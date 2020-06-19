Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 54
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иногда хочется два OnTimer :)
можно так сделать:
инициализацию статиков на свой вкус, у меня в примере, чтобы при первом вызове проинициализировать действия по событиям
MessageBox останавливает единственный поток, надпись не обновляется.
для графики, да многопоточность нужна, графику всегда нужно рендерить/кликать/....
но в задачах трейдинга, имхо, визуализация это отдельный чарт с отдельным ЕА, который вообще "отображалка", в идеале он даже должен уметь спать до клика мышкой ;)
перезапуска терминала история снова появляется. Надо чтобы была видна только текущая сделка, как раньше.
После обновления терминала МТ5 22 мая появилась проблема: История-показать на графиках-удалить все сделки. Но при открытии новой сделки или после
перезапуска терминала история снова появляется. Надо чтобы была видна только текущая сделка, как раньше.
Посмотрите описания в новом билде, как управляются настройки показа истории сделок на графиках: https://www.mql5.com/ru/forum/340770
Если я не пропустил это, я думаю, что вы забыли добавить свойство mql5 для включения / выключения «Показать историю торговли» по коду?
Спасибо за сообщение
Действительно не работает DatabaseImport, если строка заканчивается на разделитель - исправлю
@Ilyas скажите пожалуйста исправлено или нет. Билд 2489 возвращает
ERR_DATABASE_INTERNAL
5120
Внутренняя ошибка базы данных
Базу для теста брал из этого сообщения
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite
IuriiPrugov, 2020.03.11 11:29
стабильная версия 5 билд 2360 наконец-то DatabaseImport выполняется
в документации написано: DatabaseImport() импортирует данные в указанную таблицу, если таблицы с указанным именем не существует, то она будет создана автоматически.
да таблица создается но ни одной записи не импортируется тестовый пример проще уже куда да и файл такой жеvoid OnStart()
{
string filename="DOMdb.db";
int database=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE );
DatabaseImport(database, // хендл базы данных, полученный в DatabaseOpen
"DOMtb", // имя таблицы для вставки данных
"AllDOM.csv", // имя файла для импорта данных
0, // комбинация флагов
";", // разделитель данных
0, // сколько первых строк пропустить
"//" // строка символов, которые определяют комментарии
);