Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 50
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Если я тестирую советника, который использует несколько стратегий для открытия позиции, и я использую отдельный магический номер для каждой из стратегий, было бы чрезвычайно полезно, если бы таблица результатов теста также показывала магический номер!If I'm testing an EA that uses multiple strategies to open a position, and I use a separate Magic Number for each of the strategies, it would be tremendously helpful if the table of results for a test would also show the Magic Number!
Комментарий будет перезаписан! В настоящее время есть только следующие столбцы: время, торговля, символ, тип, направление, цена, ордер, комиссия, своп, выигрыш, баланс, комментарий
The comment will be overwritten! Currently there are only the following columns: Time, Trade, Symbol, Type, Direction, Price, Order, Commission, Swap, Win, Balance, Comment
exported result to xml / экспортированный результат в xml
Номер билета - это ссылка брокера, магическое число - моя ссылка, и для меня так же важно или для анализа стратегии, может быть, даже важнее, я мог бы использовать его, например, по очень специфическим критериям, и я хотел бы иметь возможность анализировать его после теста.
The ticket number is the reference of the broker, the magic number is my reference and for me just as important or maybe even more important for an analysis of the strategy, I could use e.g. according to very specific criteria and I would like to be able to analyze this after a test.
Обновитесь на бету и посмотрите в Настройки - Чарты
я свежих релизных боюсь на реальных счетах, а уж бетты... но ответ понятен - жду новую версию.
Python Metatrader5.copy_rates* is broken.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite
fxsaber, 2020.05.11 17:29
2364. Несколько раз уже столкнулся со следующей ситуацией.
Обрывается связь с сервером. В логе connection lost.
Потом восстанавливается, но при этом Обзор рынка стоит на месте, чарты - аналогично.
В правом нижнем углу такое.
И теперь самое крутое! OnTradeTransaction идут. История торгов обновляется, на чарте, где бары давно стоят, появляются соответствующие стрелки закрытие/открытия позиций.
Если сделать пинг-рескан, то ничего не происходит. Если сделать ручной релогин, все нормализуется.
Данная ситуация одновременно произошла на двух разных серверах - терминалы запущены на одной машине. Т.е. какой-то сетевой сбой, но MT5 ведет себя таким чудесным образом.
Самое поганое, что он не делает принудительный релогин. Считая, что все в порядке. Однако, на картинке выше колесико крутится. Что это за гадость?
ЗЫ 24xx-беты не запускал. Там проблема эта.
2416 - та же гадость проявляется. Приходится мониторить замирание Обзора рынка и делать WinAPI-релогин. Полная шляпа.
Все так, как должно быть?
Я оптимизирую с помощью облака, но из облака не поступает никакого результата, расчетное время непрерывно увеличивается и мои 11 ядер ждут...?
Вот снимок с 23:00 и 5 минут спустя - это ситуация последних 30 минут.
После того, как я остановил его, он записывается в журнал терминала:
Is this as it should be?
I am optimizing using the cloud, but no result arrives from the cloud, the estimated time increases continuously and my 11 kernels wait for..?
Here the snapshot from 23:00 and 5 minutes later - this is the situation of the last 30 minutes.
After I stopped it this is written in the journal of the terminal:
and this is from the journal of the tester (b. 2418): / а это из дневника тестера (b. 2418):
23:00
Чтобы быть уверенным, что это не мой советник, он тестировался на месте всю ночь: 23:05
To be sure it is not my EA it was tested locally the whole night:
При отображении закрытых позиций столбец комментариев всегда пустой. Это при том, что каждая сделка и ордер имеют комментарий.
Это недоработка?
2416 - та же гадость проявляется. Приходится мониторить замирание Обзора рынка и делать WinAPI-релогин. Полная шляпа.
Какие программы сетевого мониторинга нужно запустить или другие действия, чтобы помочь разобраться в этой проблеме?
Какие программы сетевого мониторинга нужно запустить или другие действия, чтобы помочь разобраться в этой проблеме?
Вы забываете важные детали - имя и адрес торгового сервера. Чем больше урезаете в области описания и чем больше концентрируетесь в одну точку, отсекая "лишнее", тем меньше шансов решить проблему.
Проблема конкретного сервера/сетевого конфига, а не платформы в общем.
2416 - та же гадость проявляется. Приходится мониторить замирание Обзора рынка и делать WinAPI-релогин. Полная шляпа.
какой у тебя пинг? у меня 125мс 154 т.е. пинг
сервера точно не помню на каких это случалось, MQ 95% и может 5% альп, все демо, замирает график, прайс линия ушла, а график не отрисован к ней, и обзор рынка время стоит, минут по 5 бывает стоит
дело не в билде скорее. не всегда в реальном времени наблюдаю как идет торговля роботом, а когда смотрел, то замечал что подвисать может на 5 минут даже время и график, похоже сервер пинает
сразу скажу торговой историей и прайс-забросами не пользуюсь, бан у меня 7 месяцев в году, поэтому скринов нет.
добавлю. что время в обзоре рынка - может на больших только пингах, перескакивает на 1-2сек бывает, это очень частое явление, было
интернет 100мбит оптоволокно ТТК
Вы забываете важные детали - имя и адрес торгового сервера. Чем больше урезаете в области описания и чем больше концентрируетесь в одну точку, отсекая "лишнее", тем меньше шансов решить проблему.
Проблема конкретного сервера/сетевого конфига, а не платформы в общем.
Случалось на разных торговых серверах. Если нужно, могу в личку их скинуть, но толку, наверное, ноль.Два Терминала на одной и той же машине подключены к одному торговому серверу. Один - висит, второй - нормально.