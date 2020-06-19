Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 22
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Проверим, но причина в асинхронности транзакций.
Вы сначала получаете подтверждение сделки, а затем транзакцию изменения позиции. Это две разные последовательно приходящие транзакции.
Даже если между ними микросекунда, а вы сразу же проверяете позицию, то есть вероятность влезть между этими событиями. Плюс не забывайте про сетевую задержку.
Обходной путь - перепроверять позицию несколько раз, если вы сразу же анализируете позиции.
Спасибо. Буду очень признателен, если получится что-нибудь сделать.
В посте приведена часть лога именно из файла. Вопрос не в пропуске в логе. Вопрос в том, что вызван один Print из советника. Я ожидаю, что он одной пачкой и будет в логе/файле. Но он прерывается другими Print-ами, разделить потом такую кучу становится трудно.
grep поможет. https://en.wikipedia.org/wiki/Grep
В заголовке чарта сделали показ тикера и описания в одну строку.
Спасибо.
Даже если между ними микросекунда, а вы сразу же проверяете позицию, то есть вероятность влезть между этими событиями. Плюс не забывайте про сетевую задержку.
Обходной путь - перепроверять позицию несколько раз, если вы сразу же анализируете позиции.
В MT4 по какой-то причине не возникает проблем с фантомными ордерами. Описание.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
OnTradeTransaction
Andrey Khatimlianskii, 2019.12.17 08:24
Нет, дела обстоят хуже.
Ордер в момент превращения из отложенного (или маркет) в исторический (исполненный или отмененный) на какое-то время пропадает из терминала вообще. Его нет ни среди отложенных (или "стартовавших" маркетов), ни среди исторических.
То есть дело не в исполнении, а в синхронизации этих двух таблиц. Ответ от сервера пришел ("ордер исполнен, породил сделку такую-то"), из одной таблицы он удаляется, а в другую не вносится.
По следующим ссылкам все подробности с кодом для воспроизведения и исследования этого момента.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: MT4Orders
fxsaber, 2019.11.19 07:26
билд 2380 отсутствует в справке МЕ MathTanh()
в онлайн справке есть описание: https://www.mql5.com/ru/docs/math/mathtanh
билд 2380 отсутствует в справке МЕ MathTanh()
в онлайн справке есть описание: https://www.mql5.com/ru/docs/math/mathtanh
У меня есть.
У меня есть.
а у меня нет, знаю, что справке МЕ должна подгрузиться после обновления, обновлений с неделю нет, терминал и МЕ через день включаю, значит обновления не корректно прилетают
UPD:
удалил файлы mql5_russian.chm mql5_russian.chw
по пути c:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Help\
в МЕ нажал на ключевом слове F1, через пару секунд открылась справка и файлы mql5_russian.chm mql5_russian.chw появились в папке
все равно нет у меня в справке MathTanh()
разобрался
в общем если в МЕ написать MathTanh() и нажать Ф1 - то справка не находит статью
если написать tanh() - все ОК
мне кажется, что есть некоторая нелогичность в отображении истории в терминале:
вчера были открыты позиции, сегодня закрыты
настройка периода: сегодня
в режиме "ордера и сделки" - есть результаты (сделки и ордера на закрытие прошли сегодня)
в режиме "позиции" - ничего, т.к. берётся время открытия.
на мой взгляд, логичным было бы время закрытия для позиций
Сделал скринер на основе режима Оптимизации по всем символам из Обзора рынка.
Захожу на счет, ставлю интервал по реальным тикам за последние сутки. Нажимаю Старт.
Закачивается на несколько гигабайт история баров за несколько лет. Для чего? Мне нужны только последние сутки.
По итогу захожу на один счет - гигабайты. Другой - аналогично. И так на каждом. И это всего лишь для того, чтобы посмотреть последние сутки.
Возможно ли убрать это нерациональное поведение Тестера?Строка для поиска: Uluchshenie 018.