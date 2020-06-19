Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 48
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в логе терминала:
терминал не залогинен, что за чаты он хотел прочитать?
в логе терминала:
терминал не залогинен, что за чаты он хотел прочитать?
Там же написан источник сообщения.
Попробуйте догадаться, какие чаты есть у вас в терминале.
MT4 zoom (gif-анимация, см. оригинал, в сообщении не анимируется (почему?))
MT5 zoom (gif-анимация, см. оригинал)
2396, пропущен перевод:
2396, пропущен перевод:
Да все пункты вообще лишнее переводить, оставить 2 языка: английский и китайский упрощённый. Переводить технические слова не имеет смысла, весь мир понимает технический английский.
У меня у одного теперь каждый апдейт платформы происходит за 2 рестарта?
QM 0 05:16:28.772 LiveUpdate new version build 2416 (IDE: 00, Tester: 00) is available
LF 0 05:16:28.919 Network '3318805': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 1 (ping: 71.94 ms, build 2416)
RK 0 05:16:28.919 Network '3318805': previous successful authorization performed from 41.239.1.116 on 2020.05.10 11:28:31
DK 0 05:16:29.299 Network '3318805': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
KE 0 05:16:29.299 Network '3318805': trading has been enabled - hedging mode
FL 0 05:16:31.128 Network '3318805': scanning network for access points
JJ 0 05:16:39.986 Network '3318805': scanning network finished
RR 0 05:16:39.986 Network '3318805': auto connecting to a better access point with 86 % quality (previous: 85 %)
OL 1 05:16:39.986 Network '3318805': connection to MetaQuotes-Demo lost
KD 0 05:16:40.716 LiveUpdate new version build 2416 (IDE: 2416, Tester: 2416) is available
JN 0 05:16:40.894 Network '3318805': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 3 (ping: 86.98 ms, build 2416)
DP 0 05:16:40.895 Network '3318805': previous successful authorization performed from 41.46.248.239 on 2020.05.13 06:16:28
MS 0 05:16:41.052 Network '3318805': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
FM 0 05:16:41.052 Network '3318805': trading has been enabled - hedging mode
FF 0 05:16:41.694 LiveUpdate 'mt5clw64' downloaded (22136 kb)
FS 0 05:16:41.987 LiveUpdate downloaded successfully
GJ 0 05:18:53.967 Terminal exit with code 0
EH 0 05:18:53.978 Network '3318805': disconnected from MetaQuotes-Demo
HR 0 05:18:54.314 Terminal stopped
NI 0 05:18:55.375 LiveUpdate updating...
JP 0 05:18:56.051 LiveUpdate 'C:\DATA\MetaTrader5\terminal64.exe' updated
GF 0 05:18:57.356 LiveUpdate updated successfully
EQ 0 05:18:57.867 Terminal update C:\DATA\MetaTrader5\MQL5 folder started
ED 0 05:19:01.897 Terminal update C:\DATA\MetaTrader5\MQL5 folder finished
RS 0 05:19:02.229 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2416 started for MetaQuotes Software Corp.
II 0 05:19:02.229 Terminal Windows 10 build 18363, Intel Core i7-4650U @ 1.70GHz, 2 / 3 Gb memory, 103 / 127 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
MN 0 05:19:02.229 Terminal C:\DATA\MetaTrader5
EN 0 05:19:04.151 Network '3318805': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 3 (ping: 86.98 ms, build 2416)
JS 0 05:19:04.151 Network '3318805': previous successful authorization performed from 41.46.248.239 on 2020.05.13 06:16:40
JR 0 05:19:04.301 Network '3318805': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
EM 0 05:19:04.301 Network '3318805': trading has been enabled - hedging mode
LF 0 05:21:02.615 LiveUpdate check for beta version
GO 0 05:21:03.407 LiveUpdate new version build 2416 (IDE: 2416, Tester: 2416) is available
У меня у одного теперь каждый апдейт платформы происходит за 2 рестарта?
QM 0 05:16:28.772 LiveUpdate new version build 2416 (IDE: 00, Tester: 00) is available
LF 0 05:16:28.919 Network '3318805': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 1 (ping: 71.94 ms, build 2416)
RK 0 05:16:28.919 Network '3318805': previous successful authorization performed from 41.239.1.116 on 2020.05.10 11:28:31
DK 0 05:16:29.299 Network '3318805': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
KE 0 05:16:29.299 Network '3318805': trading has been enabled - hedging mode
FL 0 05:16:31.128 Network '3318805': scanning network for access points
JJ 0 05:16:39.986 Network '3318805': scanning network finished
RR 0 05:16:39.986 Network '3318805': auto connecting to a better access point with 86 % quality (previous: 85 %)
OL 1 05:16:39.986 Network '3318805': connection to MetaQuotes-Demo lost
KD 0 05:16:40.716 LiveUpdate new version build 2416 (IDE: 2416, Tester: 2416) is available
JN 0 05:16:40.894 Network '3318805': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 3 (ping: 86.98 ms, build 2416)
DP 0 05:16:40.895 Network '3318805': previous successful authorization performed from 41.46.248.239 on 2020.05.13 06:16:28
MS 0 05:16:41.052 Network '3318805': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
FM 0 05:16:41.052 Network '3318805': trading has been enabled - hedging mode
FF 0 05:16:41.694 LiveUpdate 'mt5clw64' downloaded (22136 kb)
FS 0 05:16:41.987 LiveUpdate downloaded successfully
GJ 0 05:18:53.967 Terminal exit with code 0
EH 0 05:18:53.978 Network '3318805': disconnected from MetaQuotes-Demo
HR 0 05:18:54.314 Terminal stopped
NI 0 05:18:55.375 LiveUpdate updating...
JP 0 05:18:56.051 LiveUpdate 'C:\DATA\MetaTrader5\terminal64.exe' updated
GF 0 05:18:57.356 LiveUpdate updated successfully
EQ 0 05:18:57.867 Terminal update C:\DATA\MetaTrader5\MQL5 folder started
ED 0 05:19:01.897 Terminal update C:\DATA\MetaTrader5\MQL5 folder finished
RS 0 05:19:02.229 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2416 started for MetaQuotes Software Corp.
II 0 05:19:02.229 Terminal Windows 10 build 18363, Intel Core i7-4650U @ 1.70GHz, 2 / 3 Gb memory, 103 / 127 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
MN 0 05:19:02.229 Terminal C:\DATA\MetaTrader5
EN 0 05:19:04.151 Network '3318805': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 3 (ping: 86.98 ms, build 2416)
JS 0 05:19:04.151 Network '3318805': previous successful authorization performed from 41.46.248.239 on 2020.05.13 06:16:40
JR 0 05:19:04.301 Network '3318805': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
EM 0 05:19:04.301 Network '3318805': trading has been enabled - hedging mode
LF 0 05:21:02.615 LiveUpdate check for beta version
GO 0 05:21:03.407 LiveUpdate new version build 2416 (IDE: 2416, Tester: 2416) is available
А у Вас случайно не 32-битная Windows?
А у Вас случайно не 32-битная Windows?
нет. У меня все норм обновляется, просто за 2 рестарта терминала. IDE и Tester в первый раз показывает нулевые билды.
нет. У меня все норм обновляется, просто за 2 рестарта терминала. IDE и Tester в первый раз показывает нулевые билды.
UAC отключали? На папки терминала ставили запрет записи?