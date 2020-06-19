Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 31
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Что нужно сделать, чтобы дебаг по истории запускался со входными параметрами, что указаны сейчас в Тестере?
У меня в MQL5\Profiles\Tester\ есть два файла, относящихся к выбранному советнику
Первый имеет дату самую свежую. И содержит настройки, что нужны для дебага.
Второй имеет дату меньше, чем первый. И он содержит настройки для запуска Оптимизации (Optimization=1). Там настройки совсем не те, что нужны для дебага.
Нажимаю в ME CTRL+F5 для запуска дебага по истории. Подхватываются настройки из ВТОРОГО, не из первого! Первый гораздо свежее, но подхватывается второй и затирает своими настройками первый. Видимо, по той причине, что в конце названия второго стоит 410, что идет позже, чем 400.
Просьба исправить. Сейчас приходится находить эти ini и прибивать руками.
ЗЫ Не фига не помогает. Оказывается, есть еще такой файл Profiles\Tester\Test6.set, который может тупо не обновляться часами, что в Тестере не делай. И из него берутся все настройки (при старте Терминала, например). Почему так происходит?! Грохнул set-файл, стал обновляться, как надо.
Да, очень скоро.
Работы идут.
А как тогда будет интерпретироваться допустим
В настоящее время это означает, что стоп\профит не установлен
А как тогда будет интерпретироваться допустим
В настоящее время это означает, что стоп\профит не установлен
Так и будет
Что нужно сделать, чтобы дебаг по истории запускался со входными параметрами, что указаны сейчас в Тестере?
У меня работает так. Если есть настройки отладки в МЕ, берутся они. Если там флажок сброшен, берутся текущие настройки эксперта из тестера. По файлам не лазил, даты не сравнивал.
Так и будет
А если допустим продал по 10₽. TakeProfit на 0₽ установить нельзя будет?
А если допустим продал по 10₽. TP на 0₽ установить нельзя будет?
Нельзя
Ставьте лимитный ордер, если решили торговать на грани.
Важно, что по умолчанию все символы торгуются и работают в положительной зоне как обычно. Только для инструментов, у которых брокер явным образом разрешил режим отрицательные цены, можно торговать и работать с графиками в минусах.
У меня работает так. Если есть настройки отладки в МЕ, берутся они. Если там флажок сброшен, берутся текущие настройки эксперта из тестера. По файлам не лазил, даты не сравнивал.
Не всегда так работает, к сожалению. Об этом и написал.