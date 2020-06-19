Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 40
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Сделайте, пожалуйста, возможность чтобы в советниках и индикаторах можно было бы задавать input параметры и видеть отображение как в стандартных графических объектах.
Сейчас ENUM_LINE_STYLE задает текстовое перечисление
Хотелось бы
Ну и ширину линий
Да и шрифт часто просят в советниках задавать.
Библиотеку Косицина GetFontName видел, но если бы стандартный тип переменной был ...
2402, критическая ошибка.
Чарты с барами не обновляются. Тики в Обзоре рынка идут. Чарт стоит замороженным.
Такое поведение на нескольких машинах было замечено, разные брокеры. При этом параллельно-работающий 2361 на тех же счетах все обновляет.
Заметил с новыми билдами еще на прошлой неделе. Контактировал с человеком, который ту же проблему обозначил, но у него 2361.
Переоткрытие чарта не помогает. Только перезагрузка Терминала.
2402, критическая ошибка.
Чарты с барами не обновляются. Тики в Обзоре рынка идут. Чарт стоит замороженным.
Опишите больше технических деталей, пожалуйста.
Win7x64, открыто несколько чартов, включая кастомные. Индикаторов нет.
2402, критическая ошибка.
Чарты с барами не обновляются. Тики в Обзоре рынка идут. Чарт стоит замороженным.
Такое поведение на нескольких машинах было замечено, разные брокеры. При этом параллельно-работающий 2361 на тех же счетах все обновляет.
Заметил с новыми билдами еще на прошлой неделе. Контактировал с человеком, который ту же проблему обозначил, но у него 2361.
Переоткрытие чарта не помогает. Только перезагрузка Терминала.
Такое было и раньше - проблемы с сервером. Или сервер одинаковый?
Win7x64, открыто несколько чартов, включая кастомные. Индикаторов нет.
Изначально чарт создавался под кастомный символ (тут у него ряд ограничений по онлайн активности), а потом на него бросали обычный онлайн символ?
На чистом чарте с живым символом, открытом с нуля, такого эффекта нет?
Изначально чарт создавался под кастомный символ (тут у него ряд ограничений по онлайн активности), а потом на него бросали обычный онлайн символ?
На чистом чарте с живым символом, открытом с нуля, такого эффекта нет?
Переоткрытие чарта не помогает. Так что с нуля.
Вышла новая бета 2402:
Среди открытых не получается отобразить ID-столбец.
Появляется и тут же исчезает.
Стало плохо видно общий результат открытых позиций.
В истории позиций общий результат видно хорошо.