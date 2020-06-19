Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 27

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В ближайшее время на Московской бирже планируется внедрение новой клиринговой системы SPECTRA 6.3,

что приведет к увеличению количества символов (с 10-ти до 19-ти) в номерах заявок на Срочном рынке FORTS.


Это как-то повлияет на работу МТ5 на срочном рынке?

 

Добрый день!

Не подскажите как можно попросить разработчиков MetaTrader5 добавить возможность переключения между открытыми графиками с использованием горячих клавишь [Ctrl] + [PageUp] и [Ctrl] + [PageDown] аналогично переключению рабочих листов в Excel?

[Ctrl] + [Tab] переключает в последовательности использования графиков, а с помощью клавиш [Ctrl] + [PageUp] и [Ctrl] + [PageDown] можно производить переключение в строгом порядке вне зависимости от использования графиков.

Например открыто 5 графиков. Если открыть 1-ый а потом 3-ий, то при использовании [Ctrl] + [Tab] после 3-го произойдёт переход на 1-ый, а если бы можно было использовать [Ctrl] + [PageDown], то произошёл бы переход на 4-ый и не нужно было бы несколько раз нажимать [Ctrl] + [Tab].

Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartOpen
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartOpen
  • www.mql5.com
Операции с графиками / ChartOpen - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 

В MQL поломали раскрытие вложенных макросов, с билда примерно 2155.

#define CONCAT(a, b) a##b
#define CONCAT2(a, b) CONCAT(a, b)
#define UNIQUE_NAME(name) CONCAT2(name,__LINE__)

void OnStart()
{
  class UNIQUE_NAME(MyClass) { } a;
  class UNIQUE_NAME(MyClass) { } b;  // 'MyClass__LINE__' - identifier already used
}

Данные макросы должны раскрываться в MyClass11 и MyClass12

 

Билд 2390.

 - изменений нет (индикатор созданный через iCustom в советнике не видит Digits со СВОЕГО символа)

  - изменений нет (невозможно получить тиковые объёмы при помощи SYMBOL_VOLUME и SymbolInfoTick - срабатывает только через CopyTickVolume)

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite
  • 2020.04.20
  • www.mql5.com
В пятницу 6 марта 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 

2390,  в новом столбце Change показываются значения в 10 раз ниже, чем не самом деле.


И не понятно, почему показыается не ноль в этом столбце для отложенных ордеров.



ЗЫ Интересно, что теперь можно убрать столбец Тикет. Для чего-то это нужно, видимо. К сожалению, столбца Magic нет.

 
Vladimir Karputov:

Билд 2390.

 - изменений нет (индикатор созданный через iCustom в советнике не видит Digits со СВОЕГО символа)

  - изменений нет (невозможно получить тиковые объёмы при помощи SYMBOL_VOLUME и SymbolInfoTick - срабатывает только через CopyTickVolume)

билд 2390 - от 16 апреля

 

2361. Несколько часов MQL и GUI постоянно показывают, что пинг бесконечный.

При этом котиры и торговля идут все эти часы без проблем.


После ручного перескана.


 
Билд 2390 профилировщик не работает на реальных данных, только на исторических..
 
Alexey Navoykov:

В MQL поломали раскрытие вложенных макросов, с билда примерно 2155.

Данные макросы должны раскрываться в MyClass11 и MyClass12

Там по-моему даже более глубокая ошибка чем может показаться

#define MACRO(A,B)  A##B
class MACRO(A,B C) {} x; //нормально
а в C++ - ошибка
 
A100:

Там по-моему даже более глубокая ошибка чем может показаться

А какая разница между 1 и 2 ?

1) Макрос - название класса.
2) Макрос - имя переменной.

MT5 (build 2390):

#define MACRO(A,B)  A##B

void OnStart()
{
    class MACRO(A,B C1) {} x1; 
    int   MACRO(A,B C2),   x2;
    
    printf("%s", typename(x1));              // OnStart::ABC1
    printf("%s", typename(MACRO(A,B C2)));   // int
}
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