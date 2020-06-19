Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 35
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До сих пор нельзя передать в качестве указателя метод класса. Это возможно только для функций.
Есть какой-нибудь универсальный обход данного ограничения?
Через "лямбда" как в псевдокоде не подходит?
Принцип работы:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Функция - Метод сортировки массива структур. Приз 10$
Andrei Trukhanovich, 2020.04.21 20:36
в том что кроме собственно функции надо обязательно делать на нее typedef и создавать переменную, просто чтобы передать функцию как параметр. что собственно и делается у вас под макросом лямбды.
Через "лямбда" как в псевдокоде не подходит?
Исходник лямбды не увидел.
Hallo,
das ist mir schon bei mehreren Brokern aufgefallen, nehm an das ist wieder mal ein Fehler von MT5,
Hab da mal zum testen ein Script gemacht, das listet alle aktiven Symbole im Marketwatch auf.
als Ergebnis bekomme ich dann
das passt ja auch bis auf die letzten 3, und die sind nicht fix, das werden mal mehr, mal weniger
hier dazu zur gleichen zeit genommen, der Market Watch
SYMBOL_VISIBLE
Das ausgewählte Symbol ist sichtbar in Market Watch.
Einige Symbole (in der Regel sind das Kreuzkurse, die für die Berechnung von Marginanforderungen oder des Profits in Kontowährung benötigt werden) werden automatisch ausgewählt, dabei können diese in der Marktübersicht nicht angezeigt werden. Damit solche Symbole angezeigt werden, muss man diese explizit auswählen.
bool
SYMBOL_VISIBLE
Das ausgewählte Symbol ist sichtbar in Market Watch.
Einige Symbole (in der Regel sind das Kreuzkurse, die für die Berechnung von Marginanforderungen oder des Profits in Kontowährung benötigt werden) werden automatisch ausgewählt, dabei können diese in der Marktübersicht nicht angezeigt werden. Damit solche Symbole angezeigt werden, muss man diese explizit auswählen.
bool
прямо здесь ошибка, я не хочу показывать это вообще. Если я их не отображал, я не хочу, чтобы они отображались через MQL5. Это ошибка, вы не можете об этом говорить. Если MT нуждается в кавычках на заднем плане, для него должен быть отдельный флаг.
прямо здесь ошибка, я не хочу показывать это вообще. Если я их не отображал, я не хочу, чтобы они отображались через MQL5. Это ошибка, вы не можете об этом говорить. Если MT нуждается в кавычках на заднем плане, для него должен быть отдельный флаг.
В операционной системе в параметрах мышки стоит переводить курсор на кнопке исползуемой по-умолчанию:
но при поиске в редакторе MetaEditor ('ctrl' + 'F') курсор не устанавливается на 'Find Next'
Сделайте пожалуйста кнопку 'Find Next' - кнопкой по-умолчанию.
В операционной системе в параметрах мышки стоит переводить курсор на кнопке исползуемой по-умолчанию:
но при поиске в редакторе MetaEditor ('ctrl' + 'F') курсор не устанавливается на 'Find Next'
Сделайте пожалуйста кнопку 'Find Next' - кнопкой по-умолчанию.
Почему её?
Лично мне удобнее - Заменить всё....
Мне новый дизайн поиска вообще не нравится. Раньше было отдельное окно для чисто поиска и отдельное окно для поиска/замены - так гораздо удобнее, ты открываешь только то, что собираешься использовать, и ничего лишнего. Есть отдельные кнопки на панели для этого. А сейчас всё смешано в кучу, да ещё кнопки поиска и замены расположены так близко друг к другу, что можно промахнуться случайно. Особенно если выбран поиск по файлам - последствия могут быть непоправимые. Не знаю, там хоть бэкап какой-то делается или нет...
Предлагаю хотя бы расстояние между кнопками увеличить.
Баг компилятора. Зачем-то требует наличия дефолтного конструктора в следующем случае:
А так нормально:
Баг компилятора. Зачем-то требует наличия дефолтного конструктора в следующем случае:
А так нормально: