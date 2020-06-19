Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 14
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Еще - с завтрашнего дня мы полностью вырезаем поддержку 32 битных версий MetaTrader 5.
Некоторое время еще будет распространяться 32 битная версия старого релиза в инсталлерах, но убрано из всех обновлений.
Мы избавляется от программистских загонов и делаем графики чище.
У меня вышло наоборот. Попробуйте 10 позиций и 10 отложенных ордеров. Чтобы и у позиций и у ордеров были близкие тейки и стопы.
Ренат, но это очень неудобно. Удалил показ всех сделок с графика, перезашел в терминал - а они снова на графике! А если еще зашел на другой счет, то и они тоже. Зачем это все?Исправьте это пожалуйста!
У меня вышло наоборот. Попробуйте 10 позиций и 10 отложенных ордеров. Чтобы и у позиций и у ордеров были близкие тейки и стопы.
Не вижу проблемы в текущем варианте, где нет мусорных и нечитаемых 8/9 значных идентификаторов.
Более полные детали мы перенесем в тултип.
Не забывайте про 4k и вообще большие экраны - там мелкие sell limit, да еще перегруженные мусорными идентификаторами в принципе нечитаемы. Мы пошагово реформируем чарты и механику трейдинга.
Еще - с завтрашнего дня мы полностью вырезаем поддержку 32 битных версий MetaTrader 5.
Некоторое время еще будет распространяться 32 битная версия старого релиза в инсталлерах, но убрано из всех обновлений.
В окончательной версии 32 бит, пожалуйста, исправьте отображение сделок при перезапуске.
Не вижу проблемы в текущем варианте, где нет мусорных и нечитаемых 8/9 значных идентификаторов.
Более полные детали мы перенесем в тултип.
Не забывайте про 4k и вообще большие экраны - там мелкие sell limit, да еще перегруженные мусорными идентификаторами в принципе нечитаемы. Мы пошагово реформируем чарты и механику трейдинга.
Говорю, как практик.
Раз взялись за GUI, то, пожалуйста, подумайте о колонках мэджика, проскальзываний и длительности.
Это все можно увидеть в живую.
Пустые "TP" - совсем не ясно, к чему они относятся.
В окончательной версии 32 бит, пожалуйста, исправьте отображение сделок при перезапуске.
Скорее всего бета версии для 32 бита уже не будем делать. Завтра будем вырезать.
Распространять будем прошлую релизную версию.
Отображением торговой истории управляет отдельный флаг "Show trade history", который полностью решает проблему. Достаточно его выключить на нужном чарте или прописать в default.tpl
Говорю, как практик.
Раз взялись за GUI, то, пожалуйста, подумайте о колонках мэджика, проскальзываний и длительности.
Это все можно увидеть в живую.
Да, хорошая идея.
Будем добавлять.
Исправили учет SSE3.
Будет в следующей бете через несколько дней.