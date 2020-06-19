Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 27
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В ближайшее время на Московской бирже планируется внедрение новой клиринговой системы SPECTRA 6.3,
что приведет к увеличению количества символов (с 10-ти до 19-ти) в номерах заявок на Срочном рынке FORTS.
Это как-то повлияет на работу МТ5 на срочном рынке?
Добрый день!
Не подскажите как можно попросить разработчиков MetaTrader5 добавить возможность переключения между открытыми графиками с использованием горячих клавишь [Ctrl] + [PageUp] и [Ctrl] + [PageDown] аналогично переключению рабочих листов в Excel?
[Ctrl] + [Tab] переключает в последовательности использования графиков, а с помощью клавиш [Ctrl] + [PageUp] и [Ctrl] + [PageDown] можно производить переключение в строгом порядке вне зависимости от использования графиков.
Например открыто 5 графиков. Если открыть 1-ый а потом 3-ий, то при использовании [Ctrl] + [Tab] после 3-го произойдёт переход на 1-ый, а если бы можно было использовать [Ctrl] + [PageDown], то произошёл бы переход на 4-ый и не нужно было бы несколько раз нажимать [Ctrl] + [Tab].
В MQL поломали раскрытие вложенных макросов, с билда примерно 2155.
Данные макросы должны раскрываться в MyClass11 и MyClass12
Билд 2390.
#254 - изменений нет (индикатор созданный через iCustom в советнике не видит Digits со СВОЕГО символа)
#259 - изменений нет (невозможно получить тиковые объёмы при помощи SYMBOL_VOLUME и SymbolInfoTick - срабатывает только через CopyTickVolume)
2390, в новом столбце Change показываются значения в 10 раз ниже, чем не самом деле.
И не понятно, почему показыается не ноль в этом столбце для отложенных ордеров.
ЗЫ Интересно, что теперь можно убрать столбец Тикет. Для чего-то это нужно, видимо. К сожалению, столбца Magic нет.
Билд 2390.
#254 - изменений нет (индикатор созданный через iCustom в советнике не видит Digits со СВОЕГО символа)
#259 - изменений нет (невозможно получить тиковые объёмы при помощи SYMBOL_VOLUME и SymbolInfoTick - срабатывает только через CopyTickVolume)
билд 2390 - от 16 апреля
2361. Несколько часов MQL и GUI постоянно показывают, что пинг бесконечный.
При этом котиры и торговля идут все эти часы без проблем.
После ручного перескана.
В MQL поломали раскрытие вложенных макросов, с билда примерно 2155.
Данные макросы должны раскрываться в MyClass11 и MyClass12
Там по-моему даже более глубокая ошибка чем может показатьсяа в C++ - ошибка
Там по-моему даже более глубокая ошибка чем может показаться
А какая разница между 1 и 2 ?
1) Макрос - название класса.
2) Макрос - имя переменной.
MT5 (build 2390):