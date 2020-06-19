Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 48

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в логе терминала:

терминал не залогинен, что за чаты он хотел прочитать?

 
Igor Zakharov:

в логе терминала:

терминал не залогинен, что за чаты он хотел прочитать?

Там же написан источник сообщения.

Попробуйте догадаться, какие чаты есть у вас в терминале.

[Удален]  

MT4 zoom (gif-анимация, см. оригинал, в сообщении не анимируется (почему?))


MT5 zoom (gif-анимация, см. оригинал)


 

2396, пропущен перевод:


 
Igor Zakharov:

2396, пропущен перевод:

Да все пункты вообще лишнее переводить, оставить 2 языка: английский и китайский упрощённый. Переводить технические слова не имеет смысла, весь мир понимает технический английский. 

 

У меня у одного теперь каждый апдейт платформы происходит за 2 рестарта?

QM 0 05:16:28.772 LiveUpdate new version build 2416 (IDE: 00, Tester: 00) is available

LF 0 05:16:28.919 Network '3318805': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 1 (ping: 71.94 ms, build 2416)

RK 0 05:16:28.919 Network '3318805': previous successful authorization performed from 41.239.1.116 on 2020.05.10 11:28:31

DK 0 05:16:29.299 Network '3318805': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.

KE 0 05:16:29.299 Network '3318805': trading has been enabled - hedging mode

FL 0 05:16:31.128 Network '3318805': scanning network for access points

JJ 0 05:16:39.986 Network '3318805': scanning network finished

RR 0 05:16:39.986 Network '3318805': auto connecting to a better access point with 86 % quality (previous: 85 %)

OL 1 05:16:39.986 Network '3318805': connection to MetaQuotes-Demo lost

KD 0 05:16:40.716 LiveUpdate new version build 2416 (IDE: 2416, Tester: 2416) is available

JN 0 05:16:40.894 Network '3318805': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 3 (ping: 86.98 ms, build 2416)

DP 0 05:16:40.895 Network '3318805': previous successful authorization performed from 41.46.248.239 on 2020.05.13 06:16:28

MS 0 05:16:41.052 Network '3318805': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.

FM 0 05:16:41.052 Network '3318805': trading has been enabled - hedging mode

FF 0 05:16:41.694 LiveUpdate 'mt5clw64' downloaded (22136 kb)

FS 0 05:16:41.987 LiveUpdate downloaded successfully

GJ 0 05:18:53.967 Terminal exit with code 0

EH 0 05:18:53.978 Network '3318805': disconnected from MetaQuotes-Demo

HR 0 05:18:54.314 Terminal stopped

NI 0 05:18:55.375 LiveUpdate updating...

JP 0 05:18:56.051 LiveUpdate 'C:\DATA\MetaTrader5\terminal64.exe' updated

GF 0 05:18:57.356 LiveUpdate updated successfully

EQ 0 05:18:57.867 Terminal update C:\DATA\MetaTrader5\MQL5 folder started

ED 0 05:19:01.897 Terminal update C:\DATA\MetaTrader5\MQL5 folder finished

RS 0 05:19:02.229 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2416 started for MetaQuotes Software Corp.

II 0 05:19:02.229 Terminal Windows 10 build 18363, Intel Core i7-4650U  @ 1.70GHz, 2 / 3 Gb memory, 103 / 127 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2

MN 0 05:19:02.229 Terminal C:\DATA\MetaTrader5

EN 0 05:19:04.151 Network '3318805': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 3 (ping: 86.98 ms, build 2416)

JS 0 05:19:04.151 Network '3318805': previous successful authorization performed from 41.46.248.239 on 2020.05.13 06:16:40

JR 0 05:19:04.301 Network '3318805': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.

EM 0 05:19:04.301 Network '3318805': trading has been enabled - hedging mode

LF 0 05:21:02.615 LiveUpdate check for beta version

GO 0 05:21:03.407 LiveUpdate new version build 2416 (IDE: 2416, Tester: 2416) is available


 
Andrey Barinov:

У меня у одного теперь каждый апдейт платформы происходит за 2 рестарта?

QM 0 05:16:28.772 LiveUpdate new version build 2416 (IDE: 00, Tester: 00) is available

LF 0 05:16:28.919 Network '3318805': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 1 (ping: 71.94 ms, build 2416)

RK 0 05:16:28.919 Network '3318805': previous successful authorization performed from 41.239.1.116 on 2020.05.10 11:28:31

DK 0 05:16:29.299 Network '3318805': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.

KE 0 05:16:29.299 Network '3318805': trading has been enabled - hedging mode

FL 0 05:16:31.128 Network '3318805': scanning network for access points

JJ 0 05:16:39.986 Network '3318805': scanning network finished

RR 0 05:16:39.986 Network '3318805': auto connecting to a better access point with 86 % quality (previous: 85 %)

OL 1 05:16:39.986 Network '3318805': connection to MetaQuotes-Demo lost

KD 0 05:16:40.716 LiveUpdate new version build 2416 (IDE: 2416, Tester: 2416) is available

JN 0 05:16:40.894 Network '3318805': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 3 (ping: 86.98 ms, build 2416)

DP 0 05:16:40.895 Network '3318805': previous successful authorization performed from 41.46.248.239 on 2020.05.13 06:16:28

MS 0 05:16:41.052 Network '3318805': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.

FM 0 05:16:41.052 Network '3318805': trading has been enabled - hedging mode

FF 0 05:16:41.694 LiveUpdate 'mt5clw64' downloaded (22136 kb)

FS 0 05:16:41.987 LiveUpdate downloaded successfully

GJ 0 05:18:53.967 Terminal exit with code 0

EH 0 05:18:53.978 Network '3318805': disconnected from MetaQuotes-Demo

HR 0 05:18:54.314 Terminal stopped

NI 0 05:18:55.375 LiveUpdate updating...

JP 0 05:18:56.051 LiveUpdate 'C:\DATA\MetaTrader5\terminal64.exe' updated

GF 0 05:18:57.356 LiveUpdate updated successfully

EQ 0 05:18:57.867 Terminal update C:\DATA\MetaTrader5\MQL5 folder started

ED 0 05:19:01.897 Terminal update C:\DATA\MetaTrader5\MQL5 folder finished

RS 0 05:19:02.229 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2416 started for MetaQuotes Software Corp.

II 0 05:19:02.229 Terminal Windows 10 build 18363, Intel Core i7-4650U  @ 1.70GHz, 2 / 3 Gb memory, 103 / 127 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2

MN 0 05:19:02.229 Terminal C:\DATA\MetaTrader5

EN 0 05:19:04.151 Network '3318805': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 3 (ping: 86.98 ms, build 2416)

JS 0 05:19:04.151 Network '3318805': previous successful authorization performed from 41.46.248.239 on 2020.05.13 06:16:40

JR 0 05:19:04.301 Network '3318805': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.

EM 0 05:19:04.301 Network '3318805': trading has been enabled - hedging mode

LF 0 05:21:02.615 LiveUpdate check for beta version

GO 0 05:21:03.407 LiveUpdate new version build 2416 (IDE: 2416, Tester: 2416) is available


А у Вас случайно не 32-битная Windows?

 
Vladimir Karputov:

А у Вас случайно не 32-битная Windows?

нет. У меня все норм обновляется, просто за 2 рестарта терминала. IDE и Tester в первый раз показывает нулевые билды.

 
Andrey Barinov:

нет. У меня все норм обновляется, просто за 2 рестарта терминала. IDE и Tester в первый раз показывает нулевые билды.

UAC отключали? На папки терминала ставили запрет записи?

 
у меня сдваивает
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