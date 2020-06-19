Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 29
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Большая просьба в этом месте
иметь возможность выбрать символ (группу) через дерево, как это сделано в Тестере.
2390, когда делаю импорт настроек кастомных комиссиий, появляется большое количество пустых полей.
Только для закрытых позиций.На демо, где есть комиссия, откройте две позиции, затем только одну закройте. Сравните числа.
.
Сравните с балансом во вкладке Торговля.
Компилятор ругается на несуществующую ошибку:
Функция f присутствует только в namespace C, так что ни какой неопределённости тут нет. Зачем придумывать проблему на ровном месте.
Компилятор ругается на несуществующую ошибку:
Функция f присутствует только в namespace C, так что ни какой неопределённости тут нет. Зачем придумывать проблему на ровном месте.
C++ ругается тоже: ‘namespace C { }’ redeclared as different kind of symbol
Если есть возможность то лучше отказаться от namespace в сторону статических функций и internal классов, в данному случаи хоть какой-то intellisense будет работать.
Сегодня на версии 2380 (32-бит) пришло обновление 2390, а после перезагрузки установился последний релиз 2361 - поддержки 32 бит больше не будет?
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite
Renat Fatkhullin, 2020.04.07 18:23
Скорее всего бета версии для 32 бита уже не будем делать. Завтра будем вырезать.
Распространять будем прошлую релизную версию.
Отображением торговой истории управляет отдельный флаг "Show trade history", который полностью решает проблему. Достаточно его выключить на нужном чарте или прописать в default.tpl
Не плохо бы терминалу сделать возможность менять цвета.
Уже даже в виндовс 10 в андройде есть темные темы ...