Решение проблемы автоматического изменения валют кастомного символа после перезагрузки Терминала.
Подскажите, при тестирование пользовательского символа цена тика для него моделируется или нет?
Должна моделироваться. Быстрее проверить.
Кто-нибудь может сказать что-нибудь о поднятой мной проблеме?
Вы проверяли на билде 2145?
Не моделируется цена тика в тестере на пользовательском символе.
MT5 build 2145.
Создаю кастом GBPCAD_с, все поля унаследованы с GBPCAD:
В него загружаю пользовательскую историю минуток.
Далее бэктест на депозите 100 000 USD, open prices.
Простейший советник опрашивает цену тика и открывает одну позицию:
Цена тика не меняется вообще и не соответствует курсу USDCAD на тот момент времени.
История по GBPUSD и USDCAD подгружается только после открытия позиции, но на цену тика это не влияет.
На скриншоте цена тика соответствует курсу USDCAD = 1.3300, а должно быть = 1.0230:
Скорее всего дело в загрузке истории минуток, а не тиков.
Загрузите тики!
Не нужна ли проверка и ожидание того, чтобы терминал законнектился к серверу? Помню, бывали случаи, что без коннекта валюта депозита неизвестна.
Зачем делать возврат (return) в конце, где он сам по себе происходит? Бессмысленно и не комильфо.