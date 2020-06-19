Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 4

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prostotrader:

ФОРТС, реал, Открывашка, Билд 2361

Не отображается в стакане ордер

Такое впечатление по вашему скрину, что вообще нет коннекта к Level2 по данному символу.
Учитывая феноменальный пофигизм технического персонала, могли тупо забыть подключить Level2 по символу.

 

нельзя ли в тестере указывать оставшееся время, вместо предполагаемого полного?


 
Renat Fatkhullin:

Посмотрите в логи этого терминала и если там нет сообщений о явной посылке сообщений, значит их однозначно посылает другая копия терминала.

Да, спасибо большое, нашел "другая копия терминала". 

Автомат запускает Тестер с *.ini файлом.

А в таком режиме разрешительные флаги в настройках не хотят сбрасываться, вернее сбрасываются, на следующий старт опять сами поднимаются.

см.видио: 

 

по прежнему, если имя группы начинается с пробела, то в окне настроек - пустая строка:


 

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280

Roffild, 2019.12.14 22:32

Систему скомпилированных библиотек сломали совсем.

До последних обновлений поиск библиотеки проходил сначала в папке эксперта, а потом в Libraries. Сейчас изначально в Libraries ищет и поэтому не находит.

А еще увеличилось время передачи структур в библиотечную функцию аж в 2 раза.


До сих пор не исправили.

 

Работа с БД кнопочками в MetaEditor будет добавлена позже?


 
В немецкой версии (b 2363), если я ввожу, например, iCustom для поиска, он не найден.

(Но если я отмечу iCustom в редакторе и нажму F1, он будет найден.)
"Keine Themen gefunden" => "Темы не найдены"

In the German version (b 2363) if I enter e.g. iCustom to search it is not found.
( But if I mark iCustom in the editor and press F1 it is found. )
"Keine Themen gefunden" => "No topics found"



 

В Терминале не запоминается положение выбранной строки во вкладке История. Стоит переключиться с нее на другую вкладку и обратно, как оказываешься внизу списка.

Это очень неудобно, когда нужно вручную анализировать данные истории. Просьба запоминать положение во вкладке История Терминала.

Строка для поиска: Uluchshenie 016.

 

Экспериментирую с кодом БД. 

Программа вылетает. При этом естественно набранный текст не сохраняется

 

 
Sergey Likho:

Экспериментирую с кодом БД. 

Программа вылетает. При этом естественно набранный текст не сохраняется

 

Предоставьте пожалуйста код, при редактировании которого происходит креш редактора, с описанием шагов по воспроизведению

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