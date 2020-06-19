Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 39
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Нужно оборачивать каждую функцию.
Более того, можно выставить лимитник, но он будет удален автоматически, когда до него дойдет цена, т.к. на открытие нет средств. И это ошибка, которая должна попадать в счетчик.
Паттерны фасад/прокси, в крайности синглтон, думаю могут решить поставленную задачу.
Пока что видится проблема в "дизайне" кода, а не в возможностях MQL.
Вышла новая бета 2402:
При отключённой настройке Show trade history, последующие исполненные лимитки выставленные в ручную, всё равно активируют отображение объектов.
При отключённой настройке Show trade history, последующие исполненные лимитки выставленные в ручную, всё равно активируют отображение объектов.
Паттерны фасад/прокси, в крайности синглтон, думаю могут решить поставленную задачу.
Пока что видится проблема в "дизайне" кода, а не в возможностях MQL.
При таком подходе исключается использование чужих библиотек. Ну и маржинальный пример проигнорировали.ЗЫ На данный момент в некотором смысле счетчиками являются MqlTradeResult.order и MqlTradeResult.id.
Если на выставление ордера не хватает денег от эквити, тогда не отправляем заявку .
На выставление ордера хватает. На его исполнение - нет.
Вышла новая бета 2402
Будете что-то с этим делать?
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Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2020.03.20 08:36
В MT5 нет никакой защиты от случайного закрытия Терминала. Недавно был такой сценарий.
Это очень неприятная ситуация во время, например, пакетной Оптимизации. Но еще хуже - для боевого советника. Можно тупо не заметить, что прикончил свой боевой Терминал.
Поставил такую защиту.
При закрытии появляется сообщение на пять секунд. Поэтому можно понять, что на самом деле произошло. Странно, что в Терминале нет защиты.
Не пробовал, но, возможно, сейчас написание Сервиса с таким MessageBox может также немного помочь.
1) При таком подходе исключается использование чужих библиотек.
2) Ну и маржинальный пример проигнорировали.
1) Абсурдное утверждение, которое противоречит основной сути паттернов фасад/прокси.
2) А в чем игнор?
Необходим код, определяющий наступления определенного условия - "маржинального события".
Данный код должен вызываться при определенных условиях (таймер, обработчик событий, ...).
Полученный результат выполнения/невыполнения должен передавать на обработку (сохранение, анализ, выполнение действий, ...)
С чем конкретно у вас возникли проблемы и почему "Самому написать такой счетчик почти невозможно" ни кому кроме вас, к сожалению, не известно...
1) Абсурдное утверждение, которое противоречит основной сути паттернов фасад/прокси.
2) А в чем игнор?
Необходим код, определяющий наступления определенного условия - "маржинального события".
Данный код должен вызываться при определенных условиях (таймер, обработчик событий, ...).
Полученный результат выполнения/невыполнения должен передавать на обработку (сохранение, анализ, выполнение действий, ...)
С чем конкретно у вас возникли проблемы и почему "Самому написать такой счетчик почти невозможно" ни кому кроме вас, к сожалению, не известно...
Посмотрите, сколь костыльное решение предлагаете даже на данном этапе обсуждения. Уж не говорю про то, в какие тормоза это будет выливаться при Оптимизации.
Разработчики отлично показали, насколько падает производительность, если они в Тестере просто маржу считают.
Счетчик ошибок с их стороны - это элементарно для них и для пользователей. Не надо тормозных костылей.
Вышла новая бета 2402
Есть в планах борьба с жуткими тормоза Тестера при сопровождении нескольких ордеров?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы
fxsaber, 2020.04.28 23:01
Кто умеет пользоваться СБ для создания ООП-советников, просьба создать советник, как портфель из 20 одинаковых ТС. И поделиться результатами производительности такого портфеля ТС в Тестере.
Для примера, у меня проход одной ТС (на отложках) занимает секунду. Портфель из 20 таких ТС > 30 минут. Т.е. замедление не в 20 раз, а в 2000 раз - на два порядка больше, чем должно быть.
Выходит, что Тестер не годится для портфельной торговли.