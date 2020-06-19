Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 54

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Igor Zakharov:

 иногда хочется два OnTimer :)

можно так сделать:

void  OnTimer()
{
   static uint tickcount_500ms = 0;
   static uint tickcount_1s = 0;
   static uint tickcount_1M = 0;
   uint gettickcount = GetTickCount();
   bool event_500ms  =  gettickcount - tickcount_500ms >= 500;
   bool event_1s     =  gettickcount - tickcount_1s >= 1000;
   bool event_1M     =  gettickcount - tickcount_1M >= 60000;
  
   // счетчики 500мс, 1с и 1М
   if(event_500ms)
   {
      tickcount_500ms = gettickcount;
   }

   if(event_1s)
   {
      tickcount_1s = gettickcount;
   }

   if(event_1M)
   {
    tickcount_1M = gettickcount;
   }
}
//+------------------------------------------------------------------+


инициализацию статиков на свой вкус, у меня в примере, чтобы при первом вызове проинициализировать действия по событиям

Igor Zakharov:

MessageBox останавливает единственный поток, надпись не обновляется.

для графики, да многопоточность нужна, графику всегда нужно рендерить/кликать/.... 

но в задачах трейдинга, имхо, визуализация это отдельный чарт с отдельным ЕА, который вообще "отображалка", в идеале он даже должен уметь спать до клика мышкой ;)

 
После обновления терминала МТ5 22 мая появилась проблема: История-показать на графиках-удалить все сделки. Но при открытии новой сделки или после
перезапуска терминала история снова появляется. Надо чтобы была видна только текущая сделка, как раньше.
 
eee36:
После обновления терминала МТ5 22 мая появилась проблема: История-показать на графиках-удалить все сделки. Но при открытии новой сделки или после
перезапуска терминала история снова появляется. Надо чтобы была видна только текущая сделка, как раньше.
Посмотрите описания в новом билде, как управляются настройки показа истории сделок на графиках: https://www.mql5.com/ru/forum/340770
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor
  • 2020.05.15
  • www.mql5.com
В пятницу 22 мая 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 
MetaQuotes :
Посмотрите описания в новом билде, как управляются настройки показа истории сделок на графиках: https://www.mql5.com/ru/forum/340770

Если я не пропустил это, я думаю, что вы забыли добавить свойство mql5 для включения / выключения «Показать историю торговли» по коду?

 
Ilyas:
Спасибо за сообщение

Действительно не работает DatabaseImport, если строка заканчивается на разделитель - исправлю

@Ilyas скажите пожалуйста исправлено или нет. Билд 2489 возвращает

ERR_DATABASE_INTERNAL

5120

Внутренняя ошибка базы данных

Базу для теста брал из этого сообщения

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite

IuriiPrugov, 2020.03.11 11:29

стабильная версия 5 билд 2360 наконец-то DatabaseImport выполняется

в документации написано: DatabaseImport() импортирует данные в указанную таблицу, если таблицы с указанным именем не существует, то она будет создана автоматически. 

да таблица создается но ни одной записи не импортируется тестовый пример проще уже куда да и файл такой же

void OnStart()
  {
  string filename="DOMdb.db";
  int database=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE  );
 
  DatabaseImport(database,             // хендл базы данных, полученный в DatabaseOpen
                     "DOMtb",             // имя таблицы для вставки данных
                     "AllDOM.csv",          // имя файла для импорта данных
                       0,             // комбинация флагов
                      ";",         // разделитель данных
                        0,         // сколько первых строк пропустить
                      "//"     // строка символов, которые определяют комментарии
   );

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