Makanu, 2020.04.13 09:58
*** настройку размера шрифта для текстового комментария Comment()
Тикеры продублированы еще в трех местах:
вкладка не всегда видна, может быть за экраном. Заголовок графика - одна из вещей, недовольство которой всплывает время от времени на форуме как пример неэффективного использования пространства - я не видел ни одного поста в его поддержку, наоборот просьбы сократить это пустое поле.
но ваша позиция мне понятна.
PS. Владимир в будущее смотрел ;) https://www.mql5.com/ru/code/28618
А зачем описание на графике? Описание нужно в спецификации символа, когда пользователь первый раз выбирает рабочий инструмент.
Пользователь обычно и так знает смысл своих рабочих тикеров, то есть тех, для которых открыты графики.
Ну, если есть разные точки зрения, почему не сделать опцию для настройки, что показывать? Есть же опция отключения торговых кнопок.
PS. Оптимально вообще сделать как в обзоре рынка - в окне отображается тикер, а при наведении мышью, показывается описание и условия торговли.
В большинстве случаев, торговые терминалы отображают и тикер и описание.
Это удобно при ручном пролистывании инструментов по огромному списку. Сразу видно, что за тикер и его описание в одном месте.
В настройках есть возможность отключать вывод отображения на график, и задавать размер шрифта.
Так же поддерживаю просьбу максимально минимизировать заголовок окна, а рамку окна установить в 1 пиксель, или вообще в 0.