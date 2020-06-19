Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 6
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Господа разработчики, добрый день!
Я уже писал о проблеме тестирования мултивалютных сов на новом билде - об отказе терминала подгружать данные символов, отличных от символа тестирования (он их "не видит") . Я протестировал советник на котировках с классическим названием (MQDemo) EURUSD, GBPUSD и тд - работает, в моем же случае, на парах с измененным названием EURUSDRfd и тд (скрин прилагаю), тест мультисовы невозможен тк не подгружаются котировки пар, отличных от пары выбранной в тестере. Не отправляйте к новичкам - это не вопрос кода и тд (все уже было перепробовано - и на одном брокере работает, на другом нет) Мой брокер достаточно крупный в России (не кухня - предвосхищаю уклон на экзотичность:))
Подскажите (если не будете решать проблему) где можно взять предыдущий билд? На нем все работало. Спасибо. Если есть желание удостовериться в проблеме самолично - пишите в личку - дам логин и пароль к демосчету
Написал Вам в личку
После построения трендовой в тестере ObjectGetValueByTime() выдаёт только значение цены последней точки привязки этой трендовой. Может поправите?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Не могу понять...© В августе 44-го
Сергей Таболин, 2020.03.17 10:39
И я так же подумал. Добавил в код
Время читается правильно, а значение трендовой на всех барах берётся по последней цене построения этой самой трендовой.
После построения трендовой в тестере ObjectGetValueByTime() выдаёт только значение цены последней точки привязки этой трендовой. Может поправите?
В той ветке Вы представили код, иллюстрирующий проблему.
В пределах одного вызова создаёте объект на графике и тут же берёте его значения. Так?
А Вы уверены, что когда Вы берёте значения объекта, этиот объект уже отрисован на графике? Я не уверен.
Создайте сначала трендовую линию. Как угодно, руками или скриптом. И только потом запустите скрипт, который берёт значения объекта
В той ветке Вы представили код, иллюстрирующий проблему.
В пределах одного вызова создаёте объект на графике и тут же берёте его значения. Так?
А Вы уверены, что когда Вы берёте значения объекта, этиот объект уже отрисован на графике? Я не уверен.
Создайте сначала трендовую линию. Как угодно, руками или скриптом. И только потом запустите скрипт, который берёт значения объекта
Этот код из советника. Построения и считывание значений происходят только на открытии нового бара.
Подскажите, в каком месте я не правильно закодировал?
Запустил его ещё раз в тестере (визуальный режим).
Объекты "t_h" и "t_l" найдены.
Я использую функцию OrderCalcMargin() с USDTRY на Демо-счёте MQ:
I am using the function OrderCalcMargin() with USDTRY on a Demo-Account of MQ:
n_margin всегда равен 0 с USDTRY (без ошибок), в то время как другие пары, такие как EURUSD, USDJPY,... не имеют проблем.
Спецификации для всех пар практически одинаковы: размер контракта 100'000, хеджевая маржа 100'000.
Почему это работает для EURUSD, GBPUSD, AUDJPY, но не для USDTRY?
n_margin is always 0 with USDTRY (no error) while other pairs like EURUSD,USDJPY,.. have no problems.
The specifications for all pairs are pretty much the same: Contract Size 100'000, Hedge Margin 100'000.
Why does it work for EURUSD, GBPUSD, AUDJPY but not for USDTRY?
This function does not work as well:
=> ok = true, but Extrem_Stop =0; :(
This function does not work as well:
=> ok = true, but Extrem_Stop =0; :(
И в чём проблема?
есть проблему с кем поговорить,версия 2368 медленно подгружаются котировки когда у другого человека все нормально,брокер говорит пишите в поддержку мт5 ,обновление не помогло *** это мт4 *** а это мт5 ***
Форум: как вставить картинку
Добавлено.
И что значит "медленно"? Вот скорость прогрузки (учтите, что это месячный таймфрейм)
...
И что значит "медленно"? Вот скорость прогрузки (учтите, что это месячный таймфрейм)
Я заметил в билде 2368 в индикаторах при первом запуске, когда истории ещё нет локально и инициируется подгрузка данных с сервера - вот эта загрузка данных (проверял загрузку трёх таймфреймов в индикатор) длится достаточно долго по сравнению с билдом 2366, на который пришлось откатиться - в нём гораздо быстрее. Иногда на порядок, а то и на несколько порядков (сейчас проверил в билде 2366: 2020.03.27 19:05:22.204 Время инициализации библиотеки: 00:00:00.516, тогда как в 2368 время подгрузки трёх таймфреймов занимало около двух с половиной минут - не важно какой запуск - холодный, или горячий). Первичную загрузку данных контролирую в тестовых индикаторах, которые делаю для статей, и потерял день в поисках сильных тормозов в своих кодах пока не откатился назад.