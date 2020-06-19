Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 4
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ФОРТС, реал, Открывашка, Билд 2361
Не отображается в стакане ордер
Такое впечатление по вашему скрину, что вообще нет коннекта к Level2 по данному символу.
Учитывая феноменальный пофигизм технического персонала, могли тупо забыть подключить Level2 по символу.
нельзя ли в тестере указывать оставшееся время, вместо предполагаемого полного?
Посмотрите в логи этого терминала и если там нет сообщений о явной посылке сообщений, значит их однозначно посылает другая копия терминала.
Да, спасибо большое, нашел "другая копия терминала".
Автомат запускает Тестер с *.ini файлом.
А в таком режиме разрешительные флаги в настройках не хотят сбрасываться, вернее сбрасываются, на следующий старт опять сами поднимаются.
см.видио:
по прежнему, если имя группы начинается с пробела, то в окне настроек - пустая строка:
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280
Roffild, 2019.12.14 22:32
Систему скомпилированных библиотек сломали совсем.
До последних обновлений поиск библиотеки проходил сначала в папке эксперта, а потом в Libraries. Сейчас изначально в Libraries ищет и поэтому не находит.
А еще увеличилось время передачи структур в библиотечную функцию аж в 2 раза.
До сих пор не исправили.
Работа с БД кнопочками в MetaEditor будет добавлена позже?
(Но если я отмечу iCustom в редакторе и нажму F1, он будет найден.)
"Keine Themen gefunden" => "Темы не найдены"
In the German version (b 2363) if I enter e.g. iCustom to search it is not found.
( But if I mark iCustom in the editor and press F1 it is found. )
"Keine Themen gefunden" => "No topics found"
В Терминале не запоминается положение выбранной строки во вкладке История. Стоит переключиться с нее на другую вкладку и обратно, как оказываешься внизу списка.
Это очень неудобно, когда нужно вручную анализировать данные истории. Просьба запоминать положение во вкладке История Терминала.
Строка для поиска: Uluchshenie 016.
Экспериментирую с кодом БД.
Программа вылетает. При этом естественно набранный текст не сохраняется
Экспериментирую с кодом БД.
Программа вылетает. При этом естественно набранный текст не сохраняется
Предоставьте пожалуйста код, при редактировании которого происходит креш редактора, с описанием шагов по воспроизведению