Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 17
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Проблема в том, что графики делаются часто, как скрины. В общем, проблемы могут возникать там, где раньше не было.
Да, хорошая идея.
Подумаем.
Ренат я извиняюсь, я понимаю что вы услышали и поняли идею, хочу просто визуально показать как это выглядит в другом терминале.
Совсем случайно обнаружил, что двойной клик левой кнопкой мыши справа от тиков в окне открытия ордера скрывает/открывает эти тики.
Может это можно формализовать в документации (сам не нашел этого) и сделать где-то понятный чекбокс для включения/отключения этого отображения?
И хотелось бы увидеть когда-нибудь нормальную сетку (шкалу цен/времени) с настраиваемыми круглыми значениями. Эта тема периодически всплывает, но также благополучно умирает.
Совсем случайно обнаружил, что двойной клик левой кнопкой мыши справа от тиков в окне открытия ордера скрывает/открывает эти тики.
Всегда такое было: Совершение сделок
Всегда такое было: Совершение сделок
Спасибо. Ещё бы по второму вопросу ясность была бы.
Спасибо. Ещё бы по второму вопросу ясность была бы.
Для рисования собственных шкал пишите свой индикатор который и будет отображать шкалу.
Сборка 2380 с последними версиями LLVM и Visual Studio. Показывает неподдерживаемую ошибку расширения файла