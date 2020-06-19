Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 45

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Renat Fatkhullin :
У нас впереди полная переделка интеллисенса и это тоже проапгредим.

Извините, перевод не очень хорош. Вы хотите сказать, что intellisense будет улучшен?

 
Alain Verleyen:

Извините, перевод не очень хорош. Вы хотите сказать, что intellisense будет улучшен?

Да, кардинально.
 

В следующей бете: можно напрямую выкачивать проекты из гитхаба

Мы серьезно улучшили поисковые возможности редактора и сконцентрировались на предоставлении информации по месту.

Полная перестройка интеллисенса идет следующим шагом.

 
Renat Fatkhullin :
Да, кардинально.
Это отличная новость, я буду рад помочь, протестировав ее.
 

Тестировать мультисимволы невозможно, потому что даже один символ выжирает кучу оперативки.

void OnTick()
  {
   MqlRates rt[];
   CopyRates("EURUSD", 0, 0, 12, rt);
  }


 
Roffild:

Тестировать мультисимволы невозможно, потому что даже один символ выжирает кучу оперативки.


В режиме оптимизации агент может использовать под кеш до 80% памяти.

Он ее освобождает при небходимости.

У вас недостаточно информации о реально проведенных действиях. Показан одиночный проход, хотя кеш говорит о массовом тестировании.

 
Вышла новая бета 2408.
 

Что-то сломали :-(( 

Или слишком ужесточили проверку статиков.

Компилирую %MQL5\Scripts\UnitTests\Alglib\TestClasses.mq5.

Выдержка из лога ошибок:

'_RandomSeed' - access to non-static member or function TestClasses.mq5 407     4
   see declaration of '_RandomSeed'             0       0
'_RandomSeed' - access to non-static member or function TestClasses.mq5 413     4
   see declaration of '_RandomSeed'             0       0
'_RandomSeed' - access to non-static member or function TestClasses.mq5 419     4
   see declaration of '_RandomSeed'             0       0
'_sixbits2char_tbl' - access to non-static member or function   ap.mqh  1693    11
   see declaration of '_sixbits2char_tbl'       ap.mqh  1320    6
'_char2sixbits_tbl' - access to non-static member or function   ap.mqh  1704    14
   see declaration of '_char2sixbits_tbl'       ap.mqh  1334    5

Посмотрел версию ALGLIB на C++. Там _sixbits2char_tbl и _ae_char2sixbits_tbl статики:

static char _sixbits2char_tbl[64] = { 
        '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7',
        '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F',
        'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N',
        'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V',
        'W', 'X', 'Y', 'Z', 'a', 'b', 'c', 'd', 
        'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 
        'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 
        'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', '-', '_' };

static ae_int_t _ae_char2sixbits_tbl[] = {
    -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
    -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
    -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
    -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
    -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
    -1, -1, -1, -1, -1, 62, -1, -1,
     0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,
     8,  9, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
    -1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
    17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
    25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
    33, 34, 35, -1, -1, -1, -1, 63,
    -1, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
    43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
    51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
    59, 60, 61, -1, -1, -1, -1, -1 };

В MQL5 они выглядят так:

char _sixbits2char_tbl[]=   
  {
   '0','1','2','3','4','5','6','7',
   '8','9','A','B','C','D','E','F',
   'G','H','I','J','K','L','M','N',
   'O','P','Q','R','S','T','U','V',
   'W','X','Y','Z','a','b','c','d',
   'e','f','g','h','i','j','k','l',
   'm','n','o','p','q','r','s','t',
   'u','v','w','x','y','z','-','_'
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Global array of constants                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
int _char2sixbits_tbl[128]=  
  {
   -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
   -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
   -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
   -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
   -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
   -1,-1,-1,-1,-1,62,-1,-1,
   0,1,2,3,4,5,6,7,
   8,9,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
   -1,10,11,12,13,14,15,16,
   17,18,19,20,21,22,23,24,
   25,26,27,28,29,30,31,32,
   33,34,35,-1,-1,-1,-1,63,
   -1,36,37,38,39,40,41,42,
   43,44,45,46,47,48,49,50,
   51,52,53,54,55,56,57,58,
   59,60,61,-1,-1,-1,-1,-1
  };
 
Denis Kirichenko:

Что-то сломали :-(( 

там вообще все сломали! три часа назад сделал часть кода, все работало, теперь начал искать где же и почему же, в общем даже это не компилируется:

enum EProgramType {Master, Slave};
input EProgramType   ProgramType       = Master;

int OnInit()
{
   if(ProgramType == Master) Print("Master");
   return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{

}
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{

}
//+------------------------------------------------------------------+

'tst1.mq5' tst1.mq5 1 1

'ProgramType' - access to non-static member or function tst1.mq5 6 7

   see declaration of 'ProgramType' tst1.mq5 2 22

1 errors, 0 warnings 2 1

 
Denis Kirichenko:

Что-то сломали :-(( 

Или слишком ужесточили проверку статиков.

Компилирую %MQL5\Scripts\UnitTests\Alglib\TestClasses.mq5.

Прикольно. Для кого сделаны эти юнит-тесты, если сами разработчики не тестят их перед выкладыванием билдов.

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