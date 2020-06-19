Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 31

Новый комментарий
 
Постоянно сталкиваюсь, что дебаг на истории прекращает запускаться. Лечу очень быстро - делаю основным другой локальный Агент. Но все же это костыль.
 

Пункт меню Остановить всегда активен.


 

Что нужно сделать, чтобы дебаг по истории запускался со входными параметрами, что указаны сейчас в Тестере?


У меня в MQL5\Profiles\Tester\ есть два файла, относящихся к выбранному советнику

Test6.EURUSD.M1.20200413_20200416.400.ini
Test6.EURUSD.M1.20200413_20200416.410.ini

Первый имеет дату самую свежую. И содержит настройки, что нужны для дебага.

Второй имеет дату меньше, чем первый. И он содержит настройки для запуска Оптимизации (Optimization=1). Там настройки совсем не те, что нужны для дебага.


Нажимаю в ME CTRL+F5 для запуска дебага по истории. Подхватываются настройки из ВТОРОГО, не из первого! Первый гораздо свежее, но подхватывается второй и затирает своими настройками первый. Видимо, по той причине, что в конце названия второго стоит 410, что идет позже, чем 400.


Просьба исправить. Сейчас приходится находить эти ini и прибивать руками.


ЗЫ Не фига не помогает. Оказывается, есть еще такой файл Profiles\Tester\Test6.set, который может тупо не обновляться часами, что в Тестере не делай. И из него берутся все настройки (при старте Терминала, например). Почему так происходит?! Грохнул set-файл, стал обновляться, как надо.

Оптимизация стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Оптимизация стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 
MetaQuotes:

Да, очень скоро.

Работы идут.

А как тогда будет интерпретироваться допустим

MqlTradeRequest x;
    x.sl = 0.0;
    x.tp = 0.0;

В настоящее время это означает, что стоп\профит не установлен

 
A100:

А как тогда будет интерпретироваться допустим

В настоящее время это означает, что стоп\профит не установлен

Так и будет

 
fxsaber:

Что нужно сделать, чтобы дебаг по истории запускался со входными параметрами, что указаны сейчас в Тестере?


У меня работает так. Если есть настройки отладки в МЕ, берутся они. Если там флажок сброшен, берутся текущие настройки эксперта из тестера. По файлам не лазил, даты не сравнивал.

 
Renat Fatkhullin:

Так и будет

А если допустим продал по 10₽. TakeProfit на 0₽ установить нельзя будет?

 
A100:

А если допустим продал по 10₽. TP на 0₽ установить нельзя будет?

Нельзя

Ставьте лимитный ордер, если решили торговать на грани.

Важно, что по умолчанию все символы торгуются и работают в положительной зоне как обычно. Только для инструментов, у которых брокер явным образом разрешил режим отрицательные цены, можно торговать и работать с графиками в минусах.

 
На демо у ЕвроБакса с 5-ти знаком исторический спред = 1 вместо 8-16
 
Stanislav Korotky:

У меня работает так. Если есть настройки отладки в МЕ, берутся они. Если там флажок сброшен, берутся текущие настройки эксперта из тестера. По файлам не лазил, даты не сравнивал.

Не всегда так работает, к сожалению. Об этом и написал.

1...242526272829303132333435363738...54
Новый комментарий