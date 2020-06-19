Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 30

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prostotrader:

В ближайшее время на Московской бирже планируется внедрение новой клиринговой системы SPECTRA 6.3,

что приведет к увеличению количества символов (с 10-ти до 19-ти) в номерах заявок на Срочном рынке FORTS.


Это как-то повлияет на работу МТ5 на срочном рынке?

Уважаемые разработчики!

Ответьте, пожалуйста, на простой вопрос.

Добавлено

Техподдержка биржи ответила:

Добрый день.

Идентификатор заявки или сделки будет представлять собой 63-битное число (верхний бит "под знак" не используется),
то есть максимально возможное значение для номера заявки или сделки: 9,223,372,036,854,775,807


С уважением,
Никита Рыльский

Техническая поддержка ПАО Московская Биржа
Это как-то повлияет на работу МТ5 ?
 
Vladimir Pastushak :

Не плохо бы терминалу сделать возможность менять цвета.

Уже даже в виндовс 10 в андройде есть темные темы ...

Пожалуйста, я бы предпочел, чтобы разработчики сосредоточились на важных технических вопросах. Есть достаточно проблем, которые нужно исправить, прежде чем работать с косметическими вещами, такими как исправление многочисленных ошибок.
 
prostotrader:

Уважаемые разработчики!

Ответьте, пожалуйста, на простой вопрос.

Добрый день.

Идентификатор заявки или сделки будет представлять собой 63-битное число (верхний бит "под знак" не используется),
то есть максимально возможное значение для номера заявки или сделки: 9,223,372,036,854,775,807


С уважением,
Никита Рыльский

Техническая поддержка ПАО Московская Биржа

Добавлено

Техподдержка биржи ответила:

Это как-то повлияет на работу МТ5 ?

Я извиняюсь, что влезаю в обсуждение... а к чему такие опасения?

Насколько понимаю:

ulong  HistoryDealGetTicket(
   int  index      // номер сделки
   );
ulong  HistoryOrderGetTicket(
   int  index      // номер в списке ордеров
   );

Целый тип ulong имеет размер 8 байт (64 бита) и позволяет хранить значения от 0 до 18 446 744 073 709 551 615.

Т.о. "ихний" знаковый long MT5 перешибает своим беззнаковым ulong'ом.

Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Целые типы / Типы char, short, int и long
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Целые типы / Типы char, short, int и long
  • www.mql5.com
Целый тип char занимает в памяти 1 байт (8 бит) и позволяет выразить в двоичной системе счисления 2^8 значений=256. Тип char может содержать как положительные, так и отрицательные значения. Диапазон изменения значений составляет от -128 до 127. uchar # Целый тип uchar также занимает в памяти 1 байт, как и тип char, но в отличие от него, uchar...
 
Denis Kirichenko:

Я извиняюсь, что влезаю в обсуждение... а к чему такие опасения?

Насколько понимаю:

Целый тип ulong имеет размер 8 байт (64 бита) и позволяет хранить значения от 0 до 18 446 744 073 709 551 615.

Т.о. "ихний" знаковый long MT5 перешибает своим беззнаковым ulong'ом.

ulong в терминале для ордеров, которые генерирует сам МТ5, а реальные (биржевые) ордера

не оперируются в терминале (как инфо ID), только на сервере (а как там реализовано никому не известно).


И не 64 бита, а 63 так написано в ответе техподдержки биржи. 

 
prostotrader:

ulong в терминале для ордеров, которые генерирует сам МТ5, а реальные (биржевые) ордера

не оперируются в терминале (как инфо ID), только на сервере (а как там реализовано никому не известно).


И не 64 бита, а 63 так написано в ответе техподдержки биржи. 

В терминале биржевой ай-ди вообще стрингом возвращается. Думаю, и на сервере так же, чтобы с любой биржей работало.

Я бы не переживал.

 
Andrey Khatimlianskii:

В терминале биржевой ай-ди вообще стрингом возвращается. Думаю, и на сервере так же, чтобы с любой биржей работало.

Я бы не переживал.

Хочется верить. Спасибо.

 

не работает сервис сигналы.

подробнее тут https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2727#comment_16087218

Ошибки, баги, вопросы
Ошибки, баги, вопросы
  • 2020.04.26
  • www.mql5.com
Общее обсуждение: Ошибки, баги, вопросы
 

Уважаемые разработчики!

Планируете ли Вы ввести отрицательные цены, при установке ордера?

 
prostotrader:

Уважаемые разработчики!

Планируете ли Вы ввести отрицательные цены, при установке ордера?

Да, очень скоро.

Работы идут.

 
MetaQuotes:

Да, очень скоро.

Работы идут.

Спасибо

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