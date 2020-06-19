Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 49
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не уверен, что это интересно кому-то, но тем не менее...
сначала (это первые строчки в логе) вот такая запись:
старая версия? последняя рабочая! и даже если старая, зачем аккаунты и сервера удалять?
потом повторно залогинился и началось.............
при вызове метаэдитора из терминала:
а он есть и вручную запускается! а после первого ручного запуска, терминал его снова "видит"
ах да... полтора часа прошло с момента первой попытки запуска до окончания 100%го загруза диска метатрэйдером.
У меня у одного теперь каждый апдейт платформы происходит за 2 рестарта?
Та же проблема:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MQL5 build 2408 от 08.05.2020 перестали компилироваться файлы
Sergey Dzyublik, 2020.05.08 20:28
Последнее время странно обновляется МТ5, вначале приходит обновление на МТ, а только спустя несколько часов приходит второе обновление - обновление МЕ.
Вот и в данном случаи, оказался МТ (build 2408) с МE(build 2407) и все работало.
Но после прихода обновления на МЕ (build 2408) получил ошибку компиляции...
С появлением новых колонок в Истории торгов, перестали быть видны некоторые значения.
На скрине видно, что колонок очень мало выбрано. Например, хочется комментарий еще включить.
Но даже без него левая колонка со временем открытия позиций не помещается. И это при ширине окна Терминала 1920 пикселей.
кто про что, а я про стрелки сделок...
выключено "показывать торговую историю", но если закрыть/открыть терминал, стрелки опять вылезают! при мене счёта - вылезают! (помогает только для онлайн, пока не будет вышеозначенных действий)
неужели это такая важная информация?
особенно в режиме "Показывать описания объектов", когда над каждой линией подписаны стартовая и конечная цена. а если скальперская стратегия и минимальный масштаб графика?! не видно баров!
трэйдинг без стресса редко у кого получается, зачем добавлять?
кто про что, а я про стрелки сделок...
выключено "показывать торговую историю", но если закрыть/открыть терминал, стрелки опять вылезают! при мене счёта - вылезают! (помогает только для онлайн, пока не будет вышеозначенных действий)
неужели это такая важная информация?
особенно в режиме "Показывать описания объектов", когда над каждой линией подписаны стартовая и конечная цена. а если скальперская стратегия и минимальный масштаб графика?! не видно баров!
трэйдинг без стресса редко у кого получается, зачем добавлять?
Возможно ли сделать MessageBox с таймаутом?
Когда так упорно в описании технических характеристик устройств нижнего эшелона игнорируют указание битности, значит там 100% 32 битная операционка.
Поэтому их брать категорически нельзя.
Всё выяснил. Планшетный ПК Lenovo IdeaPad D330. Windows 10 Pro x64. Стал терминал 64 бита
без проблем.
Вот такой мне подарок на ДР сделали мои родные!
Что такого компилирует терминал уже больше чем пол-часа (терминал установлен первый раз на новое устройство и Хранилище подключено).
Можно ли запретить эту компиляцию?
Добавлено: при этой перекомпиляции процессор грузится на 100%. Не очень удобно при первом запуске на новом устройстве.
Добавлено