Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 30
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В ближайшее время на Московской бирже планируется внедрение новой клиринговой системы SPECTRA 6.3,
что приведет к увеличению количества символов (с 10-ти до 19-ти) в номерах заявок на Срочном рынке FORTS.
Это как-то повлияет на работу МТ5 на срочном рынке?
Уважаемые разработчики!
Ответьте, пожалуйста, на простой вопрос.
Добавлено
Техподдержка биржи ответила:Это как-то повлияет на работу МТ5 ?
Не плохо бы терминалу сделать возможность менять цвета.
Уже даже в виндовс 10 в андройде есть темные темы ...
Уважаемые разработчики!
Ответьте, пожалуйста, на простой вопрос.
Добавлено
Техподдержка биржи ответила:Это как-то повлияет на работу МТ5 ?
Я извиняюсь, что влезаю в обсуждение... а к чему такие опасения?
Насколько понимаю:
Целый тип ulong имеет размер 8 байт (64 бита) и позволяет хранить значения от 0 до 18 446 744 073 709 551 615.
Т.о. "ихний" знаковый long MT5 перешибает своим беззнаковым ulong'ом.
Я извиняюсь, что влезаю в обсуждение... а к чему такие опасения?
Насколько понимаю:
Целый тип ulong имеет размер 8 байт (64 бита) и позволяет хранить значения от 0 до 18 446 744 073 709 551 615.
Т.о. "ихний" знаковый long MT5 перешибает своим беззнаковым ulong'ом.
ulong в терминале для ордеров, которые генерирует сам МТ5, а реальные (биржевые) ордера
не оперируются в терминале (как инфо ID), только на сервере (а как там реализовано никому не известно).
И не 64 бита, а 63 так написано в ответе техподдержки биржи.
ulong в терминале для ордеров, которые генерирует сам МТ5, а реальные (биржевые) ордера
не оперируются в терминале (как инфо ID), только на сервере (а как там реализовано никому не известно).
И не 64 бита, а 63 так написано в ответе техподдержки биржи.
В терминале биржевой ай-ди вообще стрингом возвращается. Думаю, и на сервере так же, чтобы с любой биржей работало.
Я бы не переживал.
В терминале биржевой ай-ди вообще стрингом возвращается. Думаю, и на сервере так же, чтобы с любой биржей работало.
Я бы не переживал.
Хочется верить. Спасибо.
не работает сервис сигналы.
подробнее тут https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2727#comment_16087218
Уважаемые разработчики!
Планируете ли Вы ввести отрицательные цены, при установке ордера?
Уважаемые разработчики!
Планируете ли Вы ввести отрицательные цены, при установке ордера?
Да, очень скоро.
Работы идут.
Да, очень скоро.
Работы идут.
Спасибо