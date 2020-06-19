Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 37
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Зачем выдумываете что попало?
Интересно, а что здесь печатает (терминал не установлен)?
В вашем примере нет никаких гарантий, что вы не засунете туда значение превышающее 127. потому компилятор резервирует под такую операцию 4 байта как под int переменную. На мой взгляд логично.
В вашем примере нет никаких гарантий, что вы не засунете туда значение превышающее 127. потому компилятор резервирует под такую операцию 4 байта как под int переменную. На мой взгляд логично.
Это type promotion, все арифметические операции не принимают меньше int'a, думал, что мкл выдаст 1 глядя на посты выше.
Зачем выдумываете что попало?
Интересно, а что здесь печатает (терминал не установлен)?
проверил, пишет 4
так тоже 4
если убрать преобразование double в int , то будет 8
проверил, пишет 4
да, спасибо, это ок.
Баг в шаблонах:
Сборка 2398
К сожалению, нет автоматического способа (больше?) Для обновления
индикатор (перекомпилированный) (EA) на графике, над которым вы сейчас работаете.
- Когда я его компилирую, он не обновляется на графике :(
- Когда я скомпилирую и нарисую его мышью из навигатора на график, откроется окно настройки, но ничего не происходит :(
- если я вызываю окно настройки Indiaktor с графика и нажимаю ок, ничего не происходит :(
- к сожалению, нигде нет дополнительной возможности загрузить новую версию скомпилированной версии :(
Я должен удалить индикатор вручную и перезапустить его - немного громоздко, если вы разрабатываете :(
Build 2398
Unfortunately, there is no automated way (anymore?) to update
the (recompiled) indicator (EA) on the chart on which you are currently working.
- When I compile it, it is not updated on the chart :(
- When I compile it and draw it with the mouse from the navigator to the chart, the setup window opens, but nothing happens :(
- if I call the setup window of the Indiaktor from the chart and press ok, nothing happens :(
- unfortunately there is no extra option anywhere to load the new recompiled version version :(
I have to remove the indicator manually and restart it - a bit cumbersome if you are developing :(
Я хочу удалить что-то в редакторе (b 2398) с помощью Find (Ctrl + F):
Я ввожу текст для удаления в строку «Найти что». (здесь: if (_LastError == 5019) DebugBreak ();)
Я удаляю текст в "Заменить на", здесь "_Symbol"
Затем я нажимаю «Заменить на» - фокус переходит к первому найденному случаю.
Но опять же, "_Symbol" в "Найти что" вместо ничего (или "") :(
Если я снова удалю «_Symbol» и нажму «Заменить»,
(а) ссылка удалена,
б) следующий найден и
c) "_Symbol" снова введен в "Заменить на" :(
Ничего (или "") не заносится в раскрывающийся список "Заменить на" :(
Опять же: я был бы признателен за две кнопки для поиска вперед и назад вместо флажка для поиска назад.
I want to delete something in the editor (b 2398) with Find (Ctrl+F):
I enter the text to be deleted in the line "Find what". (here: if (_LastError == 5019 ) DebugBreak();)
I delete the text in "Replace with", here "_Symbol"
Then I press "Replace with" - the focus jumps to the first found occurrence.
But again, "_Symbol" is in "Find what" instead of nothing (or "") :(
If I delete "_Symbol" again and press "Replace with" will
(a) the reference is deleted,
b) the next one found and
c) "_Symbol" again entered in "Replace with" :(
Nothing (or "") is not entered in the drop-down list of "Replace with" :(
Again: I would appreciate to have two buttons for a forward and a backward search instead of the checkbox for backward search.
Это идея?
Функции PositionsTotal() и OrdersTotal() возвращают 0 в отладчике (с историческими данными) и в тестере в визуальном режиме или не в OnTester():
Как еще мне сделать статистический анализ после пробного запуска?
Is that the idea?
The functions PositionsTotal() and OrdersTotal return 0 in the debugger (with historical data) and in the tester in visual mode or not in OnTester():
How else should I do a statistical analysis after a test run?
NM 0 18:09:23.545 Core 01 2020.05.01 23:54:58 OnTester() pos 0 ord 0