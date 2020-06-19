Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 40

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Сделайте, пожалуйста, возможность чтобы в советниках и индикаторах можно было бы задавать input параметры и видеть отображение как в стандартных графических объектах.

Сейчас ENUM_LINE_STYLE задает текстовое перечисление

Хотелось бы

Ну и ширину линий


Да и шрифт часто просят в советниках задавать.

Библиотеку Косицина GetFontName видел, но если бы стандартный тип переменной был ...

 

2402, критическая ошибка.


Чарты с барами не обновляются. Тики в Обзоре рынка идут. Чарт стоит замороженным.


Такое поведение на нескольких машинах было замечено, разные брокеры. При этом параллельно-работающий 2361 на тех же счетах все обновляет.


Заметил с новыми билдами еще на прошлой неделе. Контактировал с человеком, который ту же проблему обозначил, но у него 2361.

Переоткрытие чарта не помогает. Только перезагрузка Терминала.

 
fxsaber:

2402, критическая ошибка.


Чарты с барами не обновляются. Тики в Обзоре рынка идут. Чарт стоит замороженным.

Опишите больше технических деталей, пожалуйста.
 
Renat Fatkhullin:
Опишите больше технических деталей, пожалуйста.

Win7x64, открыто несколько чартов, включая кастомные. Индикаторов нет.

 
fxsaber:

2402, критическая ошибка.


Чарты с барами не обновляются. Тики в Обзоре рынка идут. Чарт стоит замороженным.


Такое поведение на нескольких машинах было замечено, разные брокеры. При этом параллельно-работающий 2361 на тех же счетах все обновляет.


Заметил с новыми билдами еще на прошлой неделе. Контактировал с человеком, который ту же проблему обозначил, но у него 2361.

Переоткрытие чарта не помогает. Только перезагрузка Терминала.

Такое было и раньше - проблемы с сервером. Или сервер одинаковый?

 
fxsaber:

Win7x64, открыто несколько чартов, включая кастомные. Индикаторов нет.

Изначально чарт создавался под кастомный символ (тут у него ряд ограничений по онлайн активности), а потом на него бросали обычный онлайн символ?

На чистом чарте с живым символом, открытом с нуля, такого эффекта нет?

 
Renat Fatkhullin:

Изначально чарт создавался под кастомный символ (тут у него ряд ограничений по онлайн активности), а потом на него бросали обычный онлайн символ?

На чистом чарте с живым символом, открытом с нуля, такого эффекта нет?

Переоткрытие чарта не помогает. Так что с нуля.

 
Renat Fatkhullin:

Вышла новая бета 2402:

  • улучшено отображение истории торговли на чарте с автоматическим объединением частичных исполнений
  • расширение колонок Market Value, Price Change, Magic Number в истории счета

Среди открытых не получается отобразить ID-столбец.

Появляется и тут же исчезает.

 
There is an bug in CopyTicks which is assigning ticks with the wrong timestamps. This was not an issue until the recent version. Here is the indicator (needs to be place on a futures chart) to reproduce the error. 
Файлы:
MarketOrdersOHLC.zip  45 kb
 

Стало плохо видно общий результат открытых позиций.

В истории позиций общий результат видно хорошо.


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