Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 45
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У нас впереди полная переделка интеллисенса и это тоже проапгредим.
Извините, перевод не очень хорош. Вы хотите сказать, что intellisense будет улучшен?
Извините, перевод не очень хорош. Вы хотите сказать, что intellisense будет улучшен?
В следующей бете: можно напрямую выкачивать проекты из гитхаба
Мы серьезно улучшили поисковые возможности редактора и сконцентрировались на предоставлении информации по месту.
Полная перестройка интеллисенса идет следующим шагом.
Да, кардинально.
Тестировать мультисимволы невозможно, потому что даже один символ выжирает кучу оперативки.
Тестировать мультисимволы невозможно, потому что даже один символ выжирает кучу оперативки.
В режиме оптимизации агент может использовать под кеш до 80% памяти.
Он ее освобождает при небходимости.
У вас недостаточно информации о реально проведенных действиях. Показан одиночный проход, хотя кеш говорит о массовом тестировании.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite
Renat Fatkhullin, 2020.05.08 16:39Вышла новая бета 2408.
Что-то сломали :-((
Или слишком ужесточили проверку статиков.
Компилирую %MQL5\Scripts\UnitTests\Alglib\TestClasses.mq5.
Выдержка из лога ошибок:
Посмотрел версию ALGLIB на C++. Там _sixbits2char_tbl и _ae_char2sixbits_tbl статики:
В MQL5 они выглядят так:
Что-то сломали :-((
там вообще все сломали! три часа назад сделал часть кода, все работало, теперь начал искать где же и почему же, в общем даже это не компилируется:
'tst1.mq5' tst1.mq5 1 1
'ProgramType' - access to non-static member or function tst1.mq5 6 7
see declaration of 'ProgramType' tst1.mq5 2 22
1 errors, 0 warnings 2 1
Что-то сломали :-((
Или слишком ужесточили проверку статиков.
Компилирую %MQL5\Scripts\UnitTests\Alglib\TestClasses.mq5.
Прикольно. Для кого сделаны эти юнит-тесты, если сами разработчики не тестят их перед выкладыванием билдов.