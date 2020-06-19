Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 42
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Когда так упорно в описании технических характеристик устройств нижнего эшелона игнорируют указание битности, значит там 100% 32 битная операционка.
Поэтому их брать категорически нельзя.
Не знаю почему продавцы негде не указывают про битность системы, но я нашёл официальные характеристики от производителя Lenovo ideapad D330-10IGM 4/64 LTE Win10P Mineral Grey (81H300K2RA) и там таки есть упоминание, что операционка 64 бита:
Значит можно брать?
Проверим и исправим.
В таблице "Ордера/Сделки" в столбце Прибыль для ордеров печатается комментарий. Должно быть пусто, наверное.
И еще эта таблица не отсортирована по времени.
Точнее, она отсортирована по времени выставления ордера, а не по времени его исполнения. Просьба сортировать по времени исполнения.
В этой таблице сразу видна величина скольжения. Но надо очень много матов сложить, чтобы найти нужный ордер или сделку в ней. Просьба добавить быстрый поиск ордера/сделки в таблицах.
Точнее, она отсортирована по времени выставления ордера, а не по времени его исполнения. Просьба сортировать по времени исполнения.
Здесь очень важно уточнить. Правильно сортировать и показывать по этому времени:
Почему это правильно? Отложенник можете выставить вчера, а исполнился только что. Поэтому по времени выставления отложенник сортировать/показывать нельзя.
Маркет (включая тейки/стопы) выставился и исполнился. Тогда по времени выставления можно оценить, сколь долго он исполнялся, сравнив со временем его сделки.
Не знаю почему продавцы негде не указывают про битность системы, но я нашёл официальные характеристики от производителя Lenovo ideapad D330-10IGM 4/64 LTE Win10P Mineral Grey (81H300K2RA) и там таки есть упоминание, что операционка 64 бита:
Значит можно брать?
Не указывают заведомый минус, чтобы не спугнуть.
Я бы не достраивал себе в плюс то, чего не написано на сайте фактического продавца. А там написано Windows 10, а не Windows 10 x64.
Свяжитесь со службой поддержки продавца (не производителя) и удостоверьтесь, пожалуйста.
В таблице "Ордера/Сделки" в столбце Прибыль для ордеров печатается комментарий. Должно быть пусто, наверное.
И еще эта таблица не отсортирована по времени.
Точнее, она отсортирована по времени выставления ордера, а не по времени его исполнения. Просьба сортировать по времени исполнения.
В этой таблице сразу видна величина скольжения. Но надо очень много матов сложить, чтобы найти нужный ордер или сделку в ней. Просьба добавить быстрый поиск ордера/сделки в таблицах.
Комментарий специально показывается там, чтобы увеличить информированность при скрытой колонке комментариев. Так было всегда.
Сортировка остается по выставлению ордера, так как сделки не самостоятельны и подчинены именно материнским ордерам.Отсортированные сделки нужно смотреть в разрезе сделок.
Сортировка остается по выставлению ордера, так как сделки не самостоятельны и подчинены именно материнским ордерам.Отсортированные сделки нужно смотреть в разрезе сделок.
Вчера выставил лимитник, только что исполнился. Смотрю обновленную таблицу и нахожу эту запись не в конце нее, а где-то в середине. Это нормально?
Вчера выставил лимитник, только что исполнился. Смотрю обновленную таблицу и нахожу эту запись не в конце нее, а где-то в середине. Это нормально?
1) Включите нужную сортировку
2) Вы "эту запись " имеете в виду ордер или сделку?
3) Смотрите в нужном разрезе - сделок или ордеров, а не в режиме "ордера и сделки", где сделки подчиненные
Пожалуй, я перестану отвечать на вопросы и утверждения такого уровня детализации.
Задавайте вопросы правильно и полно, чтобы не требовалось покрывать их множественными "если вы имели в виду то...". Это касается множества ваших вопросов и утверждений на этом форуме.
1) Включите нужную сортировку
2) Вы "эту запись " имеете в виду ордер или сделку?
3) Смотрите в нужном разрезе - сделок или ордеров, а не в режиме "ордера и сделки", где сделки подчиненные
Пожалуй, я перестану отвечать на вопросы и утверждения такого уровня детализации.
Задавайте вопросы правильно и полно, чтобы не требовалось покрывать их множественными "если вы имели в виду то...". Это касается множества ваших вопросов и утверждений на этом форуме.
Изначально обозначил таблицу.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite
fxsaber, 2020.05.05 13:43
В таблице "Ордера/Сделки"
Мне нужно посмотреть проскальзывание ордера. Для этого открываю эту таблицу и смотрю цену ордера и цену сделки.
Сейчас последнюю сделку запросто можно не увидеть в этой таблице. И найти ее можно только поиском глазами. Иногда нужно мотать тысячи записей, чтобы найти.
Изначально обозначил таблицу.
Мне нужно посмотреть проскальзывание ордера. Для этого открываю эту таблицу и смотрю цену ордера и цену сделки.
Сейчас последнюю сделку запросто можно не увидеть в этой таблице. И найти ее можно только поиском глазами. Иногда нужно мотать тысячи записей, чтобы найти.
Отчет Orders & Deals не для просмотра последней сделки. Там приоритетны ордеры и это не будет меняться. Это уже третий раз повторил.
Переключайтесь в раздел сделок, если хотите сразу последнюю сделку перед глазами.
Больше эту тему не обсуждаю.