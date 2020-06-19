Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 23
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Сделал скринер на основе режима Оптимизации по всем символам из Обзора рынка.
Захожу на счет, ставлю интервал по реальным тикам за последние сутки. Нажимаю Старт.
Закачивается на несколько гигабайт история баров за несколько лет. Для чего? Мне нужны только последние сутки.
По итогу захожу на один счет - гигабайты. Другой - аналогично. И так на каждом. И это всего лишь для того, чтобы посмотреть последние сутки.
Возможно ли убрать это нерациональное поведение Тестера?Строка для поиска: Uluchshenie 018.
История закачивается на начало предыдущего года.
Если в Обзоре рынка у брокера есть символ без истории, то Тестер бесконечно пытается эту историю получить.
Эти папки могут содержать символы с других торговых серверов. Ошибка, конечно.
Приведите пример
История закачивается на начало предыдущего года.
По каждому символу несколько иначе.
По каждому символу несколько иначе.
Проверим
Какой у Вас диапазон дат тестирования?
Приведите пример
nm-символов не этом сервере (Darw...) нет.
nm-символов не этом сервере (Darw...) нет.
Откуда они тогда взялись?
Откуда они тогда взялись?
На другом сервере все символы с таким постфиксом.