Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 17

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Проблему ресканов и переподключения к лучшим точкам пофиксили, будет в бете через несколько дней.

При создании скриншотов будем писать и тикер и описание символов. В обычном виде на графике будет как и сейчас писаться описание или тикер, если нет описания.
 
Renat Fatkhullin:
При создании скриншотов будем писать и тикер и описание символов. В обычном виде на графике будет как и сейчас писаться описание или тикер, если нет описания.

Проблема в том, что графики делаются часто, как скрины. В общем, проблемы могут возникать там, где раньше не было.

 
Renat Fatkhullin:

Да, хорошая идея.

Подумаем.

Ренат я извиняюсь, я понимаю что вы услышали и поняли идею, хочу просто визуально показать как это выглядит в другом терминале.


 

Совсем случайно обнаружил, что двойной клик левой кнопкой мыши справа от тиков в окне открытия ордера скрывает/открывает эти тики.


Может это можно формализовать в документации (сам не нашел этого) и сделать где-то понятный чекбокс для включения/отключения этого отображения?

И хотелось бы увидеть когда-нибудь нормальную сетку (шкалу цен/времени) с настраиваемыми круглыми значениями. Эта тема периодически всплывает, но также благополучно умирает.


 
geritretar:

Совсем случайно обнаружил, что двойной клик левой кнопкой мыши справа от тиков в окне открытия ордера скрывает/открывает эти тики.

Всегда такое было: Совершение сделок

  • Существует возможность удобного изменения значений цены, объемов или уровней Стоп Лосс и Тейк Профит на определенную величину:
    • Удерживая клавишу "Shift", — на 5 пунктов;
    • Удерживая клавишу "Ctrl", — на 10 пунктов;
    • Удерживая клавиши "Ctrl"+"Shift", — на 50 пунктов.
  • В любом из окон выставления ордера можно скрыть или показать тиковый график. Для этого дважды нажмите на окне.
  • В торговом окне показываются текущие лучшие цены Bid и Ask.
  • После исполнения ордера во вкладке "Торговля" окна "Инструменты" появится соответствующая запись об открытой позиции, а во вкладке "История" — ордер и сделка (сделки), которая была совершена по нему.
  • Если в ордере указаны некорректные уровни Стоп Лосс или Тейк Профит, то при нажатии кнопок покупки или продажи в окне появится сообщение "Неверный S/L или T/P" и ордер не будет принят.
Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 
Vladimir Karputov:

Всегда такое было: Совершение сделок

  • Существует возможность удобного изменения значений цены, объемов или уровней Стоп Лосс и Тейк Профит на определенную величину:
    • Удерживая клавишу "Shift", — на 5 пунктов;
    • Удерживая клавишу "Ctrl", — на 10 пунктов;
    • Удерживая клавиши "Ctrl"+"Shift", — на 50 пунктов.
  • В любом из окон выставления ордера можно скрыть или показать тиковый график. Для этого дважды нажмите на окне.
  • В торговом окне показываются текущие лучшие цены Bid и Ask.
  • После исполнения ордера во вкладке "Торговля" окна "Инструменты" появится соответствующая запись об открытой позиции, а во вкладке "История" — ордер и сделка (сделки), которая была совершена по нему.
  • Если в ордере указаны некорректные уровни Стоп Лосс или Тейк Профит, то при нажатии кнопок покупки или продажи в окне появится сообщение "Неверный S/L или T/P" и ордер не будет принят.

Спасибо. Ещё бы по второму вопросу ясность была бы.

 
geritretar:

Спасибо. Ещё бы по второму вопросу ясность была бы.

Для рисования собственных шкал пишите свой индикатор который и будет отображать шкалу.

 

Сборка 2380 с последними версиями LLVM и Visual Studio. Показывает неподдерживаемую ошибку расширения файла

 
Для графика генетики предлагаю заменить горизонтальную ничего не значащую сетку на разделители поколений. Возможно, даже с нумерацией (0...)
 
Есть ли функциональные клавиши быстро убирающие с графика Стрелки и их Линии?
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